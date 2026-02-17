Jubilaciones, pensiones y AUH vuelven a subir en marzo: el dato clave que define el aumento
El nuevo incremento se calculará en base al IPC del INDEC y se aplicará sin necesidad de hacer ningún trámite.
La ANSES se prepara para un mes clave con la aplicación de un nuevo incremento automático en los haberes previsionales y las asignaciones, que impactará desde marzo. La actualización se rige por la fórmula de movilidad mensual, que ajusta los ingresos según la inflación informada por el INDEC.
Aunque el porcentaje definitivo se conocerá con la publicación del IPC nacional de enero, los últimos indicadores inflacionarios anticipan una nueva suba que volverá a modificar los ingresos de millones de beneficiarios en todo el país. El aumento se aplicará de manera automática y sin necesidad de realizar trámites, y se verá reflejado directamente en el calendario de pagos.
Por qué vuelven a subir los haberes
Desde la puesta en marcha del esquema de movilidad mensual, jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan todos los meses en función de la inflación, con el objetivo de evitar que pierdan poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.
En ese contexto, el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires —que marcó 2,9% en enero— refuerza la expectativa de un nuevo ajuste para marzo si la tendencia se replica a nivel nacional. Si bien el IPC que impactará en los haberes aún no fue oficializado, la actualización está garantizada por el mecanismo vigente.
Cuánto cobran hoy los jubilados y pensionados
Durante febrero, los valores del sistema previsional quedaron establecidos de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $359.254,35
Jubilación máxima: $2.417.441,63
Quienes perciben el haber mínimo y reciben el refuerzo extraordinario alcanzan:
Jubilación mínima con bono: $429.219,42
El bono de $70.000 se deposita automáticamente junto con el haber mensual y está destinado a los jubilados y pensionados de menores ingresos.
Otros montos vigentes:
Prestación Básica Universal (PBU): $164.342,47
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $287.403,48
Pensiones No Contributivas: $251.453,59
Estos valores serán la base sobre la que se aplicará el incremento de marzo.
Cómo impactará el aumento en marzo
El ajuste se calculará sobre los montos actuales y se acreditará en las fechas habituales de cobro.
En caso de que el Gobierno decida sostener el bono extraordinario, los jubilados que perciben la mínima podrían recibir un ingreso aún mayor tras la actualización.
Los nuevos valores serán oficializados por ANSES una vez que se publique el IPC nacional, aunque el incremento mensual ya está contemplado dentro del esquema de movilidad.
AUH y asignaciones: también se actualizan
Las asignaciones familiares incluidas en la movilidad tendrán una nueva suba.
En febrero, los montos son:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71
Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42
Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de forma mensual y retiene el 20% restante, que se cobra al presentar la Libreta AUH.
Con el aumento de marzo, estos valores volverán a incrementarse de manera automática y se acreditarán en la cuenta bancaria de cada titular.
Quiénes cobran el aumento en marzo
El ajuste alcanza a todas las prestaciones incluidas en la movilidad:
jubilados y pensionados del sistema general
titulares de Pensiones No Contributivas
beneficiarios de AUH
titulares de la Asignación por Embarazo
asignaciones familiares del SUAF
Desde el organismo previsional recuerdan la importancia de mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES, ya que cualquier inconsistencia puede generar demoras en la liquidación de los haberes.