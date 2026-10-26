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TRAS TRES MESES DE RESTRICCIÓN

Facundo Moyano se presentó ante la Justicia y levantaron la perimetral que le impedía ver a Candela Arizaga

La Justicia dispuso el cese de la medida restrictiva contra el ex diputado, investigado en una causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad. Tanto Moyano como su pareja sostuvieron que no hubo violencia de género y pidieron que la situación se resolviera.

Facundo Moyano se presentó ante la Justicia y levantaron la perimetral que le impedía ver a Candela Arizaga. (Foto: NA)

Facundo Moyano se presentó ante la Justicia y levantaron la perimetral que le impedía ver a Candela Arizaga. (Foto: NA)

Facundo Moyano se presentó este lunes a declarar ante la Justicia en una causa por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, y la jueza dispuso el levantamiento de la perimetral que le impedía acercarse a su pareja, Candela Arizaga, luego de tres meses de vigencia de la medida.

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La audiencia comenzó a las 11 en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, ubicado en Suipacha al 150, en el Microcentro porteño. A la salida, el ex diputado confirmó la resolución judicial y manifestó su satisfacción por la posibilidad de volver a encontrarse con su novia con normalidad.

“Ya no había más elementos para sostenerla, así que está levantada la perimetral y ya puedo verla a Candela con normalidad”, explicó ante los periodistas que aguardaban su salida del edificio.

Qué dijo Moyano tras la audiencia

El ex diputado cuestionó la repercusión pública del caso y sostuvo que la situación adquirió trascendencia por su exposición mediática.

“Es una cuestión mediática es porque soy yo, hay gente que sufre violencia de género de verdad. Quiero que se conozca la cara de las víctimas y victimarios de verdad. Acá no hay violencia de género real”, afirmó al retirarse del juzgado.

Además, expresó su disconformidad con el tratamiento del expediente y reclamó mayor atención sobre los casos de violencia de género.

“Tantos recursos destinados, tantos medios, tanto tiempo que pierden muchos periodistas... deberían tener más seriedad para poner la cara de los que realmente cometen delitos de violencia de género”, sostuvo.

El pedido de Candela Arizaga

La resolución se conoció después de que Arizaga solicitara el levantamiento de la restricción. La semana pasada, la joven había permanecido durante varias horas en la Fiscalía y ratificado que, según su versión, no había sufrido violencia de género.

Tras su audiencia, explicó que le había pedido a la jueza que dejara sin efecto la medida, que, según aseguró, nunca había solicitado.

“A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, expresó.

La resolución se conoció después de que Candela Arizaga solicitara el levantamiento de la restricción. (Foto: NA)

La resolución se conoció después de que Candela Arizaga solicitara el levantamiento de la restricción. (Foto: NA)

La presentación de Moyano estaba prevista inicialmente para el jueves 22 de octubre, antes de la audiencia de Arizaga. Sin embargo, su defensa informó ante el juzgado que el ex diputado tenía fiebre y no podía concurrir, por lo que se fijó una nueva fecha.

Horas después de aquella presentación fallida, Arizaga se acercó al edificio judicial para solicitar el cese de la perimetral y reiterar que no había sufrido violencia de género.

La madrugada de los hechos

Consultado sobre lo ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, cuando distintas cámaras de seguridad registraron a Arizaga corriendo semidesnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano, Moyano insistió en que no hubo ningún hecho de violencia.

“Todo el mundo sabe que no pasó nada, 24 testigos dijeron que no pasó nada, Candela dice que no pasó nada... Llamaron de nuevo a esos 24 testigos y dijeron que no pasó nada”, afirmó.

El levantamiento de la medida restrictiva permite que Moyano y Arizaga vuelvan a verse con normalidad, según expresó el ex diputado tras conocer la decisión judicial.

En pocas palabras

  • Facundo Moyano: Declaró ante la Justicia y se levantó la perimetral con Candela Arizaga.
  • Resolución judicial: La jueza dispuso el cese de la medida restrictiva solicitada por la propia Arizaga.
  • Declaraciones: Moyano y Arizaga sostuvieron que no hubo violencia de género y pidieron resolver la situación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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