El 20% restante, que representa $24.489,60, queda retenido y se cobra posteriormente con la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.

Para hijos con discapacidad, el monto total se eleva a $398.693, con un pago mensual de $318.954,40.

Montos de la Tarjeta Alimentar incluidos en la liquidación mensual

ALIMEN AUH ANSES liquida AUH se liquida en diciembre con pagos adicionales

La Tarjeta Alimentar se deposita junto con la AUH y forma parte del esquema automático de pagos administrado por ANSES. El beneficio no requiere inscripción adicional y se acredita en la misma cuenta bancaria.

En diciembre 2025, los valores vigentes son: $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más. El único requisito es mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar en Mi ANSES.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días acreditado en diciembre

El Complemento Leche se deposita en diciembre para titulares de AUH con hijos menores de 3 años y para beneficiarias de la Asignación por Embarazo. El pago se realiza de forma automática junto con la prestación principal.

El monto vigente es de $47.340 por hijo. La acreditación se efectúa en la misma fecha y en la misma cuenta que la AUH o la AUE. Este refuerzo se actualiza mensualmente por inflación y no requiere trámites adicionales.

Calendario oficial de pagos de AUH y AUE confirmado por ANSES

ANSES estableció el cronograma de pagos de diciembre según la terminación del DNI. Para titulares de AUH, las acreditaciones se realizan entre el 9 y el 22 de diciembre.

En el caso de la Asignación por Embarazo, los pagos se efectúan entre el 10 y el 23 de diciembre.

Cada beneficiaria puede consultar el detalle del cobro y descargar comprobantes desde Mi ANSES, la aplicación oficial o mediante atención telefónica.