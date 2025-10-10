En octubre 2025, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes por ANSES pueden solicitar créditos personales de hasta $1.500.000, con plazos de hasta 60 meses y tasas fijas.
Créditos para jubilados de ANSES: cómo pedir hasta $1.500.000 de forma online
Es importante aclarar que ANSES no entrega directamente estos préstamos, sino que los ofrecen entidades bancarias con convenios especiales para quienes perciben sus haberes a través del organismo.
El trámite puede hacerse totalmente online desde el homebanking o aplicación móvil del banco correspondiente, sin necesidad de realizar gestiones presenciales ni presentar formularios físicos.
Los préstamos están disponibles para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), siempre que:
Cobren sus haberes a través de ANSES.
Tengan residencia permanente en Argentina.
Posean DNI vigente y una cuenta bancaria (CBU).
No tengan deudas activas con otras entidades financieras.
Cada banco define sus condiciones, pero en general, las cuotas no pueden superar el 30 % del ingreso mensual del solicitante.
El monto final depende del plazo elegido y de la Tasa Nominal Anual (TNA) del banco, que actualmente ronda el 50 % anual.
A modo orientativo:
24 cuotas: $90.000 mensuales aprox.
36 cuotas: $73.000 mensuales aprox.
48 cuotas: $63.000 mensuales aprox.
60 cuotas: $57.000 mensuales aprox.
Por ejemplo, un jubilado que percibe la mínima (alrededor de $260.000) puede solicitar el préstamo a largo plazo sin superar el límite permitido por ley.
Ingresar al homebanking o app del banco donde se cobran los haberes.
Seleccionar la opción “Créditos personales para jubilados”.
Simular el monto, plazo y cuota.
Completar los datos personales y confirmar la solicitud.
Recibir la acreditación del dinero en la cuenta en un plazo de 24 a 72 horas hábiles.
También es posible realizar la gestión de forma presencial con turno previo, presentando el DNI y el comprobante de CBU.
El Banco Nación otorga préstamos de $100.000 a $50.000.000, con cuotas fijas y TNA del 66 %.
El Banco Provincia también ofrece montos similares, adaptando los plazos al perfil del solicitante.
Otras entidades privadas, como el Banco Galicia o el Santander, tienen líneas activas con tasas preferenciales y aprobación digital.