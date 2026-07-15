El amuleto de Antonela Roccuzzo para darle suerte a Messi en el Mundial 2026

¿Cuál es la cábala de la mamá de Alexis Mac Allister?

Silvina Riela, la madre de Alexis Mac Allister, contó en La Mañana con Moria (El Trece) cuál es su mayor cábala para los partidos de la Selección en el Mundial 2026: usar siempre el mismo traje sastrero blanco antes de cada encuentro, una costumbre que mantiene desde Qatar 2022 y la última Copa América, y que completa con una musculosa blanca y sus zapatillas fijas. Aclaró que, a diferencia de otras familias de jugadores, ella no renueva el outfit en cada partido, sino que su ritual pasa por tener todo preparado para la salida.

También describió la previa junto al resto de las familias, que se trasladan juntas en micro hasta el estadio cantando y llegando con anticipación por el calor, y contó que los controles de seguridad son estrictos con ciertos elementos, como el paragüitas de cabeza que le retiraron a su nieta por tener puntas. Por último, explicó que la organización varía según el horario de cada partido y que en los días libres suelen reunirse a tomar mate y compartir cómo se sienten antes de la definición.