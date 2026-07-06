ANSES cambia el calendario de pagos de julio: qué jubilados cobrarán después del fin de semana largo

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo cobrarán según la terminación del DNI en las siguientes fechas:

Miércoles 8 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Lunes 13 de julio: DNI terminados en 2.

DNI terminados en 2. Martes 14 de julio: DNI terminados en 3.

DNI terminados en 3. Miércoles 15 de julio: DNI terminados en 4.

DNI terminados en 4. Jueves 16 de julio: DNI terminados en 5.

DNI terminados en 5. Viernes 17 de julio: DNI terminados en 6.

DNI terminados en 6. Lunes 20 de julio: DNI terminados en 7.

DNI terminados en 7. Martes 21 de julio: DNI terminados en 8.

DNI terminados en 8. Miércoles 22 de julio: DNI terminados en 9.

Fechas de cobro para jubilados que superan el haber mínimo

Quienes perciben jubilaciones superiores al haber mínimo cobrarán de acuerdo con este cronograma:

Jueves 23 de julio: DNI terminados en 0 y 1.

DNI terminados en 0 y 1. Viernes 24 de julio: DNI terminados en 2 y 3.

DNI terminados en 2 y 3. Lunes 27 de julio: DNI terminados en 4 y 5.

DNI terminados en 4 y 5. Martes 28 de julio: DNI terminados en 6 y 7.

DNI terminados en 6 y 7. Miércoles 29 de julio: DNI terminados en 8 y 9.

Cuánto cobran los jubilados en julio

Con el aumento del 2,15%, los haberes previsionales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $411.989,32.

$411.989,32. Jubilación mínima con bono de $70.000: $481.989,32.

$481.989,32. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46.

$329.591,46. Pensiones No Contributivas (PNC): $288.392,53.

El bono extraordinario de hasta $70.000 continuará vigente para quienes perciban los haberes más bajos. En tanto, los jubilados y pensionados cuyos ingresos superen el mínimo podrán recibir un refuerzo proporcional, de acuerdo con los criterios establecidos por ANSES.

Cómo consultar la fecha de cobro

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de acreditación ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Cobros" es posible consultar el día de pago, el monto actualizado del haber, el bono extraordinario —si corresponde— y el detalle completo de la liquidación.

Con este cronograma, ANSES reorganizó los pagos de julio para contemplar el fin de semana largo. Si bien algunos jubilados deberán esperar algunos días más para cobrar, todos percibirán el incremento del 2,15% previsto por la movilidad previsional.