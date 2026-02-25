En vivo Radio La Red
ANSES: el plan que permite completar aportes en cuotas y llegar al retiro sin deudas previsionales

La moratoria de ANSES permite regularizar aportes hasta diez años antes de jubilarse y evitar que falten años al momento del retiro. Quiénes pueden acceder, cómo hacer el trámite en Mi ANSES y cuáles son los montos actualizados de marzo 2026.

Cómo completar los 30 años de aportes antes de los 60 o 65: la herramienta que ya está disponible en Mi ANSES

Llegar a la edad jubilatoria con los 30 años de aportes que exige la ley se convirtió en una de las principales preocupaciones de los trabajadores argentinos. Historias laborales con períodos en negro, cambios de empleo o etapas sin actividad formal generan baches previsionales que, al momento del retiro, pueden trabar el acceso a la jubilación.

Frente a este escenario, la ANSES mantiene vigente la Unidad de Cancelación de Aportes previsionales para trabajadores en actividad, una moratoria preventiva pensada para quienes todavía están trabajando pero ya saben que tienen años faltantes. La herramienta, creada por la Ley 27.705, permite regularizar aportes con anticipación y llegar a la edad jubilatoria con la situación ordenada, sin depender de planes de último momento.

Una moratoria para anticiparse y evitar problemas

A diferencia de los planes tradicionales, que están dirigidos a personas que ya cumplieron la edad para jubilarse, este sistema apunta a la etapa de planificación previsional.

El objetivo es claro: que el trabajador llegue a los 60 años en el caso de las mujeres y a los 65 en el de los hombres con los aportes completos.

Pueden acceder:

  • Mujeres de 50 a 59 años

  • Hombres de 55 a 64 años

No importa la condición laboral. El trámite está habilitado tanto para trabajadores en relación de dependencia como para autónomos y monotributistas que necesiten regularizar períodos faltantes desde los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive.

ANSES_Pago

Por qué esta herramienta es clave

El valor de esta moratoria es que permite:

  • Detectar baches previsionales con tiempo

  • Cancelar deuda en cuotas

  • Evitar que la jubilación quede frenada

Es decir, transforma el momento de jubilarse en un proceso previsible y no en una carrera contrarreloj para juntar años de aportes.

Cómo consultar la historia laboral paso a paso

Gran parte del trámite se puede hacer de forma digital a través de Mi ANSES, lo que elimina intermediarios y acelera los tiempos.

El primer paso es revisar la Historia Laboral con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí figuran todos los períodos registrados. Si faltan años, es necesario reunir documentación respaldatoria, como certificaciones de servicios o recibos de sueldo.

Luego se inicia la solicitud del plan de pago desde la opción:

Solicitud de Prestaciones → Plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad

El sistema permite elegir los meses a regularizar y genera un Volante Electrónico de Pago (VEP), que puede abonarse por home banking o en entidades habilitadas.

Para quienes tuvieron actividad independiente, es fundamental que los datos del SICAM —hoy bajo la órbita de ARCA— coincidan con los registros de ANSES, ya que cualquier diferencia puede demorar el trámite.

Cuánto se cobra en marzo de 2026

Mientras crece el interés por completar los aportes, los haberes previsionales vuelven a actualizarse.

En marzo los valores quedan de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima: $369.600,88

    • Con bono de $70.000 → $439.600,88

  • Jubilación máxima: $2.487.063,95

PUAM

  • $295.680,70

    • Con bono → $365.680,70

Pensiones No Contributivas

  • Por invalidez y vejez: $258.720,62

    • Con bono → $328.720,62

  • Para madres de siete hijos: $369.600,88

    • Con refuerzo → $439.600,88

Asignaciones familiares y AUH: los nuevos montos

Las asignaciones del sistema SUAF también se actualizan:

  • Asignación por hijo: $66.414

  • Prenatal: $66.414

  • Hijo con discapacidad: $216.240

  • Nacimiento: $77.414

  • Adopción: $462.845

  • Matrimonio: $115.913

  • Cónyuge: $16.113

En el caso de la AUH:

  • AUH: $132.814

    • Pago directo (80%): $106.251,20

  • AUH por discapacidad: $432.461

    • Pago directo: $345.968,80

  • Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094

La Tarjeta Alimentar, en tanto, no tendrá aumentos en marzo y mantendrá los valores actuales.

