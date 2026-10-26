Facundo Moyano se presentó ante la Justicia y levantaron la perimetral que le impedía ver a Candela Arizaga

“Es una cuestión mediática es porque soy yo, hay gente que sufre violencia de género de verdad. Quiero que se conozca la cara de las víctimas y victimarios de verdad. Acá no hay violencia de género real”, afirmó al retirarse del juzgado.

Además, expresó su disconformidad con el tratamiento del expediente y reclamó mayor atención sobre los casos de violencia de género.

“Tantos recursos destinados, tantos medios, tanto tiempo que pierden muchos periodistas... deberían tener más seriedad para poner la cara de los que realmente cometen delitos de violencia de género”, sostuvo.

El pedido de Candela Arizaga

La resolución se conoció después de que Arizaga solicitara el levantamiento de la restricción. La semana pasada, la joven había permanecido durante varias horas en la Fiscalía y ratificado que, según su versión, no había sufrido violencia de género.

Tras su audiencia, explicó que le había pedido a la jueza que dejara sin efecto la medida, que, según aseguró, nunca había solicitado.

“A la jueza le pedí que levanten la perimetral que yo nunca pedí, nunca me contradije. Ya pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez porque es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, expresó.

La resolución se conoció después de que Candela Arizaga solicitara el levantamiento de la restricción. (Foto: NA)

La presentación de Moyano estaba prevista inicialmente para el jueves 22 de octubre, antes de la audiencia de Arizaga. Sin embargo, su defensa informó ante el juzgado que el ex diputado tenía fiebre y no podía concurrir, por lo que se fijó una nueva fecha.

Horas después de aquella presentación fallida, Arizaga se acercó al edificio judicial para solicitar el cese de la perimetral y reiterar que no había sufrido violencia de género.

La madrugada de los hechos

Consultado sobre lo ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto, cuando distintas cámaras de seguridad registraron a Arizaga corriendo semidesnuda por las calles del barrio porteño de Belgrano, Moyano insistió en que no hubo ningún hecho de violencia.

“Todo el mundo sabe que no pasó nada, 24 testigos dijeron que no pasó nada, Candela dice que no pasó nada... Llamaron de nuevo a esos 24 testigos y dijeron que no pasó nada”, afirmó.

El levantamiento de la medida restrictiva permite que Moyano y Arizaga vuelvan a verse con normalidad, según expresó el ex diputado tras conocer la decisión judicial.