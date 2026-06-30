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Cómo preparar un desinfectante de calzado para el ingreso al hogar

La desinfección del calzado en la entrada del hogar se volvió una práctica habitual en muchos hogares. Con una sencilla preparación casera a base de amonio cuaternario diluido en agua, es posible elaborar una solución efectiva para el uso diario, sin dañar los materiales ni la ropa.

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La desinfección del calzado en la entrada del hogar se volvió una práctica habitual en muchos hogares. 

La desinfección del calzado en la entrada del hogar se volvió una práctica habitual en muchos hogares. 

La desinfección del calzado en el ingreso a los hogares es una práctica que se consolidó durante la pandemia de COVID-19, cuando se extendió el uso de lavandina o la costumbre de quitarse los zapatos al entrar a los espacios interiores. Con el tiempo, esta medida se mantuvo en muchos hogares como una rutina de higiene preventiva.

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Sin embargo, el uso frecuente de este tipo de soluciones puede provocar decoloraciones y desgaste en distintos materiales del calzado y la indumentaria, especialmente en telas y superficies sintéticas.

En ese contexto, la preparación casera de desinfectante a base de amonio cuaternario surge como una alternativa más estable, obtenida a partir de su dilución en agua y con posibilidad de incorporar aditivos opcionales, sin alterar la apariencia de zapatos o zapatillas ni dañar la ropa en caso de salpicaduras accidentales.

Desinfectante de calzado: preparación casera (2 litros)

El objetivo es obtener una solución al 0,5% a partir de un concentrado de amonio cuaternario al 50%.

Principio activo: 20 mililitros de concentrado de amonio cuaternario al 50%

Agua: limpia, preferentemente filtrada

Aditivos opcionales:

Fragancia opcional: 2,5 ml por litro (5 ml en total)

Propilenglicol: misma proporción que la fragancia

Colorante alimentario: una gota para identificación visual

Cómo preparar el desinfectante casero para calzados

La preparación, según se indica en el canal de YouTube “El Club del Hogar”, debe realizarse con guantes y en un ambiente limpio.

  • En un recipiente limpio, colocar aproximadamente 1 litro de agua.
  • Incorporar el amonio cuaternario y mezclar de forma uniforme.
  • Agregar los aditivos opcionales (fragancia y propilenglicol) con agitación suave.
  • Aportar una gota de colorante alimentario
  • Completar con agua hasta alcanzar los 2 litros exactos.

El resultado debe ser una solución completamente líquida, sin viscosidad, apta para uso doméstico.

Cómo se utiliza el desinfectante para calzados

Ni bien se ingresa al lugar, se debe retirar el exceso de polvo o barro del calzado antes de usar el producto, para evitar ensuciar la solución.

Idealmente, la aplicación se realiza mediante un sistema de doble estación ubicado en la entrada de la vivienda.

En la primera bandeja se coloca la solución desinfectante. El calzado realiza un contacto breve de la suela durante unos segundos, lo suficiente para humedecer la superficie.

De inmediato, se pasa a una segunda zona de secado, que puede ser un trapo, felpudo o alfombra absorbente, con el objetivo de retirar el exceso de humedad antes de ingresar al interior del hogar.

Qué medidas de seguridad se deben tomar con el desinfectante de calzados

  • Mantener fuera del alcance de niños y mascotas
  • No ingerir el producto
  • Evitar contacto con ojos y piel
  • No mezclar con otros productos químicos (especialmente lavandina)
  • Usar envase correctamente etiquetado
  • En caso de contacto con ojos o piel, enjuagar con abundante agua y consultar a un médico si los síntomas persisten

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