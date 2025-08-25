Combos AUH septiembre 2025: todos los beneficios de ANSES que podés sumar en un mismo mes

Monto bruto AUH por hijo : $115.087

Monto a cobrar (80%) : $92.070

Monto retenido (20%): $23.017

En el caso de AUH por hijo con discapacidad, la asignación es muy superior:

Monto bruto : $371.463

Monto a cobrar en septiembre (80%) : $297.170

Monto retenido (20%): $74.293

De esta manera, el piso de ingresos para una familia que cobra AUH arranca en $92.070 por hijo, a lo que se suman otros beneficios.

AUH y SUAF con aumento: los montos que rigen desde SEPTIEMBRE 2025

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: cuánto se cobra

La Tarjeta Alimentar, programa que depende del Ministerio de Capital Humano y se paga a través de ANSES, continúa vigente y se deposita junto con la AUH.

Los montos confirmados para septiembre son:

$52.250 para familias con 1 hijo

$81.936 para familias con 2 hijos

$108.062 para familias con 3 hijos o más

Este beneficio se acredita de manera automática, sin necesidad de trámite adicional, siempre que los hijos tengan hasta 14 años inclusive.

Complemento Leche del Plan de los 1000 Días

Otro beneficio compatible con AUH es el Complemento Leche, que forma parte del Plan de los 1000 Días. Está destinado a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

El monto actualizado en septiembre 2025 es de $42.162 por hijo, que se deposita junto con la AUH.

Cuánto cobra una familia AUH en septiembre 2025: combos posibles

Con estos beneficios combinados, los ingresos de las familias pueden variar mucho según la cantidad de hijos y las prestaciones compatibles.

Familia con 1 hijo (AUH + Tarjeta Alimentar) AUH: $92.070 Tarjeta Alimentar: $52.250 Total: $144.320

Familia con 2 hijos (AUH + Tarjeta Alimentar) AUH: $184.140 Tarjeta Alimentar: $81.936 Total: $266.076

Familia con 3 hijos (AUH + Tarjeta Alimentar) AUH: $276.210 Tarjeta Alimentar: $108.062 Total: $384.272



Si además corresponde el Complemento Leche, el monto aumenta en $42.162 por cada hijo menor de 3 años.

