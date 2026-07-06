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ANSES cambia el calendario de pagos de julio: qué jubilados cobrarán después del fin de semana largo

El feriado por el Día de la Independencia y el día no laborable del 10 de julio modificaron el cronograma habitual de pagos. Además, este mes los haberes llegan con un aumento del 2,15% y el bono para quienes perciben los ingresos más bajos.

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ANSES cambia el calendario de pagos de julio: qué jubilados cobrarán después del fin de semana largo

ANSES cambia el calendario de pagos de julio: qué jubilados cobrarán después del fin de semana largo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de julio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones. Este mes, el cronograma presenta modificaciones debido al feriado nacional del 9 de julio y al día no laborable del 10 de julio, por lo que algunas fechas de cobro fueron reprogramadas.

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Como consecuencia de estos cambios, varios beneficiarios deberán esperar algunos días más para recibir sus haberes. Aun así, todos cobrarán con el aumento del 2,15% correspondiente a la actualización mensual por movilidad, mientras que quienes perciben los ingresos más bajos continuarán recibiendo el bono extraordinario de hasta $70.000.

Por qué ANSES modificó el calendario de pagos

El cronograma habitual debió adaptarse al feriado por el Día de la Independencia y al día no laborable del 10 de julio, jornadas en las que no habrá actividad bancaria.

Para evitar que los pagos coincidan con esos días, ANSES reorganizó las fechas de acreditación y trasladó algunos depósitos a la semana siguiente.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo cobrarán según la terminación del DNI en las siguientes fechas:

  • Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
  • Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.
  • Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.
  • Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.
  • Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.
  • Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.
  • Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.
  • Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.
  • Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Fechas de cobro para jubilados que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones superiores al haber mínimo cobrarán de acuerdo con este cronograma:

  • Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.
  • Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.
  • Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.
  • Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.
  • Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

Cuánto cobran los jubilados en julio

Con el aumento del 2,15%, los haberes previsionales quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $411.989,32.
  • Jubilación mínima con bono de $70.000: $481.989,32.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $288.392,53.

El bono extraordinario de hasta $70.000 continuará vigente para quienes perciban los haberes más bajos. En tanto, los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el mínimo podrán recibir un refuerzo proporcional, de acuerdo con los criterios establecidos por ANSES.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Cobros" es posible consultar el día de pago, el monto actualizado del haber, el bono extraordinario —si corresponde— y el detalle completo de la liquidación.

Con este cronograma, ANSES reorganizó los pagos de julio para contemplar el fin de semana largo. Si bien algunos jubilados deberán esperar algunos días más para cobrar, todos percibirán el incremento del 2,15% previsto por la movilidad previsional.

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