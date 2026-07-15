ANSES: jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos en supermercados y farmacias

A estos beneficios se suman las promociones exclusivas que ofrecen distintas entidades bancarias para sus clientes jubilados y pensionados.

Según el banco y el comercio, las promociones pueden incluir:

Descuentos directos al momento de pagar.

Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta.

Cuotas sin interés en comercios seleccionados.

Promociones especiales según el día de la semana.

La mejor estrategia para ahorrar es combinar las promociones bancarias con los beneficios disponibles para quienes cobran sus haberes a través de ANSES.

Supermercados con descuentos para jubilados

Entre las principales cadenas que participan de los acuerdos con Banco Nación se encuentran:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Cada supermercado puede ofrecer distintos porcentajes de descuento, topes de reintegro y días específicos de vigencia, por lo que conviene consultar las promociones antes de realizar la compra.

Farmacias, perfumerías y estaciones de servicio también ofrecen beneficios

Además de los supermercados, los jubilados y pensionados pueden acceder a descuentos en otros rubros de consumo habitual.

Por ejemplo, algunas perfumerías y comercios de artículos de limpieza ofrecen rebajas de hasta el 20%, mientras que varios bancos incorporan promociones adicionales.

Entre ellas se destacan:

Banco Galicia: hasta 25% de ahorro y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés, con topes mensuales para supermercados, farmacias y ópticas.

hasta y la posibilidad de financiar compras en tres cuotas sin interés, con topes mensuales para supermercados, farmacias y ópticas. Banco Supervielle: 50% de descuento en farmacias adheridas, 20% de ahorro en supermercados los martes y 10% de descuento en estaciones de servicio Shell, respetando los límites establecidos por la entidad.

Los porcentajes de descuento y los montos máximos de reintegro pueden variar según el banco y las condiciones vigentes.

¿Cuándo se acredita el reintegro?

Dependiendo de la promoción, el beneficio puede aplicarse de forma inmediata al momento del pago o acreditarse posteriormente en la cuenta bancaria.

En la mayoría de los casos, el reintegro se deposita dentro de los siete días hábiles posteriores a la compra, siempre que el pago se haya realizado con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobran los haberes.

En el caso de nuevos jubilados o pensionados, la acreditación de algunos beneficios puede demorar hasta 90 días, ya que las entidades financieras deben actualizar la información vinculada a la cuenta del titular.

Cómo consultar los descuentos disponibles

Los beneficiarios pueden conocer las promociones vigentes ingresando a los canales oficiales del banco donde cobran sus haberes o consultando el programa Beneficios Capital Humano ANSES, que reúne la información sobre comercios adheridos, descuentos y reintegros disponibles según la provincia y la entidad bancaria.