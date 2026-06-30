Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en julio con el aumento del 2,15% y el bono de $70.000

Con este ajuste, los nuevos montos serán los siguientes:

Jubilación mínima: $411.989,33.

$411.989,33. Jubilación mínima con bono de $70.000: $481.989,33.

$481.989,33. Jubilación máxima: $2.772.298,06.

$2.772.298,06. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46.

$329.591,46. Pensiones No Contributivas (PNC): $288.251,36.

$288.251,36. Prestación Básica Universal (PBU): $188.466,31.

En el caso de la jubilación mínima, el incremento representa una mejora de más de $8.600 respecto del haber de junio, mientras que quienes además reciben el bono alcanzarán un ingreso cercano a los $482.000.

El Gobierno confirmó el nuevo aumento de la AUH de ANSES en julio 2026

El bono de $70.000 seguirá vigente en julio

Junto con el aumento por movilidad, el Gobierno ratificó el pago del bono extraordinario de hasta $70.000, destinado a jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo.

Este refuerzo también será percibido por los beneficiarios de:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Pensiones No Contributivas (PNC).

Madres de siete hijos o más que cobran pensiones no contributivas.

El monto del bono permanece congelado desde marzo de 2024, por lo que no tendrá actualización durante julio.

Cuánto cobrarán la AUH y las asignaciones familiares

La suba del 2,15% también alcanza a las prestaciones destinadas a familias con hijos.

Desde julio, los montos serán los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $148.049.

Asignación Universal por Embarazo (AUE): $148.049.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer tramo de ingresos: $74.033.

Como ocurre todos los meses, en el caso de la AUH se continuará abonando el 80% del beneficio de manera mensual, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH correspondiente.

Por qué aumentan las prestaciones en julio

Desde la modificación del sistema de movilidad previsional implementada en 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan todos los meses utilizando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC.

Para los haberes de julio se tomó como base la inflación correspondiente a mayo, que fue del 2,15%, porcentaje que se trasladó automáticamente a todas las prestaciones alcanzadas por la normativa.

Este mecanismo busca que los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones acompañen la evolución de los precios mes a mes.

Calendario de pagos de ANSES para julio de 2026

ANSES también confirmó el cronograma de pagos correspondiente al mes de julio.

Las fechas serán las siguientes: