Cobren sus haberes a través de ANSES .

Tengan residencia permanente en Argentina .

Posean DNI vigente y una cuenta bancaria (CBU) .

No tengan deudas activas con otras entidades financieras.

Cada banco define sus condiciones, pero en general, las cuotas no pueden superar el 30 % del ingreso mensual del solicitante.

¿De cuánto son las cuotas por un crédito de $1.500.000?

Créditos para jubilados de ANSES: cómo pedir hasta $1.500.000 de forma online

El monto final depende del plazo elegido y de la Tasa Nominal Anual (TNA) del banco, que actualmente ronda el 50 % anual.

A modo orientativo:

24 cuotas: $90.000 mensuales aprox.

36 cuotas: $73.000 mensuales aprox.

48 cuotas: $63.000 mensuales aprox.

60 cuotas: $57.000 mensuales aprox.

Por ejemplo, un jubilado que percibe la mínima (alrededor de $260.000) puede solicitar el préstamo a largo plazo sin superar el límite permitido por ley.

Cómo solicitar el crédito paso a paso

Ingresar al homebanking o app del banco donde se cobran los haberes.

Seleccionar la opción “ Créditos personales para jubilados ”.

Simular el monto, plazo y cuota.

Completar los datos personales y confirmar la solicitud.

Recibir la acreditación del dinero en la cuenta en un plazo de 24 a 72 horas hábiles.

También es posible realizar la gestión de forma presencial con turno previo, presentando el DNI y el comprobante de CBU.

Bancos que ofrecen créditos a jubilados de ANSES

El Banco Nación otorga préstamos de $100.000 a $50.000.000, con cuotas fijas y TNA del 66 %.

El Banco Provincia también ofrece montos similares, adaptando los plazos al perfil del solicitante.

Otras entidades privadas, como el Banco Galicia o el Santander, tienen líneas activas con tasas preferenciales y aprobación digital.