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La visita del Papa a la Argentina

La visita del Papa a la Argentina: día por día, toda la agenda confirmada

El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 a Buenos Aires y, según confirmaron desde el Vaticano, cumplirá con todas las actividades previstas antes de su operación.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El Papa León XIV confirmó su agenda sin cambios en la Argentina (Foto: Vaticano).

El Papa León XIV confirmó su agenda sin cambios en la Argentina (Foto: Vaticano).

Luego de confirmarse su visita a la Argentina, la Conferencia Episcopal Argentina dio a conocer la agenda de actividades que protagonizará el Sumo Pontífice. Todos los detalles de los eventos previstos entre el domingo 8 de noviembre, cuando llega a Buenos Aires, pasando por las misas multitudinarias en CABA, Córdoba y su despedida en Luján.

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Según pudo confirmar A24.com, León XIV cumplirá con todas las actividades anunciadas por el Vaticano antes de la operación de pulmón a la que fue sometido. De ese modo, la agenda que cumplirá en Argentina continúa intacta.

El Papa, en Buenos Aires

Desde la llegada del Sumo Pontífice el domingo 8 a las 16, procedente de Uruguay, hasta su despedida el miércoles 11 para continuar la gira sudamericana en Perú, el Vaticano confirmó la participación de León XIV en "17 actos" en Buenos Aires, de los cuales 2 eventos serán con la participación de público masivo. Por esta razón, quienes deseen participar de las misas tendrán que inscribirse previamente en la página web del Episcopado, donde se publicaron todas las indicaciones, requisitos y cómo llegar a cada uno de los eventos.

En tanto, el resto de las actividades serán con público acotado a autoridades locales, obispos y personas vinculadas a los lugares que visite. Tales son los casos de los encuentros en Casa Rosada con el presidente Javier Milei; en el Palacio Libertad con autoridades civiles y eclesiásticas; o las visitas al Cottolengo Don Orione, la cárcel de Devoto y la Universidad Católica con referentes empresarios, sindicales, movimientos sociales y universitarios.

El Papa León XIV y las tres misas multitudinarias que brindará

El Papa Le&oacute;n XIV encabezar&aacute; tres misas multitudinarias en su visita de tres d&iacute;as a la Argentina (Foto: Vaticano).

El Papa León XIV encabezará tres misas multitudinarias en su visita de tres días a la Argentina (Foto: Vaticano).

En el primer día de la visita, el Papa tendrá actividades protocolares y saludo a autoridades locales en la Ciudad de Buenos Aires. El siguiente es el cronograma confirmado oficialmente en la página web de la Conferencia Episcopal Argentina este lunes:

Día 1: domingo 8, en Buenos Aires

  • 16:30: llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery.
  • 17:00: visita al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia Plaza San Martín
  • 17:20: ceremonia de bienvenida Casa Rosada.
  • 17:50: visita al Presidente Javier Milei, reunión bilateral y saludo en Salón Blanco de la Casa Rosada.
  • 18:30: encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Día 2: lunes 9, en Buenos Aires

El lunes 9 será el segundo día de visita de León XIV, en el que tiene previsto encabezar la primera misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, además de otras actividades de las que participarán representantes de diversos sectores.

  • 09:15: visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione.
  • 11:30: con participación del público: Santa Misa Monumento de los Españoles. Inscripción abierta. Ver evento.
  • 16:10: encuentro con el mundo del trabajo. Universidad Católica Argentina. Puerto Madero.
  • 17:30: encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas. Palacio San Martín
  • 18:45: celebración de las Vísperas con el Episcopado argentino y los equipos sinodales. Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad.
  • 19:45: cena con los obispos y homenaje íntimo al Papa Francisco. Arzobispado de Buenos Aires.

Día 3: Martes 10, entre Córdoba y CABA

El tercer día de visita será en la provincia de Córdoba, donde encabezará 4 actos, de los cuales solo 2 serán con público masivo y requieren inscripción previa a los ciudadanos que quieran asistir. Por la noche regresará a la Ciudad de Buenos Aires para otra misa multitudinaria ante jóvenes.

  • 07:30: salida en avión desde Buenos Aires hacia Córdoba
  • 09:00: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Aeropuerto de Córdoba.
  • 10:00: santa Misa Predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). Con participación del público. Inscripción abierta Ver evento.
  • 15:15: encuentro con el clero, la vida consagrada y los seminaristas. Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Con participación del público. Requiere inscripción. Ver evento.
  • 16:55: salida en avión desde Córdoba hacia Buenos Aires.
  • 18:10: llegada al Aeropuerto Internacional Aeroparque Jorge Newbery.
  • 20:15: encuentro con los jóvenes Monumento de los Españoles. Palermo. Requiere inscripción previa. Ver evento

    Día 4: miércoles 11, el Papa cierra la visita en Argentina

    • 08:00: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires (cárcel de Devoto).
    • 13:30 ceremonia de despedida. Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza.
    • 14:00: salida en avión de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires hacia Lima. Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, Ezeiza.
    Stella Gárnica
    Por Stella Gárnica
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    En pocas palabras

    • Agenda confirmada: El Papa León XIV mantiene intacta su agenda de actividades en Argentina tras su operación.
    • Itinerario: La visita contempla Buenos Aires, Córdoba y Luján, con 17 actos en la capital.
    • Eventos masivos: Se realizarán misas multitudinarias en CABA, Córdoba y Luján, con inscripción previa requerida.
    Resumen generado por Thinkindot AI
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