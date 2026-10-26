Wanda Nara blanqueó el noviazgo con Martín Migueles en su cumpleaños con fotos íntimas e inéditas

Desde hace tiempo que Wanda Nara se mantiene en el más absoluto silencio en cuanto a su relación con Martín Migueles pese a mostrarse varias veces a su lado en público pero siempre manteniendo reserva.
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En el marco del cumpleaños de Martín Migueles, la conductora Wanda Nara compartió un romántico posteo con fotos de la intimidad de la pareja.
Desde hace tiempo que Wanda Nara se mantiene en el más absoluto silencio en cuanto a su relación con Martín Migueles pese a mostrarse varias veces a su lado en público pero siempre manteniendo reserva.
Lo cierto es que en un día especial como es el cumpleaños número 42 del empresario, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) optó por compartir desde su cuenta en Instagram varias imágenes con su novio.
En las mismas se observan distintos momentos del día a día donde se los ve románticos y a puro beso. La mediática optó por dos collages de fotos en color blanoc y negro desde sus historias para expresar sus sentimientos hacia Martín Migueles.
"HB", expresó en el posteo Wanda Nara mencionando a su pareja y agregando los emojis de una torta de cumpleaños y un corazón. En otra historia agregó un cangrejo y otro corazón con fotos donde se los ve bien románticos y en la cama.
Por un momento Wanda Nara dejó de lado el misterio sobre su relación y abrió su corazón con imágenes que reflejan el gran presente que atraviesan juntos en un noviazgo que se consolida a paso firme y lejos de la exposición.
La conductora aprovechó un día especial para compartir sus imágenes más privadas con Martín Migueles.
En medio de las repercusiones por el estreno de ¿Querés ser mi hijo?, la comedia romántica que protagoniza Wanda Nara junto a Agustín Bernasconi, la conductora reposteó la historia de una fan que se fotografió junto a un afiche del filme en Posadas, Misiones.
“Wan. Desde Paraguay, ¡solo para verte!”, escribió la seguidora sobre la imagen, acompañando la dedicatoria con un corazón amarillo. Pero el detalle que llamó la atención apareció en una posdata que llevó el mensaje del terreno cinematográfico al escándalo sentimental.
“PD: Yo también tuve una zorra que se cag… a mi familia”, lanzó la mujer en la misma publicación que Wanda decidió replicar en su cuenta y generando polémica.
La frase remite al recordado mensaje con el que la conductora dio inicio al WandaGate, cuando estalló la crisis con Mauro Icardi por su vínculo con la China Suárez y terminó reavivando uno de los enfrentamientos más comentados del espectáculo en los últimos años.