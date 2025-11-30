ANSES diciembre 2025: aumento, aguinaldo y bono para jubilados, ¿cuánto cobran?

1. Aumento por movilidad

La actualización de diciembre será del 2,3%, un porcentaje que surge directamente del índice inflacionario de octubre informado por el INDEC. Este incremento impacta en todas las prestaciones alcanzadas por la Ley de Movilidad:

Jubilaciones y pensiones del régimen general

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez

PNC Madre de Siete Hijos, equivalente al haber mínimo

Aunque el porcentaje puede parecer moderado, se suma a las variaciones previas del año y se integra a la fórmula que se aplica trimestralmente. Con esto, ANSES busca que los haberes mantengan cierto nivel de actualización frente a la inflación.

2. Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo reciben

El refuerzo económico vuelve a otorgarse exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima o una prestación equivalente. ANSES confirmó que recibirán el bono, total o proporcional, los siguientes grupos:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

Titulares de la PNC Madre de Siete Hijos

Es importante destacar que quienes superen el haber mínimo no recibirán el bono, ya que se trata de una asistencia extraordinaria dirigida únicamente a los sectores de menores ingresos.

El monto, como en meses previos, será de $70.000, y se acreditará junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

3. Medio aguinaldo: cómo se paga y qué tener en cuenta

En diciembre también se acredita la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber del semestre. El aguinaldo se deposita en la misma fecha que el cobro habitual, aunque algunos bancos pueden mostrarlo:

Como un único movimiento, junto con el haber mensual

O como dos acreditaciones separadas: una correspondiente a la jubilación y otra al SAC

Para quienes cobran el haber mínimo, el impacto del aguinaldo es especialmente relevante, ya que representa un ingreso adicional significativo que se suma al bono extraordinario.

Quiénes cobrán los tres pagos juntos: aumento, bono y aguinaldo

Recibirán la liquidación completa, con los tres componentes incluidos, los siguientes grupos:

Jubilados con haber mínimo

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de la PNC Madre de Siete Hijos

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

Por su parte, los titulares de la jubilación máxima y otros haberes superiores percibirán únicamente:

El aumento del 2,3%

El medio aguinaldo correspondiente

Sin acceso al bono de $70.000, ya que está destinado exclusivamente a quienes cobran la mínima.

Montos finales que pagará ANSES en diciembre 2025

Con la actualización, el aguinaldo y el bono, estos serán los montos que recibirán los distintos grupos de beneficiarios.

Jubilación mínima

Haber mensual: $340.746,35

Aguinaldo: $170.373

Bono extraordinario: $70.000

Total a cobrar: $581.119,35

Este es el monto más difundido y el que concentra a la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional argentino.

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor)

Haber mensual: $272.597,08

Aguinaldo: $136.298,54

Bono: $70.000

Total a cobrar: $478.895,62

La PUAM equivale al 80% de la jubilación mínima y está destinada a mayores de 65 años que no cumplen con los aportes necesarios para jubilarse.

PNC por invalidez o vejez

Haber mensual: $238.522,45

Aguinaldo: $119.261,22

Bono: $70.000

Total a cobrar: $427.783,67

Estas prestaciones representan el 70% del haber mínimo.

PNC Madre de Siete Hijos

Haber mensual: $340.746,35

Aguinaldo: $170.373

Bono: $70.000

Total a cobrar: $581.119,35

Se trata de una prestación equivalente al haber mínimo y por eso también accede al bono.

Jubilación máxima (sin bono)

Haber mensual: $2.293.160

Aguinaldo: $1.146.580

Total a cobrar: $3.439.740

Si bien no reciben el bono, la suma del aguinaldo genera un incremento significativo en la liquidación final del mes.