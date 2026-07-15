ANSES: jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos en supermercados y farmacias

A estos beneficios se suman las promociones exclusivas que ofrecen distintas entidades bancarias para sus clientes jubilados y pensionados.
Según el banco y el comercio, las promociones pueden incluir:
- Descuentos directos al momento de pagar.
- Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta.
- Cuotas sin interés en comercios seleccionados.
- Promociones especiales según el día de la semana.
La mejor estrategia para ahorrar es combinar las promociones bancarias con los beneficios disponibles para quienes cobran sus haberes a través de ANSES.
Supermercados con descuentos para jubilados
Entre las principales cadenas que participan de los acuerdos con Banco Nación se encuentran:
- Carrefour.
- Coto.
- Changomás.
- La Anónima.
- Disco.
- Jumbo.
- Vea.
- Día.
- Josimar.
Cada supermercado puede ofrecer distintos porcentajes de descuento, topes de reintegro y días específicos de vigencia, por lo que conviene consultar las promociones antes de realizar la compra.
Farmacias, perfumerías y estaciones de servicio también ofrecen beneficios
Además de los supermercados, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos en otros rubros de consumo habitual.
Por ejemplo, algunas perfumerías y comercios de artículos de limpieza ofrecen rebajas de hasta el 20%, mientras que varios bancos incorporan promociones adicionales.
Entre ellas se destacan:
- Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés, con topes mensuales para supermercados, farmacias y ópticas.
- Banco Supervielle: 50% de descuento en farmacias adheridas, 20% de ahorro en supermercados los martes y 10% de descuento en estaciones de servicio Shell, respetando los límites establecidos por la entidad.
Los porcentajes de descuento y los montos máximos de reintegro pueden variar según el banco y las condiciones vigentes.
¿Cuándo se acredita el reintegro?
Dependiendo de la promoción, el beneficio puede aplicarse de forma inmediata al momento del pago o acreditarse posteriormente en la cuenta bancaria.
En la mayoría de los casos, el reintegro se deposita dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra, siempre que el pago se haya realizado con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran los haberes.
En el caso de nuevos jubilados o pensionados, la acreditación de algunos beneficios puede demorar hasta 90 días, ya que las entidades financieras deben actualizar la información vinculada a la cuenta del titular.
Cómo consultar los descuentos disponibles
Los beneficiarios pueden conocer las promociones vigentes ingresando a los canales oficiales del banco donde cobran sus haberes o consultando el programa Beneficios Capital Humano ANSES, que reúne la información sobre comercios adheridos, descuentos y reintegros disponibles según la provincia y la entidad bancaria.