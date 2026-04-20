Atención jubilados: quiénes NO cobran el bono de $70.000 de ANSES este mes

Con este refuerzo, el ingreso total de ese grupo asciende a $450.319,31, una cifra que no solo representa el monto final a cobrar, sino que además se transforma en el verdadero límite del esquema.

El tope de $450.319: cómo se calculan los pagos proporcionales

A partir de ese monto, la lógica que aplica ANSES es clara, aunque no siempre evidente para los beneficiarios. Aquellos jubilados y pensionados que superan el haber mínimo pero no alcanzan el tope de $450.319,31 no quedan afuera del beneficio, pero tampoco reciben el bono completo.

En estos casos, el organismo liquida un bono proporcional que permite “completar” el ingreso hasta ese límite.

Un ejemplo concreto ayuda a entenderlo mejor: si una persona cobra $390.000, no recibirá los $70.000 enteros. En cambio, ANSES calculará la diferencia y otorgará un bono cercano a $60.319,31, de manera que el haber final vuelva a ubicarse en el mismo nivel que el de quienes cobran la mínima con refuerzo incluido.

Este mecanismo tiene un objetivo claro: igualar los ingresos dentro del segmento más bajo del sistema previsional.

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Quiénes quedan excluidos del bono de ANSES en abril

También existe un grupo que queda completamente afuera del refuerzo. Se trata de los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan los $450.319,31 mensuales.

En estos casos, ANSES considera que ya no se trata de haberes bajos, por lo que el bono deja de aplicarse.

La exclusión también alcanza a quienes perciben más de un beneficio, como una jubilación y una pensión. Aquí, lo que se analiza es el ingreso total combinado. Si la suma supera el tope establecido, el beneficiario pierde automáticamente el derecho al refuerzo.

Lo mismo ocurre con los regímenes especiales y las pensiones de privilegio que superan ese límite, ya que el esquema está pensado exclusivamente para los sectores más vulnerables del sistema.

Por qué ANSES paga el bono de $70.000

En este contexto, el bono se consolida como una herramienta focalizada. No es un aumento general ni un beneficio universal, sino un complemento dirigido específicamente a quienes perciben los ingresos más bajos.

Su finalidad es clara: amortiguar el impacto de la inflación y sostener el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas.

Por eso, cada actualización mensual no solo genera expectativa, sino también confusión. Muchos beneficiarios no saben con certeza si lo van a cobrar, cuánto les corresponde o por qué en algunos casos el monto es menor al anunciado.

Para despejar esas dudas, ANSES mantiene habilitados sus canales de consulta habituales. A través de la plataforma Mi ANSES, cualquier titular puede ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y revisar el detalle de su liquidación.

Allí figura el haber mensual, el bono -si corresponde- y el monto final a percibir. También se puede acceder a esta información desde la aplicación oficial o mediante la línea telefónica 130.