Previsional
ANSES
Prestación por desempleo
CONFIRMADO

ANSES otorga hasta $322.000 extra a un grupo, enteráte si te corresponde

ANSES activó en agosto un beneficio económico que puede llegar a los $322.000 mensuales. Conocé qué grupo de trabajadores está habilitado para solicitarlo, cuáles son los requisitos y cómo hacer el trámite.

La ANSES confirmó en agosto 2025 un pago extra de hasta $322.000 destinado a un grupo puntual de beneficiarios. Se trata de la Prestación por Desempleo, un programa diseñado para asistir a quienes hayan perdido su trabajo bajo determinadas condiciones legales.

Este beneficio, que se integra al calendario de pagos de ANSES, puede cobrarse por un período máximo de 12 meses, dependiendo de los aportes registrados. El monto varía según los salarios percibidos antes del despido, pero tiene un tope que en agosto llega a $322.000.

Además de este refuerzo, ANSES mantiene otras medidas de asistencia social, como bonos adicionales y actualizaciones en los haberes jubilatorios. Sin embargo, el foco de este beneficio es acompañar a quienes quedaron desempleados, asegurando un ingreso temporal mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

¿Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES?

La Prestación por Desempleo es un apoyo económico mensual que se entrega a trabajadores registrados que hayan sido despedidos sin causa justificada o cuyo contrato temporal haya finalizado.

El monto que recibe cada solicitante depende del salario promedio de los últimos seis meses previos a la desvinculación laboral, y se ajusta en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). El objetivo es que el trabajador cuente con un ingreso mientras busca reinsertarse en el mercado laboral.

¿Quiénes pueden cobrar hasta $322.000 en agosto 2025?

ANSES detalló los requisitos para acceder a la asistencia:

  • Trabajadores permanentes: deben tener al menos seis meses de aportes dentro de los últimos tres años previos al despido.

  • Trabajadores eventuales o de temporada: se exige haber trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

En todos los casos, el solicitante debe presentar documentación respaldatoria, como telegrama de despido, acta de conciliación o resolución legal que certifique la desvinculación.

¿Cómo se tramita el beneficio paso a paso?

El trámite puede gestionarse en forma virtual ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en una oficina, con turno previo.

Los pasos básicos son:

  • Presentar DNI y copia.

  • Adjuntar la documentación que acredite el despido.

  • Completar la solicitud en línea o en persona.

Una vez aprobada, ANSES informa el monto exacto y la fecha de cobro según el calendario vigente.

Calendario de pagos ANSES en agosto 2025

La Prestación por Desempleo se abona en las siguientes fechas según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Los beneficiarios deben verificar la acreditación en su cuenta bancaria y, en caso de demoras, comunicarse con ANSES para el reclamo correspondiente.

