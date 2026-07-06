Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo con la TARJETA ALIMENTAR

¿Cómo saber si me corresponde cobrar la Tarjeta Alimentar de manera automática?

El acceso al programa alimentario se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción física o virtual en las dependencias estatales. El cruce informático de las bases de datos de la entidad previsional determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos de manera directa en la misma tarjeta de débito de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra nutricional las madres o padres que cobren la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, las personas con discapacidad integradas en el padrón de la asignación (sin límite de edad) y las titulares de la Asignación por Embarazo. Los montos varían según la cantidad de menores a cargo en el hogar, partiendo desde un piso de $72.250 por un hijo único y llegando a un máximo de $149.425 para familias numerosas.

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar para los beneficiarios de la AUH?

Las escalas de asistencia financiera del Ministerio de Capital Humano se segmentan rígidamente según la estructura declarada en el núcleo familiar. Para los hogares con un solo menor de 14 años registrado ante el fisco, el subsidio directo se consolida en $72.250 mensuales que se acoplan al haber de la seguridad social.

Aquellos grupos familiares que posean dos niños dentro del rango de edad legal percibirán un extra unificado de $113.299. Por último, para las familias con tres o más hijos a cargo, el Estado nacional dispone el desembolso del escalón máximo de la escala alimentaria, fijando una transferencia complementaria de $149.425 que se suma de oficio a los haberes regulares de la previsión social.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en julio de 2026

El calendario de transferencias se coordinó de manera escalonada según la última cifra del Documento Nacional de Identidad del beneficiario: