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Ian Lucas no puede ver a Evangelina Anderson y se plantó por los Martín Fierro: qué exigió

En Intrusos detallaron qué solicitó Ian Lucas de cara a la gala de los Premios Martín Fierro al enterarse que tenía que compartir mesa con Evangelina Anderson por MasterChef Celebrity.

13 may 2026, 15:30
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Ian Lucas no puede ver a Evangelina Anderson y se plantó por los Martín Fierro: qué exigió
Ian Lucas no puede ver a Evangelina Anderson y se plantó por los Martín Fierro: qué exigió

Ian Lucas no puede ver a Evangelina Anderson y se plantó por los Martín Fierro: qué exigió

A poco de comenzar el reality MasterChef Celebrity crecieron los rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, algo que fue escalando con el correr del programa al aire y que terminó con ambos completamente distanciados.

Lo cierto es que en la previa de los Premios Martín Fierro 2026 del lunes 18 de mayo se conoció cuál fue la reacción y exigencia de Ian al enterarse que debía compartir la mesa en el Hotel Hilton con Evangelina.

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“Ian Lucas va a los Martín Fierro por MasterChef porque está ternado como revelación y obviamente va Evangelina Anderson también iría porque también fue figura”, comenzó Paula Varela en el ciclo Intrusos (América Tv).

Y agregó al respecto: “Estarían en la misma mesa y cuando se entera Ian Lucas pegó el grito en el cielo, no le gustó y es firme en esto: no quiere compartir mesa con Evangelina Anderson”.

“Ahí hay un tema si van a priorizar este pedido de Ian Lucas y ver si los sientan en lugares diferentes. Esto ya llegó a oídos de Evangelina y no le gustó nada”, continuó la periodista, marcando la firme postura del joven Youtuber de no compartir la misma mesa con la modelo en el evento de APTRA y que este pedido no habría caído nada bien en Anderson.

Ane este escenario lleno de tensión en la previa a los Martín Fierro, Rodrigo Lussich comentó como una posible solución al conflicto: “Podría pasar que Evangelina se siente en la mesa de Vero Lozano y él en la de MasterChef”.

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La profunda reflexión de Ian Lucas sobre su relación con Evangelina Anderson

En Secretos Verdaderos (América Tv), Ian Lucas habló a fondo sobre cómo vivió la fuerte exposición mediática que atravesó durante su paso por MasterChef Celebrity a raíz de su vínculo con Evangelina Anderson.

Aprendizaje, en todo sentido ”, resumió el joven sobre los momentos que vivió junto a la modelo. Entonces, Luis Ventura quiso profundizar un poco más: “¿Aprendizaje para vos o para la otra parte?”.

Para los dos. Fue bueno para el adentro, malo para el afuera. Ella es muy buena persona, siento que en el adentro fue una cosa y, cuando comenzó todo lo del afuera, se empezaron a opinar cosas que no eran...”, respondió el influencer, quien mostró una faceta diferente y conquistó nuevas audiencias durante su paso por el ciclo gastronómico conducido por Wanda Nara.

Luego, Ian Lucas dejó en claro cómo manejó la situación desde su lugar manteniendo siempre la cautela: “De mi parte nunca salió nada. Nunca subí nada, nada. Siempre fue mi vida privada. Nunca se me habló desde el canal para fortalecer algo”.

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