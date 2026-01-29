Aumentos de ANSES en febrero: cómo quedan la AUH y la Tarjeta Alimentar

Con este incremento y la continuidad del bono, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $429.081,79 ( $359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)

PUAM: $357.263 ( $287.263 de haber + $70.000 de bono)

Pensión No Contributiva: $321.355 ( $251.355 de haber + $70.000 de bono)

Jubilación máxima: $2.416.275,65 (no recibe bono)

El refuerzo de $70.000 se mantiene exclusivamente para quienes perciben haberes bajos y se paga de forma automática.

AUH en febrero: cuánto se cobra con el aumento confirmado

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza en febrero. Con el aumento aplicado, el monto total pasa a $129.070 por hijo.

Como ocurre todos los meses, ANSES abona el 80% mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga a fin de año tras la presentación de la Libreta AUH. En febrero, el monto a cobrar es de:

$103.256 por hijo

Este beneficio alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales, y se deposita en la cuenta habitual.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes para AUH en febrero

La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se acredita de manera automática junto con la AUH u otras prestaciones compatibles. En febrero, los montos son:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

No es necesario realizar ningún trámite adicional. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación.

Por qué ANSES modificó el calendario de pagos de febrero

ANSES reordenó el calendario de pagos de febrero debido a los feriados nacionales de Carnaval. El cambio impacta en las fechas de cobro de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, sin alterar los montos.

Según explicó el organismo, la medida busca evitar demoras en la operatoria bancaria y garantizar que los haberes se acrediten con normalidad. El ajuste afecta principalmente a quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, que perciben el pago hacia el final del mes.

Las fechas exactas pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.