La visita del Papa a la Argentina: día por día, toda la agenda confirmada

En tanto, el resto de las actividades serán con público acotado a autoridades locales, obispos y personas vinculadas a los lugares que visite. Tales son los casos de los encuentros en Casa Rosada con el presidente Javier Milei; en el Palacio Libertad con autoridades civiles y eclesiásticas; o las visitas al Cottolengo Don Orione, la cárcel de Devoto y la Universidad Católica con referentes empresarios, sindicales, movimientos sociales y universitarios.

El Papa León XIV y las tres misas multitudinarias que brindará

El Papa León XIV encabezará tres misas multitudinarias en su visita de tres días a la Argentina (Foto: Vaticano).

En el primer día de la visita, el Papa tendrá actividades protocolares y saludo a autoridades locales en la Ciudad de Buenos Aires. El siguiente es el cronograma confirmado oficialmente en la página web de la Conferencia Episcopal Argentina este lunes:

Día 1: domingo 8, en Buenos Aires

16:30: llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery.

17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia Plaza San Martín

17:20: ceremonia de bienvenida Casa Rosada.

17:50: visita al Presidente Javier Milei, reunión bilateral y saludo en Salón Blanco de la Casa Rosada.

18:30: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Día 2: lunes 9, en Buenos Aires

El lunes 9 será el segundo día de visita de León XIV, en el que tiene previsto encabezar la primera misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, además de otras actividades de las que participarán representantes de diversos sectores.

09:15: visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione.

11:30: con participación del público: Santa Misa Monumento de los Españoles. Inscripción abierta. Ver evento.

Inscripción abierta. Ver evento. 16:10: encuentro con el mundo del trabajo. Universidad Católica Argentina. Puerto Madero.

Puerto Madero. 17:30: encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas. Palacio San Martín

18:45: celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales. Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.

argentino y los equipos sinodales. de la Santísima Trinidad. 19:45: cena con los obispos y homenaje íntimo al Papa Francisco. Arzobispado de Buenos Aires.

Día 3: Martes 10, entre Córdoba y CABA

El tercer día de visita será en la provincia de Córdoba, donde encabezará 4 actos, de los cuales solo 2 serán con público masivo y requieren inscripción previa a los ciudadanos que quieran asistir. Por la noche regresará a la Ciudad de Buenos Aires para otra misa multitudinaria ante jóvenes.

07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba

09:00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Aeropuerto de Córdoba.

10:00: santa Misa Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). Con participación del público. Inscripción abierta Ver evento.

(Fábrica Argentina de Aviones). Inscripción abierta Ver evento. 15:15: encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas. Catedral Nuestra Señora de la Asunción . Con participación del público. Requiere inscripción. Ver evento.

. Requiere inscripción. Ver evento. 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery.

20:15: encuentro con los jóvenes Monumento de los Españoles. Palermo. Requiere inscripción previa. Ver evento

Día 4: miércoles 11, el Papa cierra la visita en Argentina