Wanda Nara blanqueó el noviazgo con Martín Migueles en su cumpleaños con fotos íntimas e inéditas

Por un momento Wanda Nara dejó de lado el misterio sobre su relación y abrió su corazón con imágenes que reflejan el gran presente que atraviesan juntos en un noviazgo que se consolida a paso firme y lejos de la exposición.

La conductora aprovechó un día especial para compartir sus imágenes más privadas con Martín Migueles.

El tremendo posteo que Wanda Nara compartió contra la China Suárez

En medio de las repercusiones por el estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que protagoniza Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi, la conductora reposteó la historia de una fan que se fotografió junto a un afiche del filme en Posadas, Misiones.

“Wan. Desde Paraguay, ¡solo para verte!”, escribió la seguidora sobre la imagen, acompañando la dedicatoria con un corazón amarillo. Pero el detalle que llamó la atención apareció en una posdata que llevó el mensaje del terreno cinematográfico al escándalo sentimental.

“PD: Yo también tuve una zorra que se cag… a mi familia”, lanzó la mujer en la misma publicación que Wanda decidió replicar en su cuenta y generando polémica.

La frase remite al recordado mensaje con el que la conductora dio inicio al WandaGate, cuando estalló la crisis con Mauro Icardi por su vínculo con la China Suárez y terminó reavivando uno de los enfrentamientos más comentados del espectáculo en los últimos años.