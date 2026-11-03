Jubilados ANSES: quiénes recibirán $514.158,46 en noviembre y desde qué fecha podrán cobrar

El cronograma comenzará el miércoles 11 de noviembre y se extenderá durante las semanas siguientes, con algunas prestaciones que tendrán fechas de cobro hasta los primeros días de diciembre.

ANSES: qué jubilados cobrarán más de $500.000 en noviembre

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo serán los principales destinatarios del refuerzo económico que se liquidará durante noviembre. Con el aumento aplicado sobre los haberes previsionales y la continuidad del bono de $70.000, este grupo recibirá un total de $514.158,46.

El importe surge de sumar los dos conceptos que integran el pago mensual:

Haber mínimo actualizado: $444.158,46.

Bono extraordinario: $70.000.

Total a cobrar: $514.158,46.

De esta manera, quienes perciban la jubilación mínima tendrán un ingreso previsional superior a los $500.000 durante el próximo calendario de pagos.

Sin embargo, el beneficio no se limita exclusivamente a quienes cobran el haber mínimo. Los jubilados y pensionados cuyos ingresos se encuentren por encima de ese piso también podrán recibir un refuerzo, aunque el mecanismo de liquidación será diferente.

En estos casos, ANSES otorgará un bono proporcional hasta alcanzar el límite de $514.158,46. Esto significa que el importe del adicional disminuirá a medida que aumente el haber mensual que percibe cada titular.

Por ejemplo, una persona que cobre una jubilación superior a la mínima no recibirá necesariamente los $70.000 completos. El organismo calculará la diferencia entre su prestación y el tope establecido para determinar cuánto le corresponde.

Este mecanismo busca concentrar el refuerzo en los sectores que perciben los ingresos previsionales más bajos y garantizar que quienes cobran haberes superiores a la mínima no superen el límite previsto para el pago del adicional.

Cuánto cobrarán los jubilados, pensionados y titulares de la PUAM

Además de las jubilaciones mínimas, el esquema de noviembre contempla los valores correspondientes a otras prestaciones que administra la ANSES.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor y de las Pensiones No Contributivas también recibirán los importes actualizados de acuerdo con las condiciones de cada beneficio.

Los principales montos informados para noviembre son:

Jubilación mínima con bono: $514.158,46.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $380.910,92.

La diferencia entre los importes responde a las características de cada prestación y a la fórmula utilizada para establecer sus haberes.

En el caso de la PUAM, se trata de una prestación destinada a personas mayores de 65 años que no cuentan con los requisitos necesarios para acceder a una jubilación ordinaria. Por su parte, las PNC por Invalidez y Vejez están dirigidas a sectores que cumplen determinadas condiciones socioeconómicas y personales.

Es importante tener en cuenta que el monto que finalmente se acredita en cada cuenta puede variar según la prestación y los adicionales que correspondan. Por eso, los beneficiarios deben revisar su liquidación individual para conocer el detalle de los conceptos incluidos en el depósito.

Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en noviembre

El calendario previsional de noviembre tendrá su primera jornada de pagos el miércoles 11. Desde ese momento, ANSES distribuirá los depósitos de manera escalonada, utilizando como referencia el último número del DNI de cada jubilado o pensionado.

Los titulares que cobran hasta un haber mínimo tendrán las primeras fechas asignadas dentro del cronograma. El esquema contempla distintas jornadas para evitar que todos los beneficiarios deban concurrir a cobrar el mismo día.

El calendario completo para este grupo quedó organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: viernes 20 de noviembre.

De esta manera, los jubilados que perciben el haber mínimo tendrán acreditados sus ingresos antes de que finalice la tercera semana del mes, siempre de acuerdo con la terminación de su documento.

Para evitar inconvenientes, es recomendable consultar la fecha correspondiente antes de acercarse a una sucursal bancaria. También se puede verificar la información mediante los canales oficiales del organismo previsional.

Calendario de pagos de ANSES para jubilaciones superiores a la mínima

Los jubilados y pensionados que reciben haberes superiores al mínimo tendrán un cronograma diferente. En este caso, los depósitos comenzarán durante la última semana de noviembre.

La distribución también se realizará según la terminación del DNI, aunque las fechas estarán concentradas entre el 24 y el 30 de noviembre.

El calendario establecido es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de noviembre.

Este grupo incluye a los titulares que superan el haber mínimo y que, cuando corresponda, podrán recibir el bono proporcional hasta alcanzar el tope de ingresos establecido.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: cuándo se cobran en noviembre

ANSES también confirmó las fechas de pago para quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo.

Ambas prestaciones tendrán un calendario que comenzará el 11 de noviembre y avanzará de acuerdo con la terminación del documento de cada titular.

Las fechas previstas son:

DNI terminados en 0: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: jueves 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: viernes 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: lunes 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: martes 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: jueves 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: viernes 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: martes 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: miércoles 25 de noviembre.

El cronograma contempla las diez terminaciones posibles y permite identificar qué día estará disponible el dinero para cada familia.

Asignación por Embarazo, Prenatal y Maternidad: fechas de cobro

Las personas que reciben la Asignación por Embarazo también tendrán sus depósitos distribuidos durante noviembre. En este caso, el calendario coincidirá con el establecido para la AUH y la Asignación Familiar por Hijo.

Las fechas serán:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2: 13 de noviembre.

DNI terminados en 3: 16 de noviembre.

DNI terminados en 4: 17 de noviembre.

DNI terminados en 5: 18 de noviembre.

DNI terminados en 6: 19 de noviembre.

DNI terminados en 7: 20 de noviembre.

DNI terminados en 8: 24 de noviembre.

DNI terminados en 9: 25 de noviembre.

Por otra parte, quienes cobran la Asignación por Prenatal tendrán un esquema más concentrado, con grupos de dos terminaciones por jornada:

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre.

En cuanto a la Asignación por Maternidad, ANSES estableció un período de pago que se extenderá desde el 12 de noviembre hasta el 10 de diciembre, sin distinción por terminación del documento.

Pensiones No Contributivas: calendario de noviembre

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tendrán sus primeros depósitos a partir del miércoles 11 de noviembre.

A diferencia de otros beneficios, el organismo agrupó varias terminaciones de DNI en una misma jornada. El cronograma quedó establecido de esta forma:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre.

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tendrán un período de acreditación más amplio. En este caso, los pagos estarán disponibles entre el 11 de noviembre y el 10 de diciembre, independientemente de la terminación del DNI.

Asignaciones de Pago Único: cuándo se depositan en noviembre

Las Asignaciones de Pago Único (APU), que incluyen los beneficios por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, también forman parte del calendario difundido por ANSES.

A diferencia de las prestaciones mensuales, estos pagos no se distribuyen en jornadas específicas según el último número del documento.

El organismo estableció un período general de acreditación que comprende desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

Durante esas semanas podrán cobrar quienes hayan cumplido con los requisitos y tengan aprobada la solicitud correspondiente.

Prestación por Desempleo: fechas de pago de noviembre

El calendario de noviembre también contempla a los titulares de la Prestación por Desempleo, destinada a trabajadores que perdieron su empleo bajo las condiciones previstas por la normativa vigente.

Los depósitos comenzarán el miércoles 25 de noviembre y se extenderán hasta el martes 1 de diciembre.

La distribución será la siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 25 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 26 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: viernes 27 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: martes 1 de diciembre.

De esta manera, ANSES completará durante los primeros días de diciembre el cronograma correspondiente a las prestaciones de noviembre.

Cómo consultar cuánto cobrás de ANSES en noviembre

Los beneficiarios que necesiten conocer el importe exacto que recibirán pueden consultar su liquidación individual a través de los canales digitales oficiales.

Una de las alternativas es ingresar a Mi ANSES, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Desde la plataforma es posible revisar los datos personales, consultar los beneficios vigentes y acceder al detalle de los pagos correspondientes a cada período.

Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial de ANSES.

Acceder a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse a la sección «Hijos» o «Cobros», según la prestación que corresponda.

Seleccionar la opción de consulta de haberes o liquidaciones.

Revisar el importe informado y los conceptos incluidos en el depósito.

La consulta permite comprobar si el pago contempla el haber actualizado, el bono extraordinario o algún otro adicional correspondiente.

La clave para noviembre será identificar correctamente la prestación y la terminación del DNI, ya que ambos datos determinan tanto el importe que corresponde cobrar como la fecha en la que ANSES realizará el depósito.