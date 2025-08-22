En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilación
Jubilados
Para tomar nota

Jubilación anticipada: autorizan a estas personas a realizar el trámite a los 45 años

Consiste en un derecho que pueden ejercer trabajadores que cumplan determinadas condiciones de servicios. Conocés todos los detalles sobre la medida.

ANSES autoriza a estas personas a realizar la jubilación anticipada (Foto: A24.com).

ANSES autoriza a estas personas a realizar la jubilación anticipada (Foto: A24.com).

La jubilación a los 45 años parece un escenario impensado en la mayoría de los regímenes previsionales del país. La ANSES establece como norma general que las mujeres pueden jubilarse a partir de los 60 años y los hombres a partir de los 65. Sin embargo, en la provincia de Tierra del Fuego existe un régimen especial que permite a un grupo reducido de trabajadores retirarse mucho antes de esa edad.

Leé también Milei confirmó cuál es el aumento y bono para jubilados de ANSES
milei confirmo cual es el aumento y bono para jubilados de anses

Esta medida, vigente desde hace más de tres décadas, se encuentra contemplada en la Ley N.º 414 sancionada en 1989, que habilita la jubilación extraordinaria a los bomberos voluntarios que cumplen con determinadas condiciones de servicio. La normativa, impulsada por la Caja de Previsión Social de Tierra del Fuego (CPSTF), constituye una de las excepciones más llamativas del sistema jubilatorio argentino.

Quiénes pueden acceder a la jubilación anticipada

De acuerdo con la legislación provincial, los integrantes del Cuerpo Activo de las Asociaciones de Bomberos Voluntarios del territorio fueguino pueden solicitar la jubilación al cumplir los 45 años de edad, siempre que hayan alcanzado 30 años de servicios computados.

Dentro de este período, al menos 15 años deben haberse desempeñado como bombero en la provincia. La norma contempla además un beneficio adicional: por cada tres años de servicio efectivo como bombero voluntario, se computa un año extra, lo que facilita alcanzar el requisito total en menor tiempo real de trabajo.

Es importante remarcar que esta disposición no aplica a trabajadores con discapacidad, quienes poseen un régimen propio enmarcado en otras leyes previsionales nacionales y provinciales.

Jubilados ANSES: el nuevo préstamo de julio que se paga en 5 años y no exige ser cliente

Cuánto cobran los jubilados en Tierra del Fuego

El esquema jubilatorio fueguino también presenta diferencias en materia de haberes respecto al promedio nacional. Según datos brindados por Mariano Delucca, titular de ANSES Ushuaia, los montos se ubican por encima de los valores generales.

En declaraciones a Radio Universidad, Delucca señaló que la jubilación mínima en Tierra del Fuego ronda los $550.000, mientras que la máxima supera los $2.600.000. En comparación, a nivel nacional la jubilación mínima está fijada en $384.305, cifra que incluye un bono de $70.000 otorgado por el Gobierno.

Quiénes pueden jubilarse antes de los 60 en Argentina

Además de los bomberos voluntarios de Tierra del Fuego, existen otros sectores laborales en Argentina que tienen regímenes especiales que permiten retirarse antes de la edad mínima establecida por la ANSES. Entre ellos se encuentran:

  • Trabajadores en ambientes insalubres: hombres a los 55 años y mujeres a los 52.

  • Habitantes de la Antártida e Islas del Atlántico Sur: a partir de los 55 años.

  • Ferroviarios: hombres a los 55 años y mujeres a los 52.

  • Metalúrgicos: desde los 50 años.

  • Personal de salud: hombres a los 55 años y mujeres a los 52.

  • Transporte de carga: 55 años para quienes trabajan en relación de dependencia y 60 para autónomos.

  • Recolectores de residuos: desde los 55 años.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilación Jubilados ANSES
Notas relacionadas
Milei confirmó la gran noticia que los jubilados y beneficiarios de ANSES deseaban
Oficial: aumento a jubilados y la mínima ascenderá a $ 700.000
Bono especial de $100.000 y adelantó en el cobro de agosto: las dos buenas noticias para jubilados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar