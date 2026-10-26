ANSES: montos confirmados del SUAF según el sueldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en noviembre de 2026 un incremento del 1,93% en las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), en sintonía con la inflación de septiembre medida por el INDEC. De esta manera, una familia ubicada en el primer rango salarial percibirá un haber neto directo de $79.812,80 por cada hijo a cargo, mientras que el tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) para mantener el derecho a cobro quedó fijado en $6.419.726,00.