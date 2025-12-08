Con bono, aguinaldo y aumento: cuánto cobran las pensiones de ANSES en diciembre

Este ajuste alcanza a:

Jubilaciones del SIPA

Pensiones contributivas

Pensiones No Contributivas (PNC)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones para madres de siete hijos

Además del aumento, ANSES confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben los haberes mínimos.

Monto de las pensiones de ANSES en diciembre 2025 con bono y aguinaldo

Con el aumento del 2,34%, el bono y el medio aguinaldo, los montos finales a cobrar en diciembre quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $581.319,39

Haber actualizado: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $170.439,80

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51

Haber actualizado: $272.703,67

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $136.351,84

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $427.923,56

Haber actualizado: $238.615,70

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $119.307,85

PNC para madres de siete o más hijos: $581.319,38

Haber actualizado: $340.879,59

Bono extraordinario: $70.000

Aguinaldo: $170.439,79

Estos montos convierten a diciembre en uno de los meses de mayor ingreso real del año para jubilados y pensionados.

ANSES_bono

Calendario de pagos de ANSES en diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 11 de diciembre

DNI 4: 12 de diciembre

DNI 5: 12 de diciembre

DNI 6: 15 de diciembre

DNI 7: 15 de diciembre

DNI 8: 16 de diciembre

DNI 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 15 de diciembre

DNI 2 y 3: 16 de diciembre

DNI 4 y 5: 17 de diciembre

DNI 6 y 7: 18 de diciembre

DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

‍‍‍ Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo