En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
abril
Previsional

ANSES: el error que te hace perder $85.000 sin darte cuenta en abril

Aunque cumplas con todos los requisitos, ANSES no paga automáticamente la Ayuda Escolar en todos los casos. Si no hacés un paso clave en Mi ANSES, podés perder el beneficio sin darte cuenta.

ANSES: el error que te hace perder $85.000 sin darte cuenta en abril

ANSES: el error que te hace perder $85.000 sin darte cuenta en abril
Leé también Jubilados de ANSES en abril: confirman el calendario para cobrar el bono de $70.000
Jubilados de ANSES en abril: confirman el calendario para cobrar el bono de $70.000

Se trata de un pago único de $85.000 por cada hijo en edad escolar, un refuerzo económico pensado para aliviar los gastos de útiles, uniformes y otros insumos clave al inicio del ciclo lectivo.

Sin embargo, no todos lo reciben automáticamente. Para muchos beneficiarios existe un trámite obligatorio que define si el dinero se acredita o no.

El trámite clave para cobrar la Ayuda Escolar de ANSES

Para quienes no cobraron este extra de forma automática, ANSES habilitó un mecanismo 100% digital que permite destrabar el pago.

El paso fundamental es completar el Formulario PS 2.68, documento que acredita la escolaridad del menor y que resulta indispensable para que el organismo libere el dinero.

Este trámite aplica tanto para quienes cobran:

  • Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Asignaciones Familiares (SUAF)

Sin la presentación de este certificado, el pago no se realiza, incluso si el beneficiario cumple con todos los requisitos.

Cómo hacer el trámite paso a paso en Mi ANSES

El proceso es sencillo y se puede realizar de forma online a través de la plataforma Mi ANSES.

Primero, el titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, debe descargar el certificado de escolaridad desde la sección correspondiente.

Ese formulario debe ser completado y firmado por la institución educativa a la que asiste el menor. Una vez listo, se debe sacar una foto clara del documento y subirla en la opción “Hijos > Presentar Certificado Escolar”.

Este paso es clave: sin la carga del certificado, el sistema no habilita el pago del beneficio.

ANSES confirmó el calendario de pagos de abril 2026

Cuándo se cobra la Ayuda Escolar

Una vez que ANSES valida la información, el dinero se deposita en la misma cuenta donde el beneficiario cobra la asignación mensual.

El plazo de acreditación puede extenderse hasta 60 días, dependiendo del momento en que se haya realizado la presentación y la verificación de datos.

Desde el organismo remarcan que este refuerzo se suma a los haberes mensuales actualizados por movilidad, lo que lo convierte en un ingreso extra clave para muchas familias.

Quiénes pueden cobrar los $85.000 de ANSES

El beneficio alcanza a:

  • Niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive
  • Estudiantes de nivel inicial, primario o secundario

En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se acredite la escolarización vigente.

Cuánto se puede cobrar en total con AUH y Ayuda Escolar

Al sumar este refuerzo, el ingreso mensual puede aumentar de forma considerable.

Por ejemplo, una familia que cobra la AUH puede superar los $194.000 por hijo, al combinar el haber mensual actualizado con la Ayuda Escolar.

En el caso de SUAF, el monto final dependerá del ingreso familiar, pero el extra de $85.000 se mantiene fijo para todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES abril Ayuda escolar
Notas relacionadas
ANSES: el trámite clave para cobrar $85.000 en abril antes de que venza el plazo
Atención jubilados: quiénes NO cobran el bono de $70.000 de ANSES este mes
ANSES aumenta la Asignación por Embarazo: el cálculo final que define cuánto cobrás en mayo

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar