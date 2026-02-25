Prestación por Desempleo: el ingreso de ANSES que reemplaza el sueldo mientras buscás trabajo
La ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo tras la suba del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El beneficio está dirigido a trabajadores formales despedidos sin causa y garantiza un ingreso mensual, cobertura de salud y asignaciones familiares durante un período determinado.
La Prestación por Desempleo que paga la ANSES vuelve a cobrar protagonismo en un contexto económico desafiante, ya que representa un ingreso clave para los trabajadores formales que perdieron su empleo sin causa o por finalización de contrato. Se trata de una ayuda económica mensual que funciona como un respaldo mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral y que, además, mantiene derechos importantes como la obra social y las asignaciones familiares.
El beneficio está dirigido exclusivamente a empleados en relación de dependencia alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo que cuenten con los aportes mínimos exigidos. Con la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en febrero de 2026, también se modificaron los montos que pueden percibir los titulares, ya que la prestación se calcula en base a ese valor y al mejor sueldo de los últimos meses trabajados.
Cómo acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES
Para acceder es necesario haber sido despedido sin causa o que haya finalizado el vínculo laboral y cumplir con un período mínimo de aportes, que varía según se trate de trabajadores permanentes o eventuales. A su vez, la duración del cobro está directamente relacionada con la cantidad de meses trabajados con contribuciones a la seguridad social: cuanto mayor sea la historia laboral registrada, más tiempo se podrá percibir la asistencia.
Mientras se cobra la prestación, el beneficiario conserva la cobertura de salud, sigue acumulando años para la jubilación y continúa percibiendo las asignaciones familiares, lo que convierte a este ingreso en una herramienta de contención integral y no solo en una ayuda económica.
El monto es individual y surge de un cálculo que realiza ANSES tomando como referencia el salario mínimo vigente. En términos generales, el valor mensual no puede ser menor al 50% ni mayor al 100% del SMVM, aunque el importe exacto depende del sueldo que tenía el trabajador antes del despido y de sus aportes registrados.
Cómo tramitar la Prestación por Desempleo
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. Si se supera ese plazo, se descuenta tiempo del total de meses a cobrar.
La documentación necesaria incluye:
DNI.
Telegrama de despido o comprobante de finalización del contrato.
Constancias de aportes, en caso de ser requeridas.
La gestión puede realizarse de dos formas:
Online
A través de Atención Virtual, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social en la web oficial de ANSES.
Presencial
Con turno previo en una oficina del organismo.
Una vez aprobado el trámite, ANSES asigna una Cuenta de la Seguridad Social para el cobro del beneficio.
Por cuánto se cobre la Prestación por Desempleo de ANSES
La prestación se otorga por un período limitado -que puede ir de 2 a 12 meses- y el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores a la desvinculación laboral. La gestión puede hacerse de manera online a través de Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial con turno previo en una oficina del organismo.
Una vez aprobada la solicitud, ANSES asigna la cuenta para el cobro y el pago se incorpora al calendario mensual, que se organiza según la terminación del DNI. En febrero de 2026, las acreditaciones se realizarán entre el 24 de febrero y el 2 de marzo.