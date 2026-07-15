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ANSES habilita el cobro extra de $56.901: cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo

Se oficializó el procedimiento administrativo para acceder al subsidio nutricional destinado a los menores de la primera infancia. La Administración Nacional de la Seguridad Social permite validar las constancias médicas para activar el pago complementario.

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ANSES habilita el cobro extra de $56.901: cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo

ANSES habilita el cobro extra de $56.901: cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene operativo el canal de recepción de documentos para liberar los fondos de asistencia nutricional para la primera infancia. Tras las últimas actualizaciones de los montos del sistema previsional, el valor de este beneficio complementario se fijó de forma oficial en $56.901 por cada hijo registrado (con el 1,9% sobre el valor previo de julio), sirviendo como una inyección económica directa para amortiguar los costos básicos del hogar.

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El programa funciona de oficio para la mayoría de los titulares incluidos en los padrones de la seguridad social. Sin embargo, aquellas familias que presenten inconsistencias en sus declaraciones familiares o que no hayan percibido el depósito unificado en sus cajas de ahorro tradicionales pueden realizar la gestión remota para reclamar la liquidación de las sumas pendientes.

¿Qué es y a quiénes les corresponde el cobro del Complemento Leche?

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ANSES habilita el cobro extra de $56.901: cuáles son los requisitos y cómo tramitarlo

El extra de $56.901 corresponde técnicamente al denominado Complemento Leche, un beneficio monetario integrado dentro del Plan de los Mil Días de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esta política asistencial estatal está diseñada específicamente para asegurar la provisión de nutrientes esenciales, lácteos y alimentos durante las etapas de crecimiento más críticas del menor.

Tienen derecho a percibir este subsidio las mujeres que se encuentren percibiendo la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y los progenitores titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que tengan a su cargo niños de hasta 3 años de edad inclusive. El beneficio se otorga por cada menor que encuadre en los parámetros etarios, multiplicándose el monto final neto de bolsillo en los hogares con más de un niño en la primera infancia.

¿Cómo tramitar el cobro en internet si no se depositó de forma automática?

La gestión de reclamo para destrabar los $56.901 se realiza de manera enteramente digital a través del portal interactivo Mi ANSES, ingresando con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. El usuario debe dirigirse a la solapa de datos filiales, corroborar que los vínculos de parentesco estén validados en verde y, en caso de faltantes, subir una captura nítida de la partida de nacimiento y los documentos de identidad correspondientes.

Una vez que el soporte informático del organismo previsional procesa los archivos digitales y convalida la consistencia de la base de datos de la seguridad social, la orden de pago se emite de oficio para el calendario inmediato superior. El dinero se deposita en la misma cuenta bancaria y tarjeta de débito donde el titular percibe habitualmente sus haberes mensuales corrientes.

¿Cuáles son las incompatibilidades de este plus previsional?

Las normativas vigentes determinan que el Complemento Leche es compatible con la percepción de la Tarjeta Alimentar, pero excluye de forma generalizada a los trabajadores bajo relación de dependencia o monotributistas integrados en el tramo ordinario del sistema SUAF, concentrando los recursos en los sectores de menores ingresos del mercado formal.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH asociados al Complemento Leche en agosto de 2026

Las jornadas de depósito bancario se unifican con el cronograma de las asignaciones sociales, realizándose las transferencias según el último número de documento del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

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