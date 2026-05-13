Ian Lucas no puede ver a Evangelina Anderson y se plantó por los Martín Fierro: qué exigió

“Ahí hay un tema si van a priorizar este pedido de Ian Lucas y ver si los sientan en lugares diferentes. Esto ya llegó a oídos de Evangelina y no le gustó nada”, continuó la periodista, marcando la firme postura del joven Youtuber de no compartir la misma mesa con la modelo en el evento de APTRA y que este pedido no habría caído nada bien en Anderson.

Ane este escenario lleno de tensión en la previa a los Martín Fierro, Rodrigo Lussich comentó como una posible solución al conflicto: “Podría pasar que Evangelina se siente en la mesa de Vero Lozano y él en la de MasterChef”.

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La profunda reflexión de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson

En Secretos Verdaderos (América Tv), Ian Lucas habló a fondo sobre cómo vivió la fuerte exposición mediática que atravesó durante su paso por MasterChef Celebrity a raíz de su vínculo con Evangelina Anderson.

“Aprendizaje, en todo sentido ”, resumió el joven sobre los momentos que vivió junto a la modelo. Entonces, Luis Ventura quiso profundizar un poco más: “¿Aprendizaje para vos o para la otra parte?”.

“Para los dos. Fue bueno para el adentro, malo para el afuera. Ella es muy buena persona, siento que en el adentro fue una cosa y, cuando comenzó todo lo del afuera, se empezaron a opinar cosas que no eran...”, respondió el influencer, quien mostró una faceta diferente y conquistó nuevas audiencias durante su paso por el ciclo gastronómico conducido por Wanda Nara.

Luego, Ian Lucas dejó en claro cómo manejó la situación desde su lugar manteniendo siempre la cautela: “De mi parte nunca salió nada. Nunca subí nada, nada. Siempre fue mi vida privada. Nunca se me habló desde el canal para fortalecer algo”.