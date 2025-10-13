ANSES octubre 2025: nuevos créditos para jubilados con tasas fijas

Cobrar sus haberes a través de ANSES .

Residir en Argentina .

Contar con DNI vigente y CBU .

No superar el 30 % del haber mensual en el valor de la cuota.

Cada entidad define sus condiciones, pero el monto máximo habitual ronda los $1.500.000, dependiendo del perfil crediticio del solicitante.

Cómo solicitar el crédito paso a paso

El trámite puede hacerse desde el homebanking o aplicación móvil del banco donde el jubilado cobra su haber mensual.

Los pasos son:

Ingresar a homebanking .

Seleccionar la opción “ Créditos personales para jubilados ”.

Simular el monto, plazo y valor de la cuota.

Completar la solicitud online.

Recibir la acreditación en cuenta en 24 a 72 horas hábiles.

También se puede gestionar en forma presencial en sucursal bancaria con DNI y comprobante de CBU.

Bancos que ofrecen créditos a jubilados de ANSES

El Banco Nación ofrece préstamos de hasta $5.000.000 con plazos de hasta 60 meses y tasas fijas desde 66 % TNA.

El Banco Provincia y el Banco Ciudad también tienen líneas activas con tasas preferenciales, mientras que algunas entidades privadas brindan acceso simplificado a quienes perciben haberes por ANSES.

¿Qué tener en cuenta antes de pedir un préstamo?

ANSES recordó que estos créditos no son otorgados por el organismo, sino por bancos asociados, por lo que es importante revisar la tasa final, la cantidad de cuotas y los costos administrativos antes de confirmar la operación.

El dinero se deposita en la cuenta donde el beneficiario cobra su jubilación.