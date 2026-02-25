El NUEVO BONO de $50.000 que confirmaron ANSES y Milei para marzo: qué jubilados lo cobran

Haber mínimo: $359.254,35

Bono completo: $70.000

Total garantizado: $429.254,35

Ese número final es la clave del sistema. El objetivo del bono no es que todos cobren $70.000, sino que nadie que esté dentro del esquema cobre menos de $429.254,35.

Nuevo bono para jubilados confirmado por Milei quiénes cobran los $70.000 de ANSES en febrero

Por qué algunos jubilados cobran $50.000 de bono

El cálculo es automático y alcanza a un grupo muy puntual: los jubilados y pensionados que cobran más que la mínima pero menos de $429.254,35. En esos casos, la ANSES no paga el bono completo, sino únicamente la diferencia necesaria para que el haber final llegue a ese monto. Por eso empezarán a aparecer liquidaciones con refuerzos de $50.000, $40.000 o cualquier otra cifra intermedia.

Un ejemplo que será muy común lo muestra con claridad. Quien tenga un haber mensual de $379.254,35 recibirá un bono proporcional de $50.000, lo que llevará su ingreso total a $429.254,35. Es decir, no se trata de un nuevo bono ni de un recorte: es el refuerzo de $70.000 aplicado de manera proporcional para garantizar el mismo piso que cobra un jubilado con la mínima.

Los $70.000 completos quedan reservados para quienes perciben el haber mínimo y para las titulares de la pensión para madres de siete hijos, que están equiparadas a ese valor. En ambos casos, el ingreso final también se ubica en $429.254,35, que es el número que ordena todo el esquema.

Quedan afuera del esquema los jubilados y pensionados que superan los $429.254,35, ya que en esos casos solo se aplica el aumento por movilidad sin ningún refuerzo adicional.

Este sistema hizo que el bono proporcional se volviera una pieza clave dentro de los haberes. Hoy no solo define el ingreso real de millones de adultos mayores, sino que también reduce la distancia entre la mínima y los haberes medios bajos y compensa parte del impacto de la inflación. De hecho, en muchos recibos el monto del refuerzo termina teniendo más peso que la propia suba mensual.

Para saber exactamente cuánto corresponde cobrar, el detalle se puede consultar en Mi ANSES, dentro de la sección Jubilaciones y pensiones, donde el recibo de haberes muestra el monto del refuerzo ya calculado de forma automática.