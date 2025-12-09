En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Diciembre
Previsional

ANSES diciembre 2025: fechas, montos y pagos confirmados para jubilados y pensionados

Con el aumento por movilidad, el medio aguinaldo y un bono extraordinario, diciembre se convertirá en el mes de mayor ingreso para jubilados y pensionados. ANSES inicia los pagos desde el 9 de diciembre y ya confirmó los montos finales.

ANSES diciembre 2025: fechas

ANSES diciembre 2025: fechas, montos y pagos confirmados para jubilados y pensionados

Diciembre llega con una de las liquidaciones más fuertes del año para jubilados y pensionados. Desde este martes 9 de diciembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá en marcha el calendario oficial de pagos del mes, que viene recargado por tres componentes clave: aumento por movilidad, medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 destinado a los haberes más bajos.

El arranque del calendario se da luego del feriado del lunes 8, con una actualización de haberes que se aplica según la fórmula vigente desde julio de 2024, establecida en el Decreto 274/24, que ajusta las jubilaciones todos los meses según la inflación medida dos meses atrás.

Por qué aumentan las jubilaciones en diciembre

El incremento de diciembre se rige por la nueva movilidad previsional: todos los haberes aumentan de acuerdo con la inflación informada por el INDEC dos meses antes. En este caso, el índice tomado es el IPC de octubre, que marcó una variación del 2,34%.

Este aumento mensual alcanza a:

  • Jubilaciones del SIPA

  • Pensiones contributivas

  • Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • PNC para madres de siete hijos

Además de este ajuste automático, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, una política que se mantiene desde comienzos de 2024 para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025

Diciembre se convirtió en uno de los meses con mayor ingreso real para jubilados, porque suma:

  • Aumento por movilidad (2,34%)

  • Medio aguinaldo (SAC)

  • Bono extraordinario de $70.000

Así quedan los montos finales:

Jubilación mínima

  • Haber actualizado: $340.879,59

  • Aguinaldo: $170.439,80

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $581.319,39

ANSES_pago

PUAM

  • Haber actualizado: $272.703,67

  • Aguinaldo: $136.351,84

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $479.055,51

PNC por invalidez o vejez

  • Haber actualizado: $238.615,70

  • Aguinaldo: $119.307,85

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $427.923,56

PNC para madres de siete hijos

  • Haber actualizado: $340.879,59

  • Aguinaldo: $170.439,79

  • Bono: $70.000

  • Total a cobrar: $581.319,38

Con estos montos, diciembre se posiciona como un mes clave para la economía de jubilados y pensionados, ya que la combinación de haber, bono y SAC refuerza significativamente el ingreso disponible.

Calendario de pagos de ANSES en diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 11 de diciembre

  • DNI 4: 12 de diciembre

  • DNI 5: 12 de diciembre

  • DNI 6: 15 de diciembre

  • DNI 7: 15 de diciembre

  • DNI 8: 16 de diciembre

  • DNI 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 12 de diciembre

  • DNI 4: 15 de diciembre

  • DNI 5: 16 de diciembre

  • DNI 6: 17 de diciembre

  • DNI 7: 18 de diciembre

  • DNI 8: 19 de diciembre

  • DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 10 de diciembre

  • DNI 1: 11 de diciembre

  • DNI 2: 12 de diciembre

  • DNI 3: 15 de diciembre

  • DNI 4: 16 de diciembre

  • DNI 5: 17 de diciembre

  • DNI 6: 18 de diciembre

  • DNI 7: 19 de diciembre

  • DNI 8: 22 de diciembre

  • DNI 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 15 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 16 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 17 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 18 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 12 de diciembre

‍‍‍ Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 22 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 23 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 26 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 29 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 30 de diciembre

