ANSES octubre 2025: AUH y jubilados con aumento y bono confirmado

Jubilados y pensionados con la mínima : entre el 8 y el 21 de octubre.

Haberes superiores a la mínima : del 22 al 28 de octubre.

AUH y SUAF : del 8 al 21 de octubre, según terminación de DNI.

PNC: del 8 al 10 de octubre.

¿De cuánto son los montos de jubilaciones y AUH en octubre 2025?

Con aumento y bono extraordinario, los montos actualizados son:

Jubilación mínima : $396.298,38

PUAM : $331.038,71

PNC invalidez o vejez : $298.408,87

AUH por hijo : $117.229,14

AUH discapacidad : $381.789,19

SUAF tramo 1: $58.631

¿Cómo afecta el feriado del 10 de octubre al calendario de pagos?

El feriado nacional del 10 de octubre podría alterar los pagos programados para beneficiarios con DNI terminados en 2 y 9. ANSES informó que habrá reprogramaciones oficiales en los próximos días.

¿Qué beneficios adicionales acompañan a la AUH y SUAF?

Tarjeta Alimentar : hasta $108.062 según hijos menores a cargo.

Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.162 mensuales.

Estos programas elevan el ingreso total de las familias con menores, que en muchos casos supera los $200.000 mensuales.