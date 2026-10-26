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ANSES: montos confirmados del SUAF según el sueldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizará los valores de las asignaciones familiares para trabajadores registrados, monotributistas, jubilados y desempleados. Cuánto se cobra de bolsillo por hijo, prenatal, discapacidad y pagos únicos según la escala salarial del grupo familiar.

AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo

AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2026 un incremento del 1,93% en las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en sintonía con la inflación de septiembre medida por el INDEC. De esta manera, una familia ubicada en el primer rango salarial percibirá un haber neto directo de $79.812,80 por cada hijo a cargo, mientras que el tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) para mantener el derecho a cobro quedó fijado en $6.419.726,00.

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¿Cuánto cobra el SUAF por hijo según el sueldo familiar en noviembre?

A diferencia de las prestaciones no contributivas, los importes del SUAF se liquidan de forma escalonada. El dinero que recibe cada trabajador depende de la suma de las remuneraciones brutas de ambos progenitores o del tope individual asignado:

  • Rango 1 (Ingresos de hasta $1.212.301,00): $79.812,80 por hijo.

  • Rango 2 (Ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957,00): $53.838,46 por hijo.

  • Rango 3 (Ingresos entre $1.777.957,01 y $2.052.708,00): $32.564,29 por hijo.

  • Rango 4 (Ingresos entre $2.052.708,01 y $6.419.726,00): $16.801,94 por hijo.

En el caso de la Asignación por Prenatal, los valores de bolsillo liquidados por mes de gestación reproducen la misma escala de ingresos: Rango 1 ($79.816,00), Rango 2 ($53.841,00), Rango 3 ($32.566,00) y Rango 4 ($16.806,00).

¿Cuánto paga ANSES por hijo con discapacidad en noviembre de 2026?

Para la cobertura por hijo con discapacidad no rige un límite de edad ni se aplica el tope máximo general de ingresos familiares ($6.419.726,00), aunque la liquidación mensual se divide en tres tramos de ingresos netos:

  • Rango 1 (Ingresos de hasta $1.212.301,00): $259.861,30 por hijo.

  • Rango 2 (Ingresos entre $1.212.301,01 y $1.777.957,00): $183.839,00 por hijo.

  • Rango 3 (Ingresos superiores a $1.777.957,01): $116.026,00 por hijo.

¿Cuáles son los montos extraordinarios por nacimiento, adopción y matrimonio?

El sistema previsional otorga una serie de pagos únicos e incentivos anuales que acompañan acontecimientos familiares clave o etapas del ciclo lectivo:

  • Asignación por Adopción: $556.217,00 (pago único de cobro directo).

  • Asignación por Matrimonio: $139.300,00 (pago único por cónyuge).

  • Asignación por Nacimiento: $93.035,00 (pago único por hijo).

  • Ayuda Escolar Anual: $85.000,00 (monto fijo congelado durante todo el ciclo lectivo).

  • Asignación por Cónyuge para jubilados: $19.369,00 mensuales.

En pocas palabras

  • ANSES aplicará: Un incremento del 1,93% en asignaciones familiares en noviembre de 2026.
  • Detalle de montos: Se detallan los valores por hijo según rangos salariales y por discapacidad.
  • Pagos únicos: Se especifican montos para nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar anual.
Resumen generado por Thinkindot AI
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