Previsional
ANSES
AUH
CONFIRMADO

ANSES: lo que recibirán AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

En septiembre 2025, ANSES confirmó un beneficio que impacta directamente en quienes cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar. Los montos alcanzan cifras inéditas y ya se conoce cómo activar y consultar el pago.

La ANSES informó que en septiembre 2025 habrá cambios relevantes para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, dos de los programas de asistencia más extendidos en el país. La novedad combina un aumento por movilidad y un refuerzo alimentario que incrementan los ingresos de millones de hogares.

La medida busca garantizar que las familias con hijos menores o con discapacidad cuenten con un respaldo económico adicional. Los montos actualizados ya fueron confirmados y alcanzan cifras que en muchos casos superan los $300.000 mensuales al sumar AUH y Tarjeta Alimentar.

¿Cuánto se cobra de AUH en septiembre 2025?

AUH
ANSES: lo que recibirán AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

A partir de septiembre, la AUH por hijo asciende a $115.064,72, aunque el monto a cobrar en mano es de $92.051,78 debido a la retención del 20% que ANSES devuelve una vez presentada la Libreta AUH con los controles de educación y salud.

En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el haber total se ubica en $374.670,30, quedando de bolsillo en $299.736,24. Este ajuste corresponde al incremento del 1,9%, en línea con la inflación de julio.

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes desde junio 2024 y se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, la AUE o la Pensión No Contributiva por madre de siete hijos. Los valores son:

  • 1 hijo: $52.250

  • 2 hijos: $81.936

  • 3 o más hijos: $108.062

De esta manera, el total mensual que perciben las familias en septiembre 2025 es el siguiente:

  • Familia con 1 hijo: $144.301,78

  • Familia con 2 hijos: $266.039,56

  • Familia con 3 hijos o más: $384.217,34

¿Quiénes pueden acceder a la AUH y a la Tarjeta Alimentar?

Los pagos están destinados a:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.

  • Personas con discapacidad que cobran AUH (sin límite de edad).

  • Embarazadas desde los 3 meses que reciben AUE.

  • Madres con 7 hijos o más que perciben PNC.

El depósito no requiere trámite adicional y se acredita en la cuenta bancaria habitual. En caso de no visualizar el pago, se recomienda verificar los datos cargados en Mi ANSES.

Cómo activar y consultar el beneficio desde el celular

Para comenzar a usar la Tarjeta Alimentar es necesario activarla desde el celular. El procedimiento incluye ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar la sección “Hijas e hijos” y confirmar los datos. También se puede verificar el depósito mediante la app Mi Argentina, el home banking del banco correspondiente o cajeros automáticos.

Es importante destacar que la Tarjeta Alimentar solo puede utilizarse para la compra de alimentos, bebidas no alcohólicas y productos de higiene, sin posibilidad de extracción en efectivo.

