ANSES: el error que te hace perder $85.000 sin darte cuenta en abril

El paso fundamental es completar el Formulario PS 2.68, documento que acredita la escolaridad del menor y que resulta indispensable para que el organismo libere el dinero.

Este trámite aplica tanto para quienes cobran:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones Familiares (SUAF)

Sin la presentación de este certificado, el pago no se realiza, incluso si el beneficiario cumple con todos los requisitos.

Cómo hacer el trámite paso a paso en Mi ANSES

El proceso es sencillo y se puede realizar de forma online a través de la plataforma Mi ANSES.

Primero, el titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, debe descargar el certificado de escolaridad desde la sección correspondiente.

Ese formulario debe ser completado y firmado por la institución educativa a la que asiste el menor. Una vez listo, se debe sacar una foto clara del documento y subirla en la opción “Hijos > Presentar Certificado Escolar”.

Este paso es clave: sin la carga del certificado, el sistema no habilita el pago del beneficio.

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Cuándo se cobra la Ayuda Escolar

Una vez que ANSES valida la información, el dinero se deposita en la misma cuenta donde el beneficiario cobra la asignación mensual.

El plazo de acreditación puede extenderse hasta 60 días, dependiendo del momento en que se haya realizado la presentación y la verificación de datos.

Desde el organismo remarcan que este refuerzo se suma a los haberes mensuales actualizados por movilidad, lo que lo convierte en un ingreso extra clave para muchas familias.

Quiénes pueden cobrar los $85.000 de ANSES

El beneficio alcanza a:

Niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive

Estudiantes de nivel inicial, primario o secundario

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se acredite la escolarización vigente.

Cuánto se puede cobrar en total con AUH y Ayuda Escolar

Al sumar este refuerzo, el ingreso mensual puede aumentar de forma considerable.

Por ejemplo, una familia que cobra la AUH puede superar los $194.000 por hijo, al combinar el haber mensual actualizado con la Ayuda Escolar.

En el caso de SUAF, el monto final dependerá del ingreso familiar, pero el extra de $85.000 se mantiene fijo para todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos.