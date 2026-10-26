Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro 2026 en Londres

Qué puesto ocupó Lautaro Martínez y quiénes compiten con Dibu Martínez en el Trofeo Yashin

En el marco de la votación oficial entregada por France Football, Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22 del ranking general. El delantero, capitán y goleador del Inter de Milán, accedió a la nominación respaldado por la conquista del Scudetto en Italia y su aporte en el seleccionado argentino.

Por su parte, la representación albiceleste en la ceremonia londinense contempla la candidatura de Emiliano "Dibu" Martínez en la categoría de Portero del Año para adjudicarse el Trofeo Yashin. El guardameta de la Selección compite en la terna junto a Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que sorprendió en la cita mundialista.

Cómo es el sistema de votación para definir al ganador del Balón de Oro

La elección del vencedor está a cargo de un jurado internacional integrado por 100 periodistas especializados, representando a los 100 países mejor ubicados en el ranking masculino de la FIFA. Cada votante debe seleccionar y ordenar a diez futbolistas de la nómina de 30 candidatos, asignando 15 puntos al primero y un punto al décimo.

Para definir el orden definitivo, los jurados deben evaluar los criterios fijados por el reglamento: