Prestación por Desempleo: el ingreso de ANSES que reemplaza el sueldo mientras buscás trabajo

El monto es individual y surge de un cálculo que realiza ANSES tomando como referencia el salario mínimo vigente. En términos generales, el valor mensual no puede ser menor al 50% ni mayor al 100% del SMVM, aunque el importe exacto depende del sueldo que tenía el trabajador antes del despido y de sus aportes registrados.

image.png Anses: La Prestación por Desempleo garantiza un ingreso mensual para quienes perdieron su trabajo sin causa. Foto: Internet.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo

El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Si se supera ese plazo, se descuenta tiempo del total de meses a cobrar.

La documentación necesaria incluye:

DNI.

Telegrama de despido o comprobante de finalización del contrato.

Constancias de aportes, en caso de ser requeridas.

La gestión puede realizarse de dos formas:

Online

A través de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la web oficial de ANSES.

Presencial

Con turno previo en una oficina del organismo.

Una vez aprobado el trámite, ANSES asigna una Cuenta de la Seguridad Social para el cobro del beneficio.

