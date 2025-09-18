ANSES: la jubilación mínima en septiembre 2025 con aumento y bono confirmado

En septiembre de 2025, la jubilación mínima de ANSES alcanza los $390.277,17.

Este monto corresponde al haber base actualizado por movilidad y el bono extraordinario vigente.

El beneficio se otorga de manera completa a quienes cobran el haber mínimo, mientras que para jubilaciones y pensiones de menor monto, el bono se liquida de forma proporcional hasta alcanzar el tope establecido.

¿Quiénes reciben el bono de $70.000 de ANSES en septiembre?

El bono de $70.000 está destinado a todos los jubilados y pensionados que perciban ingresos iguales o inferiores a $390.277,17.

Ejemplo práctico:

Un jubilado con haber de $380.000 recibirá un bono proporcional de $10.277, para llegar al mínimo total garantizado.

Aunque el bono sigue vigente, su valor está congelado desde marzo de 2024, lo que en términos reales implica una pérdida del 42,3% frente a la inflación acumulada.

¿Cómo se calculan los aumentos de la jubilación mínima?

La movilidad jubilatoria fue modificada en abril de 2024. Desde ese momento, los haberes se ajustan mensualmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

En el momento de la reforma, también se otorgó un ajuste extraordinario del 12,5% para compensar la inflación de enero de 2024. Este esquema asegura que cada mes los haberes se actualicen en relación con la variación de precios registrada.

¿Cuándo se paga la jubilación mínima en septiembre 2025?

calendario .jpg

El calendario de pagos de ANSES para septiembre 2025 se organiza de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC): comenzaron a cobrarse el 9 de septiembre .

Jubilaciones mínimas: se acreditarán a lo largo de la segunda quincena del mes, según la terminación del DNI.

Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta en el sitio oficial de ANSES o a través de la línea telefónica 130.