Jubilación anticipada: autorizan a estas personas a realizar el trámite a los 45 años

Es importante remarcar que esta disposición no aplica a trabajadores con discapacidad, quienes poseen un régimen propio enmarcado en otras leyes previsionales nacionales y provinciales.

Cuánto cobran los jubilados en Tierra del Fuego

El esquema jubilatorio fueguino también presenta diferencias en materia de haberes respecto al promedio nacional. Según datos brindados por Mariano Delucca, titular de ANSES Ushuaia, los montos se ubican por encima de los valores generales.

En declaraciones a Radio Universidad, Delucca señaló que la jubilación mínima en Tierra del Fuego ronda los $550.000, mientras que la máxima supera los $2.600.000. En comparación, a nivel nacional la jubilación mínima está fijada en $384.305, cifra que incluye un bono de $70.000 otorgado por el Gobierno.

Quiénes pueden jubilarse antes de los 60 en Argentina

Además de los bomberos voluntarios de Tierra del Fuego, existen otros sectores laborales en Argentina que tienen regímenes especiales que permiten retirarse antes de la edad mínima establecida por la ANSES. Entre ellos se encuentran: