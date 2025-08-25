Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos actualizados para AUH y fechas de pago confirmadas

El beneficio no entrega una tarjeta física en todos los casos, como ocurría en sus inicios, sino que el monto se acredita directamente en la cuenta bancaria donde las familias reciben la AUH o la Asignación por Embarazo.

Su principal objetivo es reforzar la seguridad alimentaria en sectores de bajos ingresos, asegurando que las familias puedan destinar estos fondos a la compra exclusiva de alimentos y bebidas no alcohólicas.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: montos actualizados

En septiembre 2025, la Tarjeta Alimentar mantiene los siguientes montos vigentes:

$52.250 para familias con un hijo menor de 14 años o con discapacidad.

$81.936 para familias con dos hijos menores de 14 años o con discapacidad.

$108.062 para familias con tres hijos o más menores de 14 años o con discapacidad.

Además, las mujeres embarazadas a partir del tercer mes de gestación que reciben la Asignación por Embarazo también acceden a la Tarjeta Alimentar con un monto de $52.250 mensuales.

¿Cuánto se cobra por AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

En septiembre, los montos combinados de AUH más Tarjeta Alimentar quedan de la siguiente manera:

Familia con 1 hijo: $144.301,78

Familia con 2 hijos: $266.039,56

Familia con 3 hijos o más: $384.217,34

A esto se suman beneficios complementarios como el Plan 1000 Días, con un pago mensual de $42.162 por hijo menor de 3 años, y el pago único por adopción de $401.074 para AUH y SUAF, que debe solicitarse con resolución judicial y DNI en Mi ANSES o de manera presencial.

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario

¿Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025?

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos de hasta 14 años inclusive.

Titulares de la AUH por hijo con discapacidad , sin límite de edad.

Titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social, a partir del tercer mes de gestación.

La acreditación es automática: no se necesita hacer trámites extra. Quienes cumplan con los requisitos y tengan la AUH o la Asignación por Embarazo ya registrada en ANSES reciben la Tarjeta Alimentar junto con su asignación mensual.

Tarjeta Alimentar septiembre 2025: fechas de pago confirmadas

El pago de la Tarjeta Alimentar en septiembre 2025 se hará en las mismas fechas que el calendario de la AUH y de la Asignación por Embarazo, según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Fechas de cobro para AUH con Tarjeta Alimentar (septiembre 2025)

DNI terminados en 0, 10 de septiembre

DNI terminados en 1, 11 de septiembre

DNI terminados en 2, 12 de septiembre

DNI terminados en 3, 15 de septiembre

DNI terminados en 4, 16 de septiembre

DNI terminados en 5, 17 de septiembre

DNI terminados en 6, 18 de septiembre

DNI terminados en 7, 19 de septiembre

DNI terminados en 8, 22 de septiembre

DNI terminados en 9, 23 de septiembre

Fechas de cobro para Asignación por Embarazo con Tarjeta Alimentar (septiembre 2025)