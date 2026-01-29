Aumentos de ANSES en febrero: cómo quedan la AUH y la Tarjeta Alimentar
Las asignaciones de ANSES vuelven a quedar en el centro de la escena en febrero, con cambios que impactan también en jubilaciones, asignaciones y beneficios complementarios. Una resolución reciente reconfigura montos, refuerzos y fechas de cobro, en un contexto de inflación y ajustes mensuales.
ANSES confirmó el aumento de febrero para jubilaciones, AUH y asignaciones familiares, tras la publicación de la Resolución 23/2026 en el Boletín Oficial. El ajuste se aplica de forma automática y responde a la fórmula de movilidad que actualiza los haberes según la inflación.
Con este esquema, los nuevos valores comienzan a pagarse en febrero y alcanzan a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones previstas en la Ley 24.714. Además, continúa vigente el bono de refuerzo para los ingresos más bajos, sin necesidad de realizar trámites.
La liquidación ya está en marcha y toma como referencia el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. El impacto se refleja tanto en los haberes previsionales como en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar.
De cuánto es el aumento de ANSES en febrero 2026
El aumento confirmado por ANSES para febrero es del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre. El ajuste se aplica bajo el Decreto 274/24, que establece actualizaciones mensuales con un desfase de dos meses.
Con este incremento y la continuidad del bono, los montos quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima:$429.081,79
($359.081,79 de haber actualizado + $70.000 de bono)
PUAM:$357.263
($287.263 de haber + $70.000 de bono)
Pensión No Contributiva:$321.355
($251.355 de haber + $70.000 de bono)
Jubilación máxima:$2.416.275,65
(no recibe bono)
El refuerzo de $70.000 se mantiene exclusivamente para quienes perciben haberes bajos y se paga de forma automática.
AUH en febrero: cuánto se cobra con el aumento confirmado
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza en febrero. Con el aumento aplicado, el monto total pasa a $129.070 por hijo.
Como ocurre todos los meses, ANSES abona el 80% mensual, mientras que el 20% restante se retiene y se paga a fin de año tras la presentación de la Libreta AUH. En febrero, el monto a cobrar es de:
$103.256 por hijo
Este beneficio alcanza a personas desocupadas, trabajadores informales y monotributistas sociales, y se deposita en la cuenta habitual.
Tarjeta Alimentar: montos vigentes para AUH en febrero
La Tarjeta Alimentar continúa vigente y se acredita de manera automática junto con la AUH u otras prestaciones compatibles. En febrero, los montos son:
Familias con un hijo:$52.250
Familias con dos hijos:$81.936
Familias con tres hijos o más:$108.062
No es necesario realizar ningún trámite adicional. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria donde se cobra la asignación.
Por qué ANSES modificó el calendario de pagos de febrero
ANSES reordenó el calendario de pagos de febrero debido a los feriados nacionales de Carnaval. El cambio impacta en las fechas de cobro de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones, sin alterar los montos.
Según explicó el organismo, la medida busca evitar demoras en la operatoria bancaria y garantizar que los haberes se acrediten con normalidad. El ajuste afecta principalmente a quienes cobran jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, que perciben el pago hacia el final del mes.
Las fechas exactas pueden consultarse en Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.