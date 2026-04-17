Jubilados de ANSES en abril: confirman el calendario para cobrar el bono de $70.000

DNI 5: viernes 17 de abril.

DNI 6: lunes 20 de abril.

DNI 7: martes 21 de abril.

DNI 8: miércoles 22 de abril.

DNI 9: jueves 23 de abril.

¿Cuál es el monto total que cobran los jubilados de ANSES en abril?

Un jubilado que percibe la mínima cobra un total de $450.319,31. Esta suma de la Administración Nacional de la Seguridad Social incluye el haber básico de $380.319,31 y el bono de refuerzo de $70.000, acreditándose ambos conceptos en la misma fecha de cobro asignada.

¿Qué jubilados de ANSES cobran el bono de $70.000 completo?

El refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. Aquellos jubilados de ANSES que superan la mínima pero no llegan a los $450.319 percibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese techo de ingresos.

¿Cómo consultar el lugar de pago de los jubilados de ANSES?

Los titulares pueden corroborar la sucursal bancaria ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Se aclara que actualmente no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el ente; por lo tanto, cualquier descuento previo debe ser verificado con la entidad financiera externa donde se haya solicitado el préstamo original.