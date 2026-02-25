ANSES: el plan que permite completar aportes en cuotas y llegar al retiro sin deudas previsionales

Pueden acceder:

Mujeres de 50 a 59 años

Hombres de 55 a 64 años

No importa la condición laboral. El trámite está habilitado tanto para trabajadores en relación de dependencia como para autónomos y monotributistas que necesiten regularizar períodos faltantes desde los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive.

ANSES_Pago

Por qué esta herramienta es clave

El valor de esta moratoria es que permite:

Detectar baches previsionales con tiempo

Cancelar deuda en cuotas

Evitar que la jubilación quede frenada

Es decir, transforma el momento de jubilarse en un proceso previsible y no en una carrera contrarreloj para juntar años de aportes.

Cómo consultar la historia laboral paso a paso

Gran parte del trámite se puede hacer de forma digital a través de Mi ANSES, lo que elimina intermediarios y acelera los tiempos.

El primer paso es revisar la Historia Laboral con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí figuran todos los períodos registrados. Si faltan años, es necesario reunir documentación respaldatoria, como certificaciones de servicios o recibos de sueldo.

Luego se inicia la solicitud del plan de pago desde la opción:

Solicitud de Prestaciones → Plan de pago de deuda previsional para trabajadores en actividad

El sistema permite elegir los meses a regularizar y genera un Volante Electrónico de Pago (VEP), que puede abonarse por home banking o en entidades habilitadas.

Para quienes tuvieron actividad independiente, es fundamental que los datos del SICAM —hoy bajo la órbita de ARCA— coincidan con los registros de ANSES, ya que cualquier diferencia puede demorar el trámite.

Cuánto se cobra en marzo de 2026

Mientras crece el interés por completar los aportes, los haberes previsionales vuelven a actualizarse.

En marzo los valores quedan de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones

Jubilación mínima: $369.600,88 Con bono de $70.000 → $439.600,88

Jubilación máxima: $2.487.063,95

PUAM

$295.680,70 Con bono → $365.680,70



Pensiones No Contributivas

Por invalidez y vejez: $258.720,62 Con bono → $328.720,62

Para madres de siete hijos: $369.600,88 Con refuerzo → $439.600,88



Asignaciones familiares y AUH: los nuevos montos

Las asignaciones del sistema SUAF también se actualizan:

Asignación por hijo: $66.414

Prenatal: $66.414

Hijo con discapacidad: $216.240

Nacimiento: $77.414

Adopción: $462.845

Matrimonio: $115.913

Cónyuge: $16.113

En el caso de la AUH:

AUH: $132.814 Pago directo (80%): $106.251,20

AUH por discapacidad: $432.461 Pago directo: $345.968,80

Complemento Leche del Plan de los Mil Días: $50.094

La Tarjeta Alimentar, en tanto, no tendrá aumentos en marzo y mantendrá los valores actuales.