ANSES diciembre 2025: fechas, montos y pagos confirmados para jubilados y pensionados

Jubilaciones del SIPA

Pensiones contributivas

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

PNC para madres de siete hijos

Además de este ajuste automático, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo, una política que se mantiene desde comienzos de 2024 para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025

Diciembre se convirtió en uno de los meses con mayor ingreso real para jubilados, porque suma:

Aumento por movilidad (2,34%)

Medio aguinaldo (SAC)

Bono extraordinario de $70.000

Así quedan los montos finales:

Jubilación mínima

Haber actualizado: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,80

Bono: $70.000

Total a cobrar: $581.319,39

ANSES_pago

PUAM

Haber actualizado: $272.703,67

Aguinaldo: $136.351,84

Bono: $70.000

Total a cobrar: $479.055,51

PNC por invalidez o vejez

Haber actualizado: $238.615,70

Aguinaldo: $119.307,85

Bono: $70.000

Total a cobrar: $427.923,56

PNC para madres de siete hijos

Haber actualizado: $340.879,59

Aguinaldo: $170.439,79

Bono: $70.000

Total a cobrar: $581.319,38

Con estos montos, diciembre se posiciona como un mes clave para la economía de jubilados y pensionados, ya que la combinación de haber, bono y SAC refuerza significativamente el ingreso disponible.

Calendario de pagos de ANSES en diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 11 de diciembre

DNI 4: 12 de diciembre

DNI 5: 12 de diciembre

DNI 6: 15 de diciembre

DNI 7: 15 de diciembre

DNI 8: 16 de diciembre

DNI 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 15 de diciembre

DNI 2 y 3: 16 de diciembre

DNI 4 y 5: 17 de diciembre

DNI 6 y 7: 18 de diciembre

DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

‍‍‍ Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo