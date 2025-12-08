Milei y Pettovello confirmaron la noticia más esperada por los beneficiarios de ANSES

A este escenario se suma un dato relevante: el aumento previsto para diciembre de 2025, que representa un incremento del 2,3 % para las jubilaciones y pensiones. De esta manera, la jubilación mínima se ubica en $340.761,35, una cifra que se complementa con el bono extraordinario anunciado por el Gobierno nacional, permitiendo que el ingreso total alcance los $410.761,35.

Se trata de una medida que busca atenuar la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante el año, especialmente entre los beneficiarios que perciben el haber mínimo. Para quienes cobran montos superiores, también se determinó un refuerzo proporcional, con un límite máximo fijado en $410.879,59, garantizando así que ningún jubilado quede por debajo de los ingresos mínimos fijados para diciembre.

Cómo se cobra el aguinaldo: un único movimiento o dos acreditaciones

Una de las dudas más recurrentes entre los beneficiarios es la forma en que se verá reflejado el pago del aguinaldo en la cuenta bancaria. Aunque la acreditación se realiza el mismo día del haber mensual, el depósito puede aparecer de dos maneras diferentes:

Un único movimiento , que engloba tanto el haber mensual como el SAC.

Dos acreditaciones por separado, una correspondiente al haber y otra al medio aguinaldo.

Ambos mecanismos son igualmente válidos y dependen del banco o entidad de pago. ANSES aclaró que la fecha de cobro no se modifica en ningún caso, sin importar la modalidad de visualización del depósito.

Esta aclaración es importante, ya que cada año surgen consultas por parte de jubilados y pensionados que creen no haber recibido el aguinaldo por no verlo consolidado en una sola acreditación. Las entidades financieras recomiendan revisar los movimientos del día completo y, ante cualquier duda, consultar los detalles en el recibo digital disponible en el portal de ANSES o en el comprobante emitido por el cajero automático.

Calendario completo de pagos: quiénes cobran y cuándo

Como es habitual, el cronograma de diciembre está dividido en tres grupos: jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, jubilaciones que superan el haber mínimo y Pensiones No Contributivas (PNC). En todos los casos, el aguinaldo se abona en simultáneo con el haber mensual.

A continuación, el detalle completo confirmado por ANSES:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Este grupo concentra la mayor cantidad de beneficiarios, por lo que el calendario está más extendido para evitar saturación en las entidades bancarias y permitir una distribución ordenada de los fondos.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

Se trata del segundo grupo más numeroso. Históricamente, este segmento suele concentrar reclamos sobre cómo impactan los aumentos proporcionales y los topes fijados para bonos extraordinarios.

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre

Este grupo, que incluye pensiones por invalidez, por vejez y madres de siete hijos, inicia el calendario junto con los haberes mínimos, asegurando que uno de los sectores más vulnerables reciba el aguinaldo durante los primeros días del cronograma.

El significado del aguinaldo para los jubilados en un contexto económico desafiante

Más allá de su obligatoriedad legal, el aguinaldo representa un alivio concreto en un año en el que la inflación, el costo de los medicamentos y los precios de alimentos han impactado de manera significativa en el poder adquisitivo de la población mayor. Para muchos jubilados, este pago adicional es fundamental para cubrir gastos médicos, afrontar deudas o simplemente mantener un nivel básico de consumo.

Durante diciembre, además, las fiestas de fin de año generan gastos adicionales en alimentos, regalos y transporte. Por ello, el SAC se transforma en un refuerzo clave para atravesar una época que, sin este ingreso extra, sería difícil para gran parte del universo previsional.

Los especialistas remarcan que el aguinaldo debe considerarse como parte de un esquema más amplio de protección social. Cuando se combina con los bonos extraordinarios, los refuerzos trimestrales y los aumentos obligatorios por ley, permite sostener un nivel de ingresos que, si bien insuficiente ante la inflación acumulada, constituye un soporte indispensable para jubilados y pensionados.

Cómo consultar el recibo y verificar el pago del aguinaldo

ANSES recuerda que todos los beneficiarios pueden consultar el detalle de sus acreditaciones de manera digital a través de:

Mi ANSES , utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

La aplicación móvil oficial.

El recibo de cobro descargable desde la sección “Mis comprobantes”.

Allí se especifica claramente el monto del SAC y el del haber mensual, incluso si ambos aparecen unificados en la cuenta bancaria.

Ante cualquier inconveniente, el organismo recomienda acudir a sus canales de atención o solicitar turno previo para atención presencial.

Expectativas para 2026: aumentos, bonos y actualizaciones

Aunque el foco actual está puesto en diciembre de 2025, el Gobierno ya proyecta medidas para 2026 que incluirán nuevos incrementos y compensaciones. Si bien todavía no hay anuncios oficiales, se espera que las actualizaciones mantengan el esquema de movilidad y refuerzos para los haberes mínimos, junto con decisiones sobre el alcance de los bonos extraordinarios.

En este sentido, diciembre se convierte en un termómetro que permite anticipar qué tipo de políticas previsionales podrían implementarse en el año siguiente.