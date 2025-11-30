En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Diciembre
Previsional

ANSES diciembre 2025: aumento, aguinaldo y bono para jubilados, ¿cuánto cobran?

ANSES confirmó que diciembre será el mes de mayor ingreso del año para jubilados y pensionados: habrá aumento por movilidad, medio aguinaldo y un bono extraordinario para quienes cobran la mínima.

ANSES diciembre 2025: aumento

Diciembre llegará con una liquidación excepcional para millones de jubilados y pensionados, en lo que será el cierre económico más importante del año para el sector. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el último mes de 2025 acumulará tres componentes clave: el aumento por movilidad, el medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben haberes mínimos.

Diciembre 2025 calendario ANSES: cuánto y cuándo cobran todas las prestaciones

La combinación de estos tres elementos dará como resultado un ingreso muy superior al habitual, pensado para compensar la inflación y sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores en una etapa del año donde las fiestas, los gastos estacionales y las actualizaciones de precios suelen generar presión adicional.

Con este esquema, ANSES busca garantizar que los jubilados de menores ingresos reciban una liquidación reforzada, mientras que aquellos que cobran haberes superiores percibirán únicamente los incrementos establecidos por ley y el Sueldo Anual Complementario.

Qué incluye el pago reforzado de ANSES en diciembre 2025

El ingreso final de diciembre se compondrá de tres conceptos que ya quedaron oficializados por el organismo previsional:

1. Aumento por movilidad

La actualización de diciembre será del 2,3%, un porcentaje que surge directamente del índice inflacionario de octubre informado por el INDEC. Este incremento impacta en todas las prestaciones alcanzadas por la Ley de Movilidad:

  • Jubilaciones y pensiones del régimen general

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

  • PNC Madre de Siete Hijos, equivalente al haber mínimo

Aunque el porcentaje puede parecer moderado, se suma a las variaciones previas del año y se integra a la fórmula que se aplica trimestralmente. Con esto, ANSES busca que los haberes mantengan cierto nivel de actualización frente a la inflación.

2. Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo reciben

El refuerzo económico vuelve a otorgarse exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima o una prestación equivalente. ANSES confirmó que recibirán el bono, total o proporcional, los siguientes grupos:

  • Jubilados y pensionados con haber mínimo

  • Titulares de la PUAM

  • Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

  • Titulares de la PNC Madre de Siete Hijos

Es importante destacar que quienes superen el haber mínimo no recibirán el bono, ya que se trata de una asistencia extraordinaria dirigida únicamente a los sectores de menores ingresos.

El monto, como en meses previos, será de $70.000, y se acreditará junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

3. Medio aguinaldo: cómo se paga y qué tener en cuenta

En diciembre también se acredita la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber del semestre. El aguinaldo se deposita en la misma fecha que el cobro habitual, aunque algunos bancos pueden mostrarlo:

  • Como un único movimiento, junto con el haber mensual

  • O como dos acreditaciones separadas: una correspondiente a la jubilación y otra al SAC

Para quienes cobran el haber mínimo, el impacto del aguinaldo es especialmente relevante, ya que representa un ingreso adicional significativo que se suma al bono extraordinario.

Quiénes cobrán los tres pagos juntos: aumento, bono y aguinaldo

Recibirán la liquidación completa, con los tres componentes incluidos, los siguientes grupos:

  • Jubilados con haber mínimo

  • Titulares de la PUAM

  • Beneficiarios de la PNC Madre de Siete Hijos

  • Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

Por su parte, los titulares de la jubilación máxima y otros haberes superiores percibirán únicamente:

  • El aumento del 2,3%

  • El medio aguinaldo correspondiente

Sin acceso al bono de $70.000, ya que está destinado exclusivamente a quienes cobran la mínima.

Montos finales que pagará ANSES en diciembre 2025

Con la actualización, el aguinaldo y el bono, estos serán los montos que recibirán los distintos grupos de beneficiarios.

Jubilación mínima

  • Haber mensual: $340.746,35

  • Aguinaldo: $170.373

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar: $581.119,35

Este es el monto más difundido y el que concentra a la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional argentino.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

  • Haber mensual: $272.597,08

  • Aguinaldo: $136.298,54

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $478.895,62

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y está destinada a mayores de 65 años que no cumplen con los aportes necesarios para jubilarse.

PNC por invalidez o vejez

  • Haber mensual: $238.522,45

  • Aguinaldo: $119.261,22

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $427.783,67

Estas prestaciones representan el 70% del haber mínimo.

PNC Madre de Siete Hijos

  • Haber mensual: $340.746,35

  • Aguinaldo: $170.373

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $581.119,35

Se trata de una prestación equivalente al haber mínimo y por eso también accede al bono.

Jubilación máxima (sin bono)

  • Haber mensual: $2.293.160

  • Aguinaldo: $1.146.580

  • Total a cobrar: $3.439.740

Si bien no reciben el bono, la suma del aguinaldo genera un incremento significativo en la liquidación final del mes.

