Banco Nación y Provincia lanzan créditos para jubilados que cobran por ANSES

El Banco Nación amplió su línea de créditos para jubilados que cobran por ANSES, con montos de hasta $5.000.000 y cuotas fijas. Los préstamos se gestionan online y se acreditan en 72 horas.
Banco Nación lanzó créditos para jubilados que cobran por ANSES: montos y requisitos
La medida forma parte de los convenios firmados con ANSES, aunque los préstamos no son otorgados por el organismo, sino por las entidades bancarias adheridas.
El objetivo es facilitar el acceso al crédito a jubilados y pensionados, garantizando condiciones más convenientes y trámites simplificados.
El Banco Nación permite solicitar montos desde $100.000 hasta $5.000.000, con plazos de entre 24 y 60 meses.
La tasa nominal anual (TNA) parte del 66 %, dependiendo del perfil del solicitante y del plazo elegido.
Los fondos se acreditan directamente en la cuenta donde el jubilado cobra su haber mensual.
Los jubilados que deseen acceder deben:
Cobrar su haber por ANSES.
Tener DNI vigente y CBU habilitado.
No registrar deudas activas con otros créditos del banco.
Solicitar un monto que no supere el 30 % del ingreso mensual.
El trámite se realiza 100 % online, desde la web del Banco Nación o su app BNA+, sin necesidad de acudir a una sucursal.
Ingresar al sitio oficial del Banco Nación o a la aplicación BNA+.
Seleccionar “Crédito para jubilados que cobran por ANSES”.
Completar los datos personales y elegir monto y plazo.
Confirmar la solicitud y esperar la acreditación del dinero en 24 a 72 horas hábiles.
El banco envía una confirmación por correo electrónico y el dinero se deposita directamente en la cuenta asociada.
Los créditos estarán disponibles durante todo octubre de 2025, y se prevé que el programa continúe en los próximos meses con nuevos acuerdos entre ANSES y entidades financieras.
El organismo recordó que los préstamos no provienen de fondos de ANSES, sino de los bancos que ofrecen beneficios exclusivos a sus beneficiarios.