SUAF ANSES: los nuevos valores por hijo y el tope que puede dejarte afuera en marzo

Asignación Familiar por Hijo: $129.096

Asignación por Hijo con discapacidad: $420.354

Zona 1: montos diferenciales

En las regiones alcanzadas por el adicional por zona desfavorable los importes son más altos:

Hijo: $167.825

Hijo con discapacidad: $546.461

Estos montos corresponden al valor bruto y varían de acuerdo al ingreso del grupo familiar.

Cómo funciona la SUAF y en qué se diferencia de la AUH

A diferencia de la AUH, la SUAF:

No tiene retención del 20%

Se paga todos los meses en forma directa

Se deposita junto con el salario o en la cuenta bancaria declarada

El monto que recibe cada familia depende principalmente de:

La cantidad de hijos

El nivel de ingresos del grupo familiar

Cuanto menor es el ingreso, mayor es el valor de la asignación dentro de la escala vigente.

Quiénes pueden cobrar la SUAF en marzo 2026

El beneficio está destinado a:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de una ART

Jubilados y pensionados del SIPA

Para acceder es fundamental tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en Mi ANSES.

Cuáles son los nuevos topes de ingresos

ANSES también confirmó los límites que regirán desde marzo:

Ingreso del Grupo Familiar (IGF) máximo: $5.292.758

Tope individual por integrante: $2.646.379 brutos

Si uno de los integrantes supera el tope individual, la familia queda excluida del beneficio, incluso si el ingreso total no supera el máximo permitido. El control se realiza mediante el cruce automático de datos con empleadores y organismos fiscales.

Cuánto cobra una familia según la cantidad de hijos

Tomando como referencia el valor general:

1 hijo: $129.096

2 hijos: $258.192

3 hijos: más de $387.000

En Zona 1, los montos son considerablemente más altos por el adicional regional.

Un refuerzo clave para los trabajadores formales

Con la movilidad mensual atada a la inflación, la SUAF se convierte en un ingreso que se actualiza de manera constante y acompaña —al menos en parte— la suba del costo de vida.

Para miles de familias con empleo registrado, este aumento representa un alivio directo en el ingreso mensual, especialmente en un contexto donde los gastos en educación, alimentos y transporte siguen en alza.