La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los titulares que no cobraron de manera automática la Ayuda Escolar Anual todavía están a tiempo de acceder al beneficio durante abril de 2026.
Aunque cumplas con todos los requisitos, ANSES no paga automáticamente la Ayuda Escolar en todos los casos. Si no hacés un paso clave en Mi ANSES, podés perder el beneficio sin darte cuenta.
ANSES: el error que te hace perder $85.000 sin darte cuenta en abril
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que los titulares que no cobraron de manera automática la Ayuda Escolar Anual todavía están a tiempo de acceder al beneficio durante abril de 2026.
Se trata de un pago único de $85.000 por cada hijo en edad escolar, un refuerzo económico pensado para aliviar los gastos de útiles, uniformes y otros insumos clave al inicio del ciclo lectivo.
Sin embargo, no todos lo reciben automáticamente. Para muchos beneficiarios existe un trámite obligatorio que define si el dinero se acredita o no.
Para quienes no cobraron este extra de forma automática, ANSES habilitó un mecanismo 100% digital que permite destrabar el pago.
El paso fundamental es completar el Formulario PS 2.68, documento que acredita la escolaridad del menor y que resulta indispensable para que el organismo libere el dinero.
Este trámite aplica tanto para quienes cobran:
Sin la presentación de este certificado, el pago no se realiza, incluso si el beneficiario cumple con todos los requisitos.
El proceso es sencillo y se puede realizar de forma online a través de la plataforma Mi ANSES.
Primero, el titular debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego, debe descargar el certificado de escolaridad desde la sección correspondiente.
Ese formulario debe ser completado y firmado por la institución educativa a la que asiste el menor. Una vez listo, se debe sacar una foto clara del documento y subirla en la opción “Hijos > Presentar Certificado Escolar”.
Este paso es clave: sin la carga del certificado, el sistema no habilita el pago del beneficio.
Una vez que ANSES valida la información, el dinero se deposita en la misma cuenta donde el beneficiario cobra la asignación mensual.
El plazo de acreditación puede extenderse hasta 60 días, dependiendo del momento en que se haya realizado la presentación y la verificación de datos.
Desde el organismo remarcan que este refuerzo se suma a los haberes mensuales actualizados por movilidad, lo que lo convierte en un ingreso extra clave para muchas familias.
El beneficio alcanza a:
En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que se acredite la escolarización vigente.
Al sumar este refuerzo, el ingreso mensual puede aumentar de forma considerable.
Por ejemplo, una familia que cobra la AUH puede superar los $194.000 por hijo, al combinar el haber mensual actualizado con la Ayuda Escolar.
En el caso de SUAF, el monto final dependerá del ingreso familiar, pero el extra de $85.000 se mantiene fijo para todos los beneficiarios que cumplan con los requisitos.