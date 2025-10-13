Durante octubre 2025, los jubilados y pensionados que cobran por ANSES pueden solicitar créditos personales de hasta $1.500.000 con tasas fijas y cuotas mensuales accesibles.
ANSES octubre 2025: nuevos créditos para jubilados con tasas fijas
Durante octubre 2025, los jubilados y pensionados que cobran por ANSES pueden solicitar créditos personales de hasta $1.500.000 con tasas fijas y cuotas mensuales accesibles.
El organismo previsional no entrega los préstamos, sino que facilita el acceso a líneas especiales ofrecidas por bancos públicos y privados para este grupo de beneficiarios.
Este beneficio busca acompañar a los adultos mayores que cobran por ANSES, ofreciendo alternativas de financiamiento con tasas más bajas que las del mercado tradicional y con posibilidad de gestión 100% digital.
Los préstamos están disponibles para jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) que cumplan con los siguientes requisitos:
Cobrar sus haberes a través de ANSES.
Residir en Argentina.
Contar con DNI vigente y CBU.
No superar el 30 % del haber mensual en el valor de la cuota.
Cada entidad define sus condiciones, pero el monto máximo habitual ronda los $1.500.000, dependiendo del perfil crediticio del solicitante.
El trámite puede hacerse desde el homebanking o aplicación móvil del banco donde el jubilado cobra su haber mensual.
Los pasos son:
Ingresar a homebanking.
Seleccionar la opción “Créditos personales para jubilados”.
Simular el monto, plazo y valor de la cuota.
Completar la solicitud online.
Recibir la acreditación en cuenta en 24 a 72 horas hábiles.
También se puede gestionar en forma presencial en sucursal bancaria con DNI y comprobante de CBU.
El Banco Nación ofrece préstamos de hasta $5.000.000 con plazos de hasta 60 meses y tasas fijas desde 66 % TNA.
El Banco Provincia y el Banco Ciudad también tienen líneas activas con tasas preferenciales, mientras que algunas entidades privadas brindan acceso simplificado a quienes perciben haberes por ANSES.
ANSES recordó que estos créditos no son otorgados por el organismo, sino por bancos asociados, por lo que es importante revisar la tasa final, la cantidad de cuotas y los costos administrativos antes de confirmar la operación.
El dinero se deposita en la cuenta donde el beneficiario cobra su jubilación.