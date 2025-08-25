ANSES otorga hasta $322.000 extra a un grupo, enteráte si te corresponde

El monto que recibe cada solicitante depende del salario promedio de los últimos seis meses previos a la desvinculación laboral, y se ajusta en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El objetivo es que el trabajador cuente con un ingreso mientras busca reinsertarse en el mercado laboral.
¿Quiénes pueden cobrar hasta $322.000 en agosto 2025?
ANSES detalló los requisitos para acceder a la asistencia:
-
Trabajadores permanentes: deben tener al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años previos al despido.
-
Trabajadores eventuales o de temporada: se exige haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.
En todos los casos, el solicitante debe presentar documentación respaldatoria, como telegrama de despido, acta de conciliación o resolución legal que certifique la desvinculación.
¿Cómo se tramita el beneficio paso a paso?
El trámite puede gestionarse en forma virtual ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en una oficina, con turno previo.
Los pasos básicos son:
Una vez aprobada, ANSES informa el monto exacto y la fecha de cobro según el calendario vigente.
Calendario de pagos ANSES en agosto 2025
calendario .jpg
La Prestación por Desempleo se abona en las siguientes fechas según la terminación del DNI:
-
DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto
-
DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto
-
DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto
-
DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
-
DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Los beneficiarios deben verificar la acreditación en su cuenta bancaria y, en caso de demoras, comunicarse con ANSES para el reclamo correspondiente.