Diciembre 2025 calendario ANSES: cuánto y cuándo cobran todas las prestaciones

Con este ajuste, todas las prestaciones parten de un monto base más alto antes de sumar los otros dos componentes del mes.

Aguinaldo: el segundo refuerzo del mes

El medio aguinaldo (SAC) representa la mitad del mejor haber percibido entre julio y diciembre. Para la mayoría de los jubilados, este valor se calcula sobre el haber de diciembre, ya que suele ser el más elevado dentro del semestre.

El SAC se deposita junto con la jubilación habitual, en la misma fecha y por la misma vía bancaria. En algunos bancos, el monto puede aparecer dividido en dos movimientos, aunque pertenece a la misma liquidación.

Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo reciben

El tercer componente del mes es el más determinante para los ingresos más bajos: el bono de $70.000 que el Gobierno volverá a pagar en diciembre.

Este refuerzo está dirigido exclusivamente a:

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Titulares de la PUAM

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

Titulares de PNC Madre de Siete Hijos

Los jubilados con haberes superiores al mínimo no reciben este bono, aunque sí acceden al aumento y al aguinaldo.

Cuánto cobran jubilados y pensionados en diciembre 2025

A continuación, la composición completa de cada haber con los tres componentes del mes.

Jubilación mínima: monto total en diciembre

Haber mínimo: $340.879,59

Bono: $70.000

Medio aguinaldo: $170.439,79

Total a cobrar: $581.319,38

Este será uno de los pagos más altos del año para quienes perciben la mínima.

Jubilación máxima: cuánto se cobra

Los titulares de haberes máximos no reciben bono, pero sí aumento y aguinaldo:

Haber máximo: $2.293.796,92

Medio aguinaldo: $1.146.898,46

Total a cobrar: $3.440.695,38

PUAM: cuánto reciben en diciembre

La Prestación Universal para el Adulto Mayor (equivale al 80% de la mínima) también accede al triple ingreso:

Haber PUAM: $272.703,67

Bono: $70.000

Aguinaldo: $136.351,83

Total a cobrar: $479.055,50

PNC por Invalidez o Vejez

Representan el 70% de la mínima:

Haber base: $238.615,71

Bono: $70.000

Aguinaldo: $119.307,85

Total a cobrar: $427.923,56

PNC Madre de Siete Hijos

Este grupo cobra el equivalente a la mínima:

Haber: $340.879,59

Bono: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Total: $581.319,38

Cuándo cobro en diciembre

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

Martes 9 de diciembre : DNI terminados en 0

: DNI terminados en 0 Miércoles 10 de diciembre : DNI terminados en 1

: DNI terminados en 1 Jueves 11 de diciembre : DNI terminados en 2 y 3

: DNI terminados en 2 y 3 Viernes 12 de diciembre : DNI terminados en 4 y 5

: DNI terminados en 4 y 5 Lunes 15 de diciembre : DNI terminados en 6 y 7

: DNI terminados en 6 y 7 Martes 16 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

Miércoles 17 de diciembre : DNI terminados en 0 y 1

: DNI terminados en 0 y 1 Jueves 18 de diciembre : DNI terminados en 2 y 3

: DNI terminados en 2 y 3 Viernes 19 de diciembre : DNI terminados en 4 y 5

: DNI terminados en 4 y 5 Lunes 22 de diciembre : DNI terminados en 6 y 7

: DNI terminados en 6 y 7 Martes 23 de diciembre: DNI terminados en 8 y 9

Asignación Universal por Hijo

DNI terminados en 0: martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5: viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7: lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8: martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9: martes 16 de diciembre

Pensiones no contributivas: cuándo se cobran en diciembre 2025