Banco Nación y Provincia lanzan créditos para jubilados que cobran por ANSES

La tasa nominal anual (TNA) parte del 66 %, dependiendo del perfil del solicitante y del plazo elegido.

Los fondos se acreditan directamente en la cuenta donde el jubilado cobra su haber mensual.

Requisitos y documentación necesaria

Los jubilados que deseen acceder deben:

Cobrar su haber por ANSES .

Tener DNI vigente y CBU habilitado .

No registrar deudas activas con otros créditos del banco.

Solicitar un monto que no supere el 30 % del ingreso mensual.

El trámite se realiza 100 % online, desde la web del Banco Nación o su app BNA+, sin necesidad de acudir a una sucursal.

Cómo hacer la solicitud en línea

Ingresar al sitio oficial del Banco Nación o a la aplicación BNA+ .

Seleccionar “ Crédito para jubilados que cobran por ANSES ”.

Completar los datos personales y elegir monto y plazo.

Confirmar la solicitud y esperar la acreditación del dinero en 24 a 72 horas hábiles.

El banco envía una confirmación por correo electrónico y el dinero se deposita directamente en la cuenta asociada.

Vigencia y próximas actualizaciones

Los créditos estarán disponibles durante todo octubre de 2025, y se prevé que el programa continúe en los próximos meses con nuevos acuerdos entre ANSES y entidades financieras.

El organismo recordó que los préstamos no provienen de fondos de ANSES, sino de los bancos que ofrecen beneficios exclusivos a sus beneficiarios.