Cómo preparar un desinfectante de calzado para el ingreso al hogar

Principio activo: 20 mililitros de concentrado de amonio cuaternario al 50%

Agua: limpia, preferentemente filtrada

Aditivos opcionales:

Fragancia opcional: 2,5 ml por litro (5 ml en total)

Propilenglicol: misma proporción que la fragancia

Colorante alimentario: una gota para identificación visual

Cómo preparar el desinfectante casero para calzados

La preparación, según se indica en el canal de YouTube “El Club del Hogar”, debe realizarse con guantes y en un ambiente limpio.

En un recipiente limpio, colocar aproximadamente 1 litro de agua.

Incorporar el amonio cuaternario y mezclar de forma uniforme.

Agregar los aditivos opcionales (fragancia y propilenglicol) con agitación suave.

Aportar una gota de colorante alimentario

Completar con agua hasta alcanzar los 2 litros exactos.

El resultado debe ser una solución completamente líquida, sin viscosidad, apta para uso doméstico.

Cómo se utiliza el desinfectante para calzados

Ni bien se ingresa al lugar, se debe retirar el exceso de polvo o barro del calzado antes de usar el producto, para evitar ensuciar la solución.

Idealmente, la aplicación se realiza mediante un sistema de doble estación ubicado en la entrada de la vivienda.

En la primera bandeja se coloca la solución desinfectante. El calzado realiza un contacto breve de la suela durante unos segundos, lo suficiente para humedecer la superficie.

De inmediato, se pasa a una segunda zona de secado, que puede ser un trapo, felpudo o alfombra absorbente, con el objetivo de retirar el exceso de humedad antes de ingresar al interior del hogar.

Qué medidas de seguridad se deben tomar con el desinfectante de calzados