Con bono, aguinaldo y aumento: cuánto cobran las pensiones de ANSES en diciembre
Las jubilaciones, pensiones y prestaciones de ANSES tendrán en diciembre un aumento del 2,34% por inflación, más el cobro del aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 para los haberes mínimos. Además, ya está confirmado el calendario completo de pagos.
Diciembre llega con una liquidación reforzada para millones de jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activará desde este martes 9 de diciembre el calendario oficial de pagos correspondiente a diciembre 2025, luego del feriado del lunes 8, con una combinación de aumento por movilidad, medio aguinaldo y bono extraordinario de $70.000.
El incremento del 2,34% se aplica en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, informado por el INDEC, y se rige por la fórmula de movilidad establecida en el Decreto 274/24, vigente desde julio del año pasado.
A este aumento se suma el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono de refuerzo, destinado a quienes cobran los haberes más bajos del sistema previsional.
Por qué aumentan las jubilaciones y pensiones en diciembre
Tal como establece el Decreto 274/24, los haberes de ANSES se actualizan todos los meses según la inflación de dos meses atrás. En este caso, se toma como referencia el IPC de octubre, que arrojó un 2,34% de aumento.
Este ajuste alcanza a:
Jubilaciones del SIPA
Pensiones contributivas
Pensiones No Contributivas (PNC)
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)
Pensiones para madres de siete hijos
Además del aumento, ANSES confirmó la continuidad del bono de $70.000 para quienes perciben los haberes mínimos.
Monto de las pensiones de ANSES en diciembre 2025 con bono y aguinaldo
Con el aumento del 2,34%, el bono y el medio aguinaldo, los montos finales a cobrar en diciembre quedan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $581.319,39
Haber actualizado: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Aguinaldo: $170.439,80
Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $479.055,51
Haber actualizado: $272.703,67
Bono extraordinario: $70.000
Aguinaldo: $136.351,84
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $427.923,56
Haber actualizado: $238.615,70
Bono extraordinario: $70.000
Aguinaldo: $119.307,85
PNC para madres de siete o más hijos: $581.319,38
Haber actualizado: $340.879,59
Bono extraordinario: $70.000
Aguinaldo: $170.439,79
Estos montos convierten a diciembre en uno de los meses de mayor ingreso real del año para jubilados y pensionados.
Calendario de pagos de ANSES en diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 11 de diciembre
DNI 4: 12 de diciembre
DNI 5: 12 de diciembre
DNI 6: 15 de diciembre
DNI 7: 15 de diciembre
DNI 8: 16 de diciembre
DNI 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo (AUE)
DNI 0: 10 de diciembre
DNI 1: 11 de diciembre
DNI 2: 12 de diciembre
DNI 3: 15 de diciembre
DNI 4: 16 de diciembre
DNI 5: 17 de diciembre
DNI 6: 18 de diciembre
DNI 7: 19 de diciembre
DNI 8: 22 de diciembre
DNI 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI 0 y 1: 15 de diciembre
DNI 2 y 3: 16 de diciembre
DNI 4 y 5: 17 de diciembre
DNI 6 y 7: 18 de diciembre
DNI 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)
Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
DNI 6 y 7: 12 de diciembre
DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero