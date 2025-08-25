Combos AUH septiembre 2025: todos los beneficios de ANSES que podés sumar en un mismo mes

En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Septiembre
Previsional

En septiembre 2025, las familias AUH pueden sumar varios beneficios en un solo mes: AUH, Tarjeta Alimentar, Complemento Leche y la devolución del 20% retenido. Con este combo, los ingresos superan los $380.000 según la cantidad de hijos.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sigue siendo una de las prestaciones sociales más importantes que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). En septiembre de 2025, este beneficio no solo se actualiza por la movilidad previsional, sino que también puede complementarse con otros programas como la Tarjeta Alimentar, el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días y la devolución del 20% retenido por Libreta AUH.

El resultado es un combo de ingresos que, dependiendo de la cantidad de hijos y las condiciones de cada familia, puede superar los $380.000 en un solo mes.

A continuación, un repaso completo de todos los beneficios que se suman a la AUH en septiembre, con montos actualizados, requisitos y formas de activarlos.

AUH septiembre 2025: cuánto se cobra con aumento

Desde septiembre, la AUH se eleva a $115.087 por hijo gracias a la fórmula de movilidad. Sin embargo, como ocurre todos los meses, ANSES paga el 80% de ese monto de manera directa y retiene el 20% hasta que la familia presente la Libreta AUH.

  • Monto bruto AUH por hijo: $115.087

  • Monto a cobrar (80%): $92.070

  • Monto retenido (20%): $23.017

En el caso de AUH por hijo con discapacidad, la asignación es muy superior:

  • Monto bruto: $371.463

  • Monto a cobrar en septiembre (80%): $297.170

  • Monto retenido (20%): $74.293

De esta manera, el piso de ingresos para una familia que cobra AUH arranca en $92.070 por hijo, a lo que se suman otros beneficios.

familia billetes auh créditos anses
Tarjeta Alimentar septiembre 2025: cuánto se cobra

La Tarjeta Alimentar, programa que depende del Ministerio de Capital Humano y se paga a través de ANSES, continúa vigente y se deposita junto con la AUH.

Los montos confirmados para septiembre son:

  • $52.250 para familias con 1 hijo

  • $81.936 para familias con 2 hijos

  • $108.062 para familias con 3 hijos o más

Este beneficio se acredita de manera automática, sin necesidad de trámite adicional, siempre que los hijos tengan hasta 14 años inclusive.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Otro beneficio compatible con AUH es el Complemento Leche, que forma parte del Plan de los 1000 Días. Está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

El monto actualizado en septiembre 2025 es de $42.162 por hijo, que se deposita junto con la AUH.

Cuánto cobra una familia AUH en septiembre 2025: combos posibles

Con estos beneficios combinados, los ingresos de las familias pueden variar mucho según la cantidad de hijos y las prestaciones compatibles.

  • Familia con 1 hijo (AUH + Tarjeta Alimentar)

    • AUH: $92.070

    • Tarjeta Alimentar: $52.250

    • Total: $144.320

  • Familia con 2 hijos (AUH + Tarjeta Alimentar)

    • AUH: $184.140

    • Tarjeta Alimentar: $81.936

    • Total: $266.076

  • Familia con 3 hijos (AUH + Tarjeta Alimentar)

    • AUH: $276.210

    • Tarjeta Alimentar: $108.062

    • Total: $384.272

Si además corresponde el Complemento Leche, el monto aumenta en $42.162 por cada hijo menor de 3 años.

Cómo activar cada beneficio de ANSES

  • AUH: se cobra automáticamente al estar inscripto en ANSES y cumplir con la presentación de documentación básica.

  • Tarjeta Alimentar: se activa sola si los hijos tienen hasta 14 años. No requiere trámite adicional.

  • Complemento Leche: se paga automáticamente a embarazadas y a hijos hasta 3 años.

  • Retención del 20%: se libera solo si se presenta la Libreta AUH dentro de los plazos establecidos.

