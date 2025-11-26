Montos estimados:

Jubilación mínima: alrededor de $170.000

PUAM: cerca de $136.000

PNC: unos $119.000

El SAC se acreditará junto con el haber mensual en la fecha habitual del calendario de pagos.

Cómo queda el haber actualizado sobre el que se calcula el SAC

AUH_ANSES ANSES fija el monto del MEDIO AGUINALDO para JUBILADOS de diciembre

El cálculo parte del haber ya actualizado por el aumento del 2,3%, que surge del IPC de octubre.

Los montos base para diciembre son:

Jubilación mínima: $340.755,35

PUAM: $272.597,08

PNC: $238.522,43

Estas cifras son las que determinan un SAC más elevado respecto a meses anteriores.

Si habrá bono junto al medio aguinaldo de diciembre

ANSES evalúa repetir un bono de hasta $70.000, aunque todavía no fue oficializado.

Si se paga, no se suma al cálculo del SAC, ya que el aguinaldo solo se determina sobre el haber más alto percibido.

De confirmarse, sería el séptimo mes consecutivo con refuerzo.

Cuánto podría cobrar un jubilado en diciembre con SAC incluido

Sumando el haber actualizado y el medio aguinaldo, los ingresos quedarían así:

Jubilación mínima: cerca de $510.000

PUAM: alrededor de $408.000

PNC: aproximadamente $357.000

Con un eventual bono, los montos podrían superar los $580.000, según la categoría.

Dónde consultar el monto exacto del medio aguinaldo

La liquidación podrá consultarse en:

Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

anses.gob.ar, en “Calendario de pagos”

El cronograma se publicará en los últimos días de noviembre.