Previsional
Créditos
Jubilados
GRAN OPORTUNIDAD

Créditos para jubilados de ANSES: cómo pedir hasta $1.500.000 de forma online

Los jubilados que cobran por ANSES pueden acceder a créditos de hasta $1.500.000 con gestión 100% online. No los otorga directamente ANSES, sino los bancos adheridos con tasas preferenciales y cuotas fijas.

En octubre 2025, los jubilados y pensionados que cobran sus haberes por ANSES pueden solicitar créditos personales de hasta $1.500.000, con plazos de hasta 60 meses y tasas fijas.

Es importante aclarar que ANSES no entrega directamente estos préstamos, sino que los ofrecen entidades bancarias con convenios especiales para quienes perciben sus haberes a través del organismo.

El trámite puede hacerse totalmente online desde el homebanking o aplicación móvil del banco correspondiente, sin necesidad de realizar gestiones presenciales ni presentar formularios físicos.

¿Quiénes pueden pedir estos créditos?

Los préstamos están disponibles para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), siempre que:

  • Cobren sus haberes a través de ANSES.

  • Tengan residencia permanente en Argentina.

  • Posean DNI vigente y una cuenta bancaria (CBU).

  • No tengan deudas activas con otras entidades financieras.

Cada banco define sus condiciones, pero en general, las cuotas no pueden superar el 30 % del ingreso mensual del solicitante.

¿De cuánto son las cuotas por un crédito de $1.500.000?

créditos cuenta dni banco provincia anses
El monto final depende del plazo elegido y de la Tasa Nominal Anual (TNA) del banco, que actualmente ronda el 50 % anual.

A modo orientativo:

  • 24 cuotas: $90.000 mensuales aprox.

  • 36 cuotas: $73.000 mensuales aprox.

  • 48 cuotas: $63.000 mensuales aprox.

  • 60 cuotas: $57.000 mensuales aprox.

Por ejemplo, un jubilado que percibe la mínima (alrededor de $260.000) puede solicitar el préstamo a largo plazo sin superar el límite permitido por ley.

Cómo solicitar el crédito paso a paso

  • Ingresar al homebanking o app del banco donde se cobran los haberes.

  • Seleccionar la opción “Créditos personales para jubilados”.

  • Simular el monto, plazo y cuota.

  • Completar los datos personales y confirmar la solicitud.

  • Recibir la acreditación del dinero en la cuenta en un plazo de 24 a 72 horas hábiles.

También es posible realizar la gestión de forma presencial con turno previo, presentando el DNI y el comprobante de CBU.

Bancos que ofrecen créditos a jubilados de ANSES

El Banco Nación otorga préstamos de $100.000 a $50.000.000, con cuotas fijas y TNA del 66 %.

El Banco Provincia también ofrece montos similares, adaptando los plazos al perfil del solicitante.

Otras entidades privadas, como el Banco Galicia o el Santander, tienen líneas activas con tasas preferenciales y aprobación digital.

