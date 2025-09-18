ANSES: la jubilación mínima en septiembre 2025 con aumento y bono confirmado

La jubilación mínima de ANSES en septiembre 2025 se actualiza con un incremento del 1,9%, que responde a la fórmula de movilidad jubilatoria basada en la inflación medida por el INDEC.
La jubilación mínima de ANSES en septiembre 2025 llega con aumento por movilidad y un bono extraordinario. Conocé cuánto se cobra, quiénes lo reciben, cómo se calcula el haber mensual y cuándo se pagan los montos.
La jubilación mínima de ANSES en septiembre 2025 se actualiza con un incremento del 1,9%, que responde a la fórmula de movilidad jubilatoria basada en la inflación medida por el INDEC.
A este aumento se le suma el bono extraordinario de $70.000, que permanece congelado desde marzo de 2024 y sigue aplicándose de manera proporcional para quienes no superan el haber mínimo.
De esta forma, un jubilado con haber mínimo cobrará $390.277,17, cifra compuesta por $320.277,17 del haber base actualizado y $70.000 del bono adicional, según lo dispuesto por el Decreto 613/2025.
En septiembre de 2025, la jubilación mínima de ANSES alcanza los $390.277,17.
Este monto corresponde al haber base actualizado por movilidad y el bono extraordinario vigente.
El beneficio se otorga de manera completa a quienes cobran el haber mínimo, mientras que para jubilaciones y pensiones de menor monto, el bono se liquida de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.
El bono de $70.000 está destinado a todos los jubilados y pensionados que perciban ingresos iguales o inferiores a $390.277,17.
Ejemplo práctico:
Un jubilado con haber de $380.000 recibirá un bono proporcional de $10.277, para llegar al mínimo total garantizado.
Aunque el bono sigue vigente, su valor está congelado desde marzo de 2024, lo que en términos reales implica una pérdida del 42,3% frente a la inflación acumulada.
La movilidad jubilatoria fue modificada en abril de 2024. Desde ese momento, los haberes se ajustan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.
En el momento de la reforma, también se otorgó un ajuste extraordinario del 12,5% para compensar la inflación de enero de 2024. Este esquema asegura que cada mes los haberes se actualicen en relación con la variación de precios registrada.
El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 se organiza de la siguiente manera:
Pensiones No Contributivas (PNC): comenzaron a cobrarse el 9 de septiembre.
Jubilaciones mínimas: se acreditarán a lo largo de la segunda quincena del mes, según la terminación del DNI.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta en el sitio oficial de ANSES o a través de la línea telefónica 130.