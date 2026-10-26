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Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro 2026 en Londres

Lionel Messi no viajó a Londres para la gala del Balón de Oro tras la seguidilla de viajes. Todos los detalles.

 (Foto: EFE)

 (Foto: EFE)

Lionel Messi, estrella del Inter Miami y legendario excapitán de la Selección Argentina, resolvió no asistir a la entrega del Balón de Oro en el London Palladium Theatre de Londres. A pesar de integrar la lista de candidatos en la edición que conmemora el 70° aniversario del galardón otorgado por la revista France Football, el astro rosarino prefirió quedarse en Estados Unidos debido a la intensa seguidilla de viajes acumulados en sus últimos días.

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La princesa Leonor habló sobre Messi (Foto: Reuters)

La agenda reciente del rosarino incluyó su traslado a España para participar de los eventos del Premio Princesa de Asturias, sumado al viaje posterior hacia Nueva York, donde el sábado 24 de octubre las Garzas cayeron por 2-0 frente a New York Red Bulls. Ante este itinerario de compromisos y traslados continuos, la Pulga optó por no volar a la capital inglesa para la gala.

Con esta decisión, el máximo ganador histórico de la estatuilla no dirá presente en el recinto británico. A lo largo de su carrera, el astro acumula 17 nominaciones al premio y se consagró en ocho oportunidades (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023).

Su inclusión en la nómina de 30 futbolistas llegó tras un rendimiento destacado en el Mundial 2026, donde fue la máxima figura del conjunto nacional al marcar ocho tantos y repartir dos asistencias en el recordado triunfo 2-1 ante Inglaterra en semifinales, en un torneo donde la Albiceleste obtuvo el subcampeonato tras caer 1-0 ante España en el cruce decisivo.

Qué puesto ocupó Lautaro Martínez y quiénes compiten con Dibu Martínez en el Trofeo Yashin

En el marco de la votación oficial entregada por France Football, Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22 del ranking general. El delantero, capitán y goleador del Inter de Milán, accedió a la nominación respaldado por la conquista del Scudetto en Italia y su aporte en el seleccionado argentino.

Por su parte, la representación albiceleste en la ceremonia londinense contempla la candidatura de Emiliano "Dibu" Martínez en la categoría de Portero del Año para adjudicarse el Trofeo Yashin. El guardameta de la Selección compite en la terna junto a Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Joan García, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Matvey Safonov, Unai Simón y Vozinha, el arquero de Cabo Verde que sorprendió en la cita mundialista.

Cómo es el sistema de votación para definir al ganador del Balón de Oro

La elección del vencedor está a cargo de un jurado internacional integrado por 100 periodistas especializados, representando a los 100 países mejor ubicados en el ranking masculino de la FIFA. Cada votante debe seleccionar y ordenar a diez futbolistas de la nómina de 30 candidatos, asignando 15 puntos al primero y un punto al décimo.

Para definir el orden definitivo, los jurados deben evaluar los criterios fijados por el reglamento:

  • Rendimiento individual y carácter decisivo demostrado en la cancha.

  • Logros colectivos obtenidos con sus respectivos clubes y selecciones.

  • Clase y juego limpio mantenido a lo largo de la temporada.

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