Triple refuerzo para AUH ANSES: montos, requisitos y cómo cobrarlo

AUH por hijo (80%) : $103.276,80

AUH por hijo con discapacidad (80%): $336.315,20

Ese dinero constituye la base del ingreso mensual y es el primer componente del esquema que permite afrontar los gastos de la escuela.

ANSES_aguinaldo ANSES Ayuda Escolar 2026: habrá nuevo ajuste por hijo escolarizado

Tarjeta Alimentar: el refuerzo que libera ingresos para útiles y ropa

Aunque su destino es la compra de alimentos, el impacto real de la Tarjeta Alimentar en el presupuesto familiar va más allá. Al cubrir una parte importante del gasto en comida, permite destinar la AUH a otros consumos, como útiles, guardapolvos o mochilas.

En febrero, los montos se mantienen sin cambios:

1 hijo: $52.250

2 hijos: $81.936

3 o más hijos: $108.062

El depósito se realiza automáticamente en la misma cuenta donde se cobra la AUH y no requiere ningún trámite adicional.

Complemento Leche: el extra para los más chicos

Las familias con hijos de hasta 3 años reciben además el plus del Plan de los 1000 Días.

Tras el último ajuste, el monto ronda los:

$34.257 por cada menor

Se trata de un ingreso que muchas veces pasa desapercibido, pero que en esta época del año resulta clave para cubrir materiales específicos del nivel inicial.

Ayuda Escolar Anual: el pago más esperado para el inicio de clases

El desembolso más importante vinculado al ciclo lectivo llega con la Ayuda Escolar Anual, que actualmente se ubica en:

$85.000 por hijo

Este monto se acredita de forma masiva en marzo, pero tiene una condición fundamental: haber presentado el Certificado de Escolaridad.

Quienes no hayan realizado ese trámite deben ingresar a Mi ANSES, ir a la sección “Hijos” y verificar que el formulario esté cargado y aprobado. De lo contrario, el sistema no habilitará el pago.

Cuánto puede cobrar una familia con AUH en la vuelta a clases

Cuando se combinan los beneficios, los ingresos cambian de manera significativa.

Por ejemplo:

AUH por dos hijos

Tarjeta Alimentar para dos hijos

Ayuda Escolar por dos hijos

El monto total se acerca a los $400.000, destinados a cubrir gastos básicos y el inicio del ciclo lectivo.