Previsional
SUAF
ANSES
Previsional

SUAF ANSES: los nuevos valores por hijo y el tope que puede dejarte afuera en marzo

La ANSES aplicará un nuevo aumento en la Asignación Familiar por Hijo desde marzo de 2026. Con la actualización por inflación también cambian los topes de ingresos y se redefine quiénes pueden cobrar el beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un nuevo incremento para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) que comenzará a regir en marzo de 2026. La actualización se realiza bajo la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los montos de manera mensual según la inflación informada por el INDEC.

Con esta suba, trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y otros beneficiarios del sistema de asignaciones familiares percibirán valores más altos por cada hijo a cargo. Al mismo tiempo, el organismo previsional también actualizó los topes de ingresos, un dato clave que determina quiénes pueden acceder al beneficio.

De cuánto es el aumento del SUAF en marzo 2026

El incremento surge del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y se aplica de forma automática según lo establecido en el Decreto 274/2024, que fijó el esquema de movilidad mensual.

De esta manera, los valores generales quedan:

  • Asignación Familiar por Hijo: $129.096

  • Asignación por Hijo con discapacidad: $420.354

Zona 1: montos diferenciales

En las regiones alcanzadas por el adicional por zona desfavorable los importes son más altos:

  • Hijo: $167.825

  • Hijo con discapacidad: $546.461

Estos montos corresponden al valor bruto y varían de acuerdo al ingreso del grupo familiar.

Cómo funciona la SUAF y en qué se diferencia de la AUH

A diferencia de la AUH, la SUAF:

  • No tiene retención del 20%

  • Se paga todos los meses en forma directa

  • Se deposita junto con el salario o en la cuenta bancaria declarada

El monto que recibe cada familia depende principalmente de:

  • La cantidad de hijos
  • El nivel de ingresos del grupo familiar

Cuanto menor es el ingreso, mayor es el valor de la asignación dentro de la escala vigente.

ANSES_PUAM

Quiénes pueden cobrar la SUAF en marzo 2026

El beneficio está destinado a:

  • Trabajadores en relación de dependencia

  • Monotributistas

  • Titulares de la Prestación por Desempleo

  • Beneficiarios de una ART

  • Jubilados y pensionados del SIPA

Para acceder es fundamental tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.

ANSES_Pago

Cuáles son los nuevos topes de ingresos

ANSES también confirmó los límites que regirán desde marzo:

  • Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo: $5.292.758

  • Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del beneficio, incluso si el ingreso total no supera el máximo permitido. El control se realiza mediante el cruce automático de datos con empleadores y organismos fiscales.

Cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos

Tomando como referencia el valor general:

  • 1 hijo: $129.096

  • 2 hijos: $258.192

  • 3 hijos: más de $387.000

En Zona 1, los montos son considerablemente más altos por el adicional regional.

Un refuerzo clave para los trabajadores formales

Con la movilidad mensual atada a la inflación, la SUAF se convierte en un ingreso que se actualiza de manera constante y acompaña —al menos en parte— la suba del costo de vida.

Para miles de familias con empleo registrado, este aumento representa un alivio directo en el ingreso mensual, especialmente en un contexto donde los gastos en educación, alimentos y transporte siguen en alza.

