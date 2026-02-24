También se actualiza la AUH por discapacidad, que asciende a $432.461.

¿Cuánto se cobra por AUH más Tarjeta Alimentar en marzo 2026?

ALIMEN AUH AUH de ANSES EN marzo 2026: cuánto se cobra con Tarjeta Alimentar

El total mensual depende de la cantidad de hijos que perciban la asignación dentro del mismo grupo familiar. Los valores combinados quedan de la siguiente manera:

1 hijo : $155.526,80

2 hijos : $288.489,60

3 hijos : $417.892,40

4 hijos : $521.169,20

5 hijos : $624.446,00

6 hijos: $727.722,80

Estos montos corresponden al cobro mensual habitual, es decir, sin incluir el 20% retenido de la AUH.

La Tarjeta Alimentar mantiene en 2026 estos importes:

$52.250 para 1 hijo

$81.936 para 2 hijos

$108.062 para 3 o más hijos

A diferencia de la AUH, este refuerzo solo se modifica por decisión del Gobierno nacional.

¿Quiénes reciben la Tarjeta Alimentar de manera automática?

El beneficio se acredita sin inscripción previa a:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Embarazadas desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo.

Personas que perciben AUH por hijo con discapacidad, sin límite de edad.

Madres con Pensión No Contributiva por siete hijos.

La liquidación se realiza mediante cruces automáticos de datos, por lo que es fundamental mantener actualizada la información en Mi ANSES.

¿Hasta cuándo hay plazo para presentar la Libreta AUH?

La ANSES fijó como fecha límite el 31 de marzo de 2026 para presentar la Libreta correspondiente al período anterior. Este trámite es obligatorio para cobrar el 20% retenido durante el año.

La gestión puede hacerse online desde Mi ANSES:

Ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección Hijos y seleccionar Libreta AUH.

Generar el formulario.

Imprimirlo y completarlo en la escuela y el centro de salud.

Subir la imagen firmada al sistema.

El pago del monto acumulado se habilita una vez validada la documentación.

¿Cómo consultar fecha y lugar de cobro?

Para conocer el calendario de pagos, los beneficiarios deben ingresar a Mi ANSES con su CUIL. Allí pueden verificar fecha de acreditación, liquidaciones y detalle de conceptos.

Con el aumento de marzo y la posibilidad de sumar el 20% retenido, este mes concentra uno de los niveles de ingreso más altos dentro del sistema de asignaciones familiares en 2026.