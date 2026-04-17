En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
Información clave

Jubilados de ANSES en abril: confirman el calendario para cobrar el bono de $70.000

Se estableció el cronograma definitivo para la acreditación de haberes y refuerzos del sector previsional durante el cuarto mes del año. Los jubilados de ANSES con haberes mínimos percibirán en abril de 2026 un ingreso unificado de $450.319 tras la unificación del aumento por movilidad y el bono extraordinario.

Jubilados de ANSES en abril: confirman el calendario para cobrar el bono de $70.000

Jubilados de ANSES en abril: confirman el calendario para cobrar el bono de $70.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició la fase final del calendario de pagos para los adultos mayores con ingresos básicos. En abril de 2026, los jubilados de ANSES que perciben la mínima reciben el impacto del aumento del 2,9%, lo que eleva el haber básico a $380.319,31. Este ajuste, sumado al bono de $70.000 ratificado por el Gobierno Nacional, conforma un pago total de $450.319,31 que se deposita de forma unificada en las fechas asignadas por la terminación del DNI.

Leé también Se oficializa el bono para los jubilados con 30 años de aportes
se oficializa el bono para los jubilados con 30 anos de aportes

El esquema de las fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril está diseñado para evitar aglomeraciones y garantizar la liquidez en los cajeros automáticos. Al centralizar el haber con aumento y el bono en una sola jornada, el organismo busca simplificar la gestión de los beneficiarios del sector pasivo. Los jubilados de ANSES pueden verificar su liquidación detallada en los recibos de haberes digitales, donde figura el desglose del índice de movilidad mensual que rige para este periodo.

jubilados-aguinaldo
Jubilados de ANSES en abril: confirman el calendario para cobrar el bono de $70.000

Jubilados de ANSES en abril: confirman el calendario para cobrar el bono de $70.000

Durante abril de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social también promueve el uso de la tarjeta de débito para obtener beneficios adicionales. Los jubilados de ANSES que realicen compras en farmacias y supermercados los días lunes pueden acceder a reintegros de hasta $25.000 mensuales. Esta política de alivio se suma al incremento de haberes, consolidando una estrategia de acompañamiento para el sector previsional en medio de la actualización del sistema de pagos que ya proyecta cambios para mayo.

¿Cuándo son las fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril?

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social para los haberes mínimos en lo que resta del mes es el siguiente:

  • DNI 5: viernes 17 de abril.

  • DNI 6: lunes 20 de abril.

  • DNI 7: martes 21 de abril.

  • DNI 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI 9: jueves 23 de abril.

¿Cuál es el monto total que cobran los jubilados de ANSES en abril?

Un jubilado que percibe la mínima cobra un total de $450.319,31. Esta suma de la Administración Nacional de la Seguridad Social incluye el haber básico de $380.319,31 y el bono de refuerzo de $70.000, acreditándose ambos conceptos en la misma fecha de cobro asignada.

¿Qué jubilados de ANSES cobran el bono de $70.000 completo?

El refuerzo de la Administración Nacional de la Seguridad Social está dirigido a quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM y las Pensiones No Contributivas. Aquellos jubilados de ANSES que superan la mínima pero no llegan a los $450.319 percibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese techo de ingresos.

¿Cómo consultar el lugar de pago de los jubilados de ANSES?

Los titulares pueden corroborar la sucursal bancaria ingresando a Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social. Se aclara que actualmente no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el ente; por lo tanto, cualquier descuento previo debe ser verificado con la entidad financiera externa donde se haya solicitado el préstamo original.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Bono
Notas relacionadas
Jubilados de ANSES en abril: activan el bono de $70.000 más el aumento
Bono de jubilados de ANSES en abril: confirman el refuerzo de $70.000
Fechas de cobro de jubilados de ANSES en abril: informan el calendario oficial

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar