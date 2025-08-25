Combos AUH septiembre 2025: todos los beneficios de ANSES que podés sumar en un mismo mes

-
Monto bruto AUH por hijo: $115.087
-
Monto a cobrar (80%): $92.070
-
Monto retenido (20%): $23.017
En el caso de AUH por hijo con discapacidad, la asignación es muy superior:
De esta manera, el piso de ingresos para una familia que cobra AUH arranca en $92.070 por hijo, a lo que se suman otros beneficios.
familia billetes auh créditos anses
AUH y SUAF con aumento: los montos que rigen desde SEPTIEMBRE 2025
Tarjeta Alimentar septiembre 2025: cuánto se cobra
La Tarjeta Alimentar, programa que depende del Ministerio de Capital Humano y se paga a través de ANSES, continúa vigente y se deposita junto con la AUH.
Los montos confirmados para septiembre son:
-
$52.250 para familias con 1 hijo
-
$81.936 para familias con 2 hijos
-
$108.062 para familias con 3 hijos o más
Este beneficio se acredita de manera automática, sin necesidad de trámite adicional, siempre que los hijos tengan hasta 14 años inclusive.
Complemento Leche del Plan de los 1000 Días
Otro beneficio compatible con AUH es el Complemento Leche, que forma parte del Plan de los 1000 Días. Está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.
El monto actualizado en septiembre 2025 es de $42.162 por hijo, que se deposita junto con la AUH.
Cuánto cobra una familia AUH en septiembre 2025: combos posibles
Con estos beneficios combinados, los ingresos de las familias pueden variar mucho según la cantidad de hijos y las prestaciones compatibles.
-
Familia con 1 hijo (AUH + Tarjeta Alimentar)
-
Familia con 2 hijos (AUH + Tarjeta Alimentar)
-
Familia con 3 hijos (AUH + Tarjeta Alimentar)
Si además corresponde el Complemento Leche, el monto aumenta en $42.162 por cada hijo menor de 3 años.
Cómo activar cada beneficio de ANSES
-
AUH: se cobra automáticamente al estar inscripto en ANSES y cumplir con la presentación de documentación básica.
-
Tarjeta Alimentar: se activa sola si los hijos tienen hasta 14 años. No requiere trámite adicional.
-
Complemento Leche: se paga automáticamente a embarazadas y a hijos hasta 3 años.
-
Retención del 20%: se libera solo si se presenta la Libreta AUH dentro de los plazos establecidos.