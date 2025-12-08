En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Bono
Aguinaldo
Previsional

Con bono, aguinaldo y aumento: cuánto cobran las pensiones de ANSES en diciembre

Las jubilaciones, pensiones y prestaciones de ANSES tendrán en diciembre un aumento del 2,34% por inflación, más el cobro del aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 para los haberes mínimos. Además, ya está confirmado el calendario completo de pagos.

Con bono

Con bono, aguinaldo y aumento: cuánto cobran las pensiones de ANSES en diciembre

Diciembre llega con una liquidación reforzada para millones de jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará desde este martes 9 de diciembre el calendario oficial de pagos correspondiente a diciembre 2025, luego del feriado del lunes 8, con una combinación de aumento por movilidad, medio aguinaldo y bono extraordinario de $70.000.

Leé también ANSES confirmó todo el calendario de pagos de diciembre 2025: cuándo cobra cada beneficiario
ANSES confirmó todo el calendario de pagos de diciembre 2025: cuándo cobra cada beneficiario

El incremento del 2,34% se aplica en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, informado por el INDEC, y se rige por la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, vigente desde julio del año pasado.

A este aumento se suma el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono de refuerzo, destinado a quienes cobran los haberes más bajos del sistema previsional.

Por qué aumentan las jubilaciones y pensiones en diciembre

Tal como establece el Decreto 274/24, los haberes de ANSES se actualizan todos los meses según la inflación de dos meses atrás. En este caso, se toma como referencia el IPC de octubre, que arrojó un 2,34% de aumento.

Este ajuste alcanza a:

  • Jubilaciones del SIPA

  • Pensiones contributivas

  • Pensiones No Contributivas (PNC)

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

  • Pensiones para madres de siete hijos

Además del aumento, ANSES confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben los haberes mínimos.

Monto de las pensiones de ANSES en diciembre 2025 con bono y aguinaldo

Con el aumento del 2,34%, el bono y el medio aguinaldo, los montos finales a cobrar en diciembre quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $581.319,39

  • Haber actualizado: $340.879,59

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Aguinaldo: $170.439,80

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

  • Haber actualizado: $272.703,67

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Aguinaldo: $136.351,84

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $427.923,56

  • Haber actualizado: $238.615,70

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Aguinaldo: $119.307,85

PNC para madres de siete o más hijos: $581.319,38

  • Haber actualizado: $340.879,59

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Aguinaldo: $170.439,79

Estos montos convierten a diciembre en uno de los meses de mayor ingreso real del año para jubilados y pensionados.

ANSES_bono

Calendario de pagos de ANSES en diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 11 de diciembre

  • DNI 4: 12 de diciembre

  • DNI 5: 12 de diciembre

  • DNI 6: 15 de diciembre

  • DNI 7: 15 de diciembre

  • DNI 8: 16 de diciembre

  • DNI 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 17 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 18 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 19 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 22 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de diciembre

  • DNI 1: 10 de diciembre

  • DNI 2: 11 de diciembre

  • DNI 3: 12 de diciembre

  • DNI 4: 15 de diciembre

  • DNI 5: 16 de diciembre

  • DNI 6: 17 de diciembre

  • DNI 7: 18 de diciembre

  • DNI 8: 19 de diciembre

  • DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

  • DNI 0: 10 de diciembre

  • DNI 1: 11 de diciembre

  • DNI 2: 12 de diciembre

  • DNI 3: 15 de diciembre

  • DNI 4: 16 de diciembre

  • DNI 5: 17 de diciembre

  • DNI 6: 18 de diciembre

  • DNI 7: 19 de diciembre

  • DNI 8: 22 de diciembre

  • DNI 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 15 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 16 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 17 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 18 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

  • Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI 0 y 1: 9 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 10 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 11 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 12 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 12 de diciembre

‍‍‍ Asignaciones Familiares de PNC

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 22 de diciembre

  • DNI 2 y 3: 23 de diciembre

  • DNI 4 y 5: 26 de diciembre

  • DNI 6 y 7: 29 de diciembre

  • DNI 8 y 9: 30 de diciembre

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Bono Aguinaldo ANSES Aumento
Notas relacionadas
ANSES confirma refuerzo de hasta $335.000: cuáles son los requisitos para acceder
ANSES activa un refuerzo de $85.000 para AUH: cómo cobrarlo en diciembre
Celebran los jubilados: el Gobierno regala un super bono de $225.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar