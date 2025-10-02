ANSES octubre 2025: AUH y jubilados con aumento y bono confirmado

En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
octubre
GRAN NOTICIA

El nuevo calendario ANSES confirma aumentos del 1,9% y bono de $70.000 en octubre 2025. Jubilados, AUH y SUAF recibirán montos actualizados junto a la Tarjeta Alimentar y otros beneficios complementarios.

La ANSES anunció el cronograma de pagos de octubre 2025 que abarca a jubilados, pensionados y titulares de la AUH y SUAF. Este mes, las prestaciones llegan con aumento del 1,88% y la continuidad del refuerzo de $70.000 que sostiene los ingresos mínimos.

Leé también CRÉDITOS para jubilados de ANES: cómo pedir hasta $50.000.000 en Banco Nación y Provincia
CRÉDITOS para jubilados de ANES: cómo pedir hasta $50.000.000 en Banco Nación y Provincia

La actualización se aplica en todas las categorías: jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH. En el caso de los haberes mínimos, la suma total alcanza los $396.298,38, mientras que la AUH se ubica en $117.229,14 por hijo.

Junto a los pagos habituales, los beneficiarios también acceden a programas complementarios como la Tarjeta Alimentar y el Plan 1000 Días, que refuerzan la asistencia económica.

¿Cuáles son las fechas de cobro de ANSES en octubre 2025?

calendario .jpg
  • Jubilados y pensionados con la mínima: entre el 8 y el 21 de octubre.

  • Haberes superiores a la mínima: del 22 al 28 de octubre.

  • AUH y SUAF: del 8 al 21 de octubre, según terminación de DNI.

  • PNC: del 8 al 10 de octubre.

¿De cuánto son los montos de jubilaciones y AUH en octubre 2025?

Con aumento y bono extraordinario, los montos actualizados son:

  • Jubilación mínima: $396.298,38

  • PUAM: $331.038,71

  • PNC invalidez o vejez: $298.408,87

  • AUH por hijo: $117.229,14

  • AUH discapacidad: $381.789,19

  • SUAF tramo 1: $58.631

¿Cómo afecta el feriado del 10 de octubre al calendario de pagos?

El feriado nacional del 10 de octubre podría alterar los pagos programados para beneficiarios con DNI terminados en 2 y 9. ANSES informó que habrá reprogramaciones oficiales en los próximos días.

¿Qué beneficios adicionales acompañan a la AUH y SUAF?

  • Tarjeta Alimentar: hasta $108.062 según hijos menores a cargo.

  • Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.162 mensuales.

Estos programas elevan el ingreso total de las familias con menores, que en muchos casos supera los $200.000 mensuales.

