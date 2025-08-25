El monto que recibe cada solicitante depende del salario promedio de los últimos seis meses previos a la desvinculación laboral, y se ajusta en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El objetivo es que el trabajador cuente con un ingreso mientras busca reinsertarse en el mercado laboral.

¿Quiénes pueden cobrar hasta $322.000 en agosto 2025?

ANSES detalló los requisitos para acceder a la asistencia:

Trabajadores permanentes: deben tener al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años previos al despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: se exige haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

En todos los casos, el solicitante debe presentar documentación respaldatoria, como telegrama de despido, acta de conciliación o resolución legal que certifique la desvinculación.

¿Cómo se tramita el beneficio paso a paso?

El trámite puede gestionarse en forma virtual ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en una oficina, con turno previo.

Los pasos básicos son:

Presentar DNI y copia.

Adjuntar la documentación que acredite el despido.

Completar la solicitud en línea o en persona.

Una vez aprobada, ANSES informa el monto exacto y la fecha de cobro según el calendario vigente.

Calendario de pagos ANSES en agosto 2025

calendario .jpg ANSES otorga hasta $322.000 extra a un grupo, enteráte si te corresponde

La Prestación por Desempleo se abona en las siguientes fechas según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Los beneficiarios deben verificar la acreditación en su cuenta bancaria y, en caso de demoras, comunicarse con ANSES para el reclamo correspondiente.