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Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo con la TARJETA ALIMENTAR

Se oficializó el ajuste por movilidad mensual que modificará los montos de las asignaciones sociales. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba del 2,15% e integrará de oficio las partidas de asistencia alimentaria.

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Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo con la TARJETA ALIMENTAR

Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo con la TARJETA ALIMENTAR

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó la actualización de los programas de protección social que entrará en vigencia este mes. Tras registrarse un índice del 2,15% según las normativas vigentes, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrán un reajuste directo en el valor de sus prestaciones habituales.

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La medida busca preservar el valor de la asistencia destinada a las familias sin empleo formal. Los depósitos de la AUH de ANSES en julio se transferirán de forma automatizada, combinando el haber base indexado con los subsidios alimentarios de la Tarjeta Alimentar para simplificar el cobro en las terminales de red de todo el país.

¿Cuánto se cobra por la AUH de ANSES con el aumento de julio?

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Aumento de la AUH de ANSES en julio: cuánto se cobra por hijo con la TARJETA ALIMENTAR

El valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se elevará a $148.049 por cada menor a cargo a raíz del incremento por movilidad. De esta cifra total determinada por el índice previsional, el organismo liquida de forma directa el 80% neto de la prestación ($118.439,20), reteniendo el 20% restante ($29.609,80) hasta la entrega de la libreta obligatoria de salud y educación.

Para la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el monto nominal bruto se ubicará en la misma cifra para el período. Las beneficiarias contarán con los recursos acreditados directamente en sus tarjetas de débito, sumándose los adicionales correspondientes según la composición del grupo familiar registrado en la base de datos de la seguridad social.

¿Cómo saber si me corresponde cobrar la Tarjeta Alimentar de manera automática?

El acceso al programa alimentario se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción física o virtual en las dependencias estatales. El cruce informático de las bases de datos de la entidad previsional determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos de manera directa en la misma tarjeta de débito de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra nutricional las madres o padres que cobren la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive, las personas con discapacidad integradas en el padrón de la asignación (sin límite de edad) y las titulares de la Asignación por Embarazo. Los montos varían según la cantidad de menores a cargo en el hogar, partiendo desde un piso de $72.250 por un hijo único y llegando a un máximo de $149.425 para familias numerosas.

¿De cuánto es el monto de la Tarjeta Alimentar para los beneficiarios de la AUH?

Las escalas de asistencia financiera del Ministerio de Capital Humano se segmentan rígidamente según la estructura declarada en el núcleo familiar. Para los hogares con un solo menor de 14 años registrado ante el fisco, el subsidio directo se consolida en $72.250 mensuales que se acoplan al haber de la seguridad social.

Aquellos grupos familiares que posean dos niños dentro del rango de edad legal percibirán un extra unificado de $113.299. Por último, para las familias con tres o más hijos a cargo, el Estado nacional dispone el desembolso del escalón máximo de la escala alimentaria, fijando una transferencia complementaria de $149.425 que se suma de oficio a los haberes regulares de la previsión social.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en julio de 2026

El calendario de transferencias se coordinó de manera escalonada según la última cifra del Documento Nacional de Identidad del beneficiario:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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