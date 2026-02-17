Jubilaciones, pensiones y AUH vuelven a subir en marzo: el dato clave que define el aumento

Cuánto cobran hoy los jubilados y pensionados

Durante febrero, los valores del sistema previsional quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $359.254,35

Jubilación máxima: $2.417.441,63

Quienes perciben el haber mínimo y reciben el refuerzo extraordinario alcanzan:

Jubilación mínima con bono: $429.219,42

El bono de $70.000 se deposita automáticamente junto con el haber mensual y está destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Otros montos vigentes:

Prestación Básica Universal (PBU): $164.342,47

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48

Pensiones No Contributivas: $251.453,59

Estos valores serán la base sobre la que se aplicará el incremento de marzo.

ANSES_Pago

Cómo impactará el aumento en marzo

El ajuste se calculará sobre los montos actuales y se acreditará en las fechas habituales de cobro.

En caso de que el Gobierno decida sostener el bono extraordinario, los jubilados que perciben la mínima podrían recibir un ingreso aún mayor tras la actualización.

Los nuevos valores serán oficializados por ANSES una vez que se publique el IPC nacional, aunque el incremento mensual ya está contemplado dentro del esquema de movilidad.

AUH y asignaciones: también se actualizan

Las asignaciones familiares incluidas en la movilidad tendrán una nueva suba.

En febrero, los montos son:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71

Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42

Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de forma mensual y retiene el 20% restante, que se cobra al presentar la Libreta AUH.

Con el aumento de marzo, estos valores volverán a incrementarse de manera automática y se acreditarán en la cuenta bancaria de cada titular.

Quiénes cobran el aumento en marzo

El ajuste alcanza a todas las prestaciones incluidas en la movilidad:

jubilados y pensionados del sistema general

titulares de Pensiones No Contributivas

beneficiarios de AUH

titulares de la Asignación por Embarazo

asignaciones familiares del SUAF

Desde el organismo previsional recuerdan la importancia de mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES, ya que cualquier inconsistencia puede generar demoras en la liquidación de los haberes.