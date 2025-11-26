ANSES fija el monto del MEDIO AGUINALDO para JUBILADOS de diciembre
ANSES definirá en diciembre un pago central para jubilados y pensionados, con el medio aguinaldo como componente principal del mes. La cifra final, que surge del haber actualizado por inflación, será una de las más altas del año y se complementará con otros montos previstos.
ANSES confirmará en diciembre el monto del medio aguinaldo, que se convierte en el refuerzo más importante para jubilados y pensionados, en un mes clave por gastos familiares y consumo. El SAC se calcula sobre el haber más alto entre julio y diciembre.
El medio aguinaldo de diciembre se sumará al haber actualizado, que incorpora el aumento del 2,3% por inflación según el IPC de octubre. Aunque el bono extraordinario aún no fue confirmado, el SAC será el componente central del ingreso mensual.
La cifra del SAC impactará en la jubilación mínima, la PUAM y las PNC, que mantendrán la misma proporción de cálculo. Este refuerzo llega en un momento en el que el ingreso adicional adquiere relevancia para los hogares.
Cómo calcula ANSES el medio aguinaldo de diciembre
El medio aguinaldo representa el 50% del haber mensual más alto cobrado entre julio y diciembre.
Montos estimados:
Jubilación mínima: alrededor de $170.000
PUAM: cerca de $136.000
PNC: unos $119.000
El SAC se acreditará junto con el haber mensual en la fecha habitual del calendario de pagos.
Cómo queda el haber actualizado sobre el que se calcula el SAC
El cálculo parte del haber ya actualizado por el aumento del 2,3%, que surge del IPC de octubre.
Los montos base para diciembre son:
Jubilación mínima:$340.755,35
PUAM:$272.597,08
PNC:$238.522,43
Estas cifras son las que determinan un SAC más elevado respecto a meses anteriores.
Si habrá bono junto al medio aguinaldo de diciembre
ANSES evalúa repetir un bono de hasta $70.000, aunque todavía no fue oficializado.
Si se paga, no se suma al cálculo del SAC, ya que el aguinaldo solo se determina sobre el haber más alto percibido.
De confirmarse, sería el séptimo mes consecutivo con refuerzo.
Cuánto podría cobrar un jubilado en diciembre con SAC incluido
Sumando el haber actualizado y el medio aguinaldo, los ingresos quedarían así:
Jubilación mínima: cerca de $510.000
PUAM: alrededor de $408.000
PNC: aproximadamente $357.000
Con un eventual bono, los montos podrían superar los $580.000, según la categoría.
Dónde consultar el monto exacto del medio aguinaldo
La liquidación podrá consultarse en:
Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
anses.gob.ar, en “Calendario de pagos”
El cronograma se publicará en los últimos días de noviembre.