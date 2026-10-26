ANSES oficializó lo que cobran las madres de la AUH por la Tarjeta Alimentar en noviembre

Monto total bruto de la AUH: $159.609,00 por hijo.

Cobro mensual directo (80% neto de bolsillo): $127.687,20 por hijo.

Monto retenido acumulativo (20% restante): $31.921,80 por hijo.

En el caso de una familia con tres hijos menores de edad que percibe la AUH, el cobro neto acumulado en la cuenta bancaria sumando la Tarjeta Alimentar asciende a $532.486,60 de bolsillo.

¿Cómo funciona el nuevo control automático de la Libreta AUH desde noviembre?

A través de la Resolución 508/2026 dictada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Poder Ejecutivo modificó el mecanismo de validación de los requisitos de la Libreta AUH a partir del 1 de noviembre: