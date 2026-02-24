SUAF ANSES: los nuevos valores por hijo y el tope que puede dejarte afuera en marzo
La ANSES aplicará un nuevo aumento en la Asignación Familiar por Hijo desde marzo de 2026. Con la actualización por inflación también cambian los topes de ingresos y se redefine quiénes pueden cobrar el beneficio.
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un nuevo incremento para la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) que comenzará a regir en marzo de 2026. La actualización se realiza bajo la fórmula de movilidad vigente, que ajusta los montos de manera mensual según la inflación informada por el INDEC.
Con esta suba, trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y otros beneficiarios del sistema de asignaciones familiares percibirán valores más altos por cada hijo a cargo. Al mismo tiempo, el organismo previsional también actualizó los topes de ingresos, un dato clave que determina quiénes pueden acceder al beneficio.
De cuánto es el aumento del SUAF en marzo 2026
El incremento surge del último Índice de Precios al Consumidor (IPC) disponible y se aplica de forma automática según lo establecido en el Decreto 274/2024, que fijó el esquema de movilidad mensual.
De esta manera, los valores generales quedan:
Asignación Familiar por Hijo: $129.096
Asignación por Hijo con discapacidad: $420.354
Zona 1: montos diferenciales
En las regiones alcanzadas por el adicional por zona desfavorable los importes son más altos:
Hijo: $167.825
Hijo con discapacidad: $546.461
Estos montos corresponden al valor bruto y varían de acuerdo al ingreso del grupo familiar.
Cómo funciona la SUAF y en qué se diferencia de la AUH
A diferencia de la AUH, la SUAF:
No tiene retención del 20%
Se paga todos los meses en forma directa
Se deposita junto con el salario o en la cuenta bancaria declarada
El monto que recibe cada familia depende principalmente de:
La cantidad de hijos
El nivel de ingresos del grupo familiar
Cuanto menor es el ingreso, mayor es el valor de la asignación dentro de la escala vigente.
Quiénes pueden cobrar la SUAF en marzo 2026
El beneficio está destinado a:
Trabajadores en relación de dependencia
Monotributistas
Titulares de la Prestación por Desempleo
Beneficiarios de una ART
Jubilados y pensionados del SIPA
Para acceder es fundamental tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.
Cuáles son los nuevos topes de ingresos
ANSES también confirmó los límites que regirán desde marzo:
Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo: $5.292.758
Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos
Si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del beneficio, incluso si el ingreso total no supera el máximo permitido. El control se realiza mediante el cruce automático de datos con empleadores y organismos fiscales.
Cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos
Tomando como referencia el valor general:
1 hijo: $129.096
2 hijos: $258.192
3 hijos: más de $387.000
En Zona 1, los montos son considerablemente más altos por el adicional regional.
Un refuerzo clave para los trabajadores formales
Con la movilidad mensual atada a la inflación, la SUAF se convierte en un ingreso que se actualiza de manera constante y acompaña —al menos en parte— la suba del costo de vida.
Para miles de familias con empleo registrado, este aumento representa un alivio directo en el ingreso mensual, especialmente en un contexto donde los gastos en educación, alimentos y transporte siguen en alza.