La inesperada preocupación de la mamá de Ernestina Pais durante el velorio de su hija: qué la angustió

“¿Y a quién van a poner en su lugar? Porque mirá que ella tenía una energía muy fuerte. Tienen que buscar a alguien acorde”, fue la frase que, de acuerdo al relato de Ramos, pronunció Milka Truol en medio del sepelio de su hija. Una intervención que generó emoción y sorpresa entre los presentes.

La mujer habría hecho referencia a la importancia de respetar el espíritu del proyecto que su hija valoraba profundamente, pensando en la continuidad de la obra a futuro, aun en medio del dolor familiar.

En sus últimas publicaciones en redes sociales, la propia Ernestina Pais había celebrado con entusiasmo el crecimiento de la propuesta teatral y el agregado de nuevas funciones. El elenco, por su parte, se encontraba en plena preparación para una gira nacional de gran envergadura que los llevaría a recorrer distintas ciudades del país.

Las declaraciones de Diego Ramos aportan una mirada íntima sobre cómo la familia afronta este momento de pérdida. El recuerdo de la energía y la alegría de la conductora sigue presente en quienes compartieron con ella tanto el escenario como su vida personal.

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Qué dijo Mario Pergolini sobre la trágica muerte de Ernestina Pais tras los rumores de enemistad

La noticia del fallecimiento de Ernestina Pais, ocurrido el 26 de junio en un dramático accidente ferroviario, generó una fuerte conmoción en el ambiente del espectáculo. La conductora, de 54 años, perdió la vida luego de que el vehículo que conducía fuera impactado por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro.

A los tres días de conocerse la trágica noticia, este lunes Mario Pergolini eligió hablar públicamente y le dedicó un emotivo recuerdo al aire de su programa en Vorterix. El conductor, quien había sido su antecesor en la conducción de Caiga Quien Caiga (CQC), manifestó su profundo dolor ante lo sucedido.

“Lo de Ernestina Pais fue un golpe horrendo. Algo muy feo. Era una mujer querida”, expresó al aire. En ese mismo sentido, recordó el vínculo y la percepción que generaba la periodista en su entorno, incluso en los momentos más complejos de su vida: “Aun en sus momentos de desgracia, todo el mundo intentaba que saliera adelante”, agregó.

Antes de finalizar su mensaje, Pergolini también quiso enviar sus condolencias a la familia y seres cercanos de la conductora: “Es una pena. Un cariño al hijo y a la gente que la quería. Es tremendo”, cerró con evidente pesar.

Las declaraciones del presentador volvieron a instalar una vieja versión que circuló durante años en el mundo del espectáculo: la existencia de una supuesta tensión entre ambos.

Estos rumores comenzaron en 2009, cuando Ernestina Pais fue convocada para reemplazar a Mario Pergolini al frente de CQC, tras la decisión del histórico conductor de dejar el programa luego de 15 años.

En aquel entonces, algunas versiones indicaban que a Mario no le habría gustado que una mujer ocupara su lugar en la conducción. Sin embargo, esa supuesta rivalidad nunca fue confirmada por ninguno de los protagonistas.

Por el contrario, la propia Ernestina siempre se refirió a Pergolini con respeto en entrevistas públicas y destacó la relevancia que tuvo para su carrera asumir la conducción de uno de los ciclos más emblemáticos de la televisión argentina.

En ese marco, los recientes dichos de Mario Pergolini, cargados de reconocimiento y afecto, terminaron de reforzar esa mirada y volvieron a poner en duda aquellas versiones de enemistad que durante años circularon en el ambiente mediático.