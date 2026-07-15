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SECRETO BIEN GUARDADO

El amuleto de Antonela Roccuzzo para darle suerte a Messi en el Mundial 2026

Antonela Roccuzzo lleva a todas partes un objeto muy especial que utiliza como talismán de protección para Lionel Messi.

15 jul 2026, 15:53
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Mundial 2026: el amuleto de Antonela Roccuzzo para darle suerte a Messi
Mundial 2026: el amuleto de Antonela Roccuzzo para darle suerte a Messi
Mundial 2026: el amuleto de Antonela Roccuzzo para darle suerte a Messi
Mundial 2026: el amuleto de Antonela Roccuzzo para darle suerte a Messi

Antonela Roccuzzo es el gran sostén de Lionel Messi puertas adentro y conoce como nadie la presión que carga el futbolista en cada nueva etapa del Mundial 2026. Lo que pocos saben es que la rosarina también tiene sus propias costumbres cuando de protegerse se trata.

Según trascendió, la esposa de Messi es muy cabulera y por eso lleva siempre consigo un objeto muy preciado, que utiliza como amuleto contra la envidia y las malas energías. En un posteo de su cuenta de Instagram, Antonela se mostró tomando un café con su celular apoyado sobre la mesa, y allí se pudo ver que del teléfono colgaba una cinta con mostacillas rematada por un ojo turco.

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El ojo turco, ojo de la suerte o nazar es un amuleto con forma de gota plana que representa un ojo, al que se le atribuyen propiedades protectoras. Es muy popular en Turquía y Grecia como defensa contra el mal de ojo, una tradición que se remonta al antiguo Egipto y Babilonia, según la cual los sentimientos negativos se proyectan a través de la mirada.

Por esa razón, era costumbre entre turcos y griegos llevar este talismán como forma de "distraer" la vista de quien porta el mal de ojo. De ahí nació la tradición de usarlo como protección, ya sea en collares, pulseras, aros o tobilleras, o bien colocado en el escritorio, el auto, el teléfono celular o la puerta de la casa, tal como lo hace Antonela Roccuzzo.

¿Cuál es la cábala de la mamá de Alexis Mac Allister?

Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister, contó en La Mañana con Moria (El Trece) cuál es su mayor cábala para los partidos de la Selección en el Mundial 2026: usar siempre el mismo traje sastrero blanco antes de cada encuentro, una costumbre que mantiene desde Qatar 2022 y la última Copa América, y que completa con una musculosa blanca y sus zapatillas fijas. Aclaró que, a diferencia de otras familias de jugadores, ella no renueva el outfit en cada partido, sino que su ritual pasa por tener todo preparado para la salida.

También describió la previa junto al resto de las familias, que se trasladan juntas en micro hasta el estadio cantando y llegando con anticipación por el calor, y contó que los controles de seguridad son estrictos con ciertos elementos, como el paragüitas de cabeza que le retiraron a su nieta por tener puntas. Por último, explicó que la organización varía según el horario de cada partido y que en los días libres suelen reunirse a tomar mate y compartir cómo se sienten antes de la definición.

     

 

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