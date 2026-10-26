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ANSES oficializó lo que cobran las madres de la AUH por la Tarjeta Alimentar en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social liquidará el subsidio para la compra de alimentos junto a los haberes mensuales. Las escalas confirmadas por cantidad de hijos, el ajuste previsto por inflación para la AUH y el nuevo sistema automático de acreditación de la Libreta que rige desde noviembre.

ANSES oficializó lo que cobran las madres de la AUH por la Tarjeta Alimentar en noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abonará en noviembre de 2026 el subsidio de la Tarjeta Alimentar con montos de hasta $149.425 para las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH). En simultáneo, los titulares de la AUH recibirán un incremento estimado del 1,93% por la fórmula de movilidad atada a la inflación de septiembre, fijando el monto bruto de la prestación en $159.609, lo que representa un cobro neto en mano del 80% equivalente a $127.687,20 por cada hijo.

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¿Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en noviembre según la cantidad de hijos?

El programa de asistencia alimentaria gestionado por el Ministerio de Capital Humano mantiene sus escalas vigentes distribuidas según el número de menores a cargo de hasta 17 años inclusive o embarazadas titulares de la Asignación por Embarazo (AUE):

  • Familias con 1 hijo o embarazadas: $72.250,00

  • Familias con 2 hijos: $113.299,00

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425,00

A estos valores se suma el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a titulares de la AUH con niños de hasta 3 años de edad y embarazadas, que añade un extra mensual por hijo para garantizar la nutrición básica.

¿Cuánto cobra en mano un titular de la AUH en noviembre de 2026?

La liquidación de la AUH contempla una retención mensual obligatoria del 20%, la cual se acumula para ser devuelta tras la verificación del ciclo lectivo y los controles sanitarios. Con la proyección del índice de movilidad, los montos se desglosan de la siguiente manera:

  • Monto total bruto de la AUH: $159.609,00 por hijo.

  • Cobro mensual directo (80% neto de bolsillo): $127.687,20 por hijo.

  • Monto retenido acumulativo (20% restante): $31.921,80 por hijo.

En el caso de una familia con tres hijos menores de edad que percibe la AUH, el cobro neto acumulado en la cuenta bancaria sumando la Tarjeta Alimentar asciende a $532.486,60 de bolsillo.

¿Cómo funciona el nuevo control automático de la Libreta AUH desde noviembre?

A través de la Resolución 508/2026 dictada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Poder Ejecutivo modificó el mecanismo de validación de los requisitos de la Libreta AUH a partir del 1 de noviembre:

  • Menores de 5 a 17 años: ANSES cruzará datos de forma automática con las jurisdicciones para verificar el cumplimiento de la escolaridad regular y los controles de salud, sin necesidad de trámites presenciales.

  • Niños de hasta 4 años inclusive: se utilizará la información de las bases sanitarias públicas para comprobar el calendario obligatorio de vacunación y los controles pediátricos.

  • Presentación manual de la Libreta: el trámite presencial o digital en mi ANSES quedará reservado únicamente para los casos en que el Estado no pueda validar automáticamente la información.

En pocas palabras

  • ANSES y Tarjeta Alimentar: En noviembre se liquidará el subsidio con montos de hasta $149.425 por familia.
  • AUH y movilidad: Los titulares recibirán un 1,93% de aumento, alcanzando $159.609 brutos por hijo.
  • Libreta AUH automática: Se implementó un nuevo sistema de validación de requisitos desde noviembre para menores de 17 años.
Resumen generado por Thinkindot AI
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