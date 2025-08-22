ANSES: lo que recibirán AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025

¿Cuánto paga la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?
La Tarjeta Alimentar mantiene sus montos vigentes desde junio 2024 y se deposita de manera automática en la misma cuenta donde se cobra la AUH, la AUE o la Pensión No Contributiva por madre de siete hijos. Los valores son:
-
1 hijo: $52.250
-
2 hijos: $81.936
-
3 o más hijos: $108.062
De esta manera, el total mensual que perciben las familias en septiembre 2025 es el siguiente:
-
Familia con 1 hijo: $144.301,78
-
Familia con 2 hijos: $266.039,56
-
Familia con 3 hijos o más: $384.217,34
¿Quiénes pueden acceder a la AUH y a la Tarjeta Alimentar?
Los pagos están destinados a:
-
Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años.
-
Personas con discapacidad que cobran AUH (sin límite de edad).
-
Embarazadas desde los 3 meses que reciben AUE.
-
Madres con 7 hijos o más que perciben PNC.
El depósito no requiere trámite adicional y se acredita en la cuenta bancaria habitual. En caso de no visualizar el pago, se recomienda verificar los datos cargados en Mi ANSES.
Cómo activar y consultar el beneficio desde el celular
Para comenzar a usar la Tarjeta Alimentar es necesario activarla desde el celular. El procedimiento incluye ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, revisar la sección “Hijas e hijos” y confirmar los datos. También se puede verificar el depósito mediante la app Mi Argentina, el home banking del banco correspondiente o cajeros automáticos.
Es importante destacar que la Tarjeta Alimentar solo puede utilizarse para la compra de alimentos, bebidas no alcohólicas y productos de higiene, sin posibilidad de extracción en efectivo.