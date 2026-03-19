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ANSES paga la Ayuda Escolar 2026: por qué no cobraste y cómo destrabar el beneficio

El organismo previsional detalló la guía completa para reclamar la Ayuda Escolar Anual, si todavía no se acreditó en tu cuenta.

ANSES activa la Ayuda Escolar 2026 y fija una condición clave para cobrar. 

ANSES activa la Ayuda Escolar 2026 y fija una condición clave para cobrar. 

La Ayuda Escolar Anual 2026 de ANSES comenzó a pagarse en marzo, pero muchos beneficiarios no vieron acreditados los $85.000 por hijo. El motivo principal es un requisito clave: la presentación del Certificado Escolar.

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Desde el organismo aclararon que, sin este trámite obligatorio, el pago no se habilita, incluso si el titular cumple con todas las demás condiciones.

El monto de la Ayuda Escolar Anual es de $85.000 por cada hijo y se paga una sola vez al año. El objetivo es acompañar a las familias en los gastos del inicio del ciclo lectivo, como útiles, uniformes y materiales.

El dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobran habitualmente las asignaciones, ya sea AUH o SUAF.

Quiénes pueden cobrar la Ayuda Escolar de ANSES

El beneficio está destinado a:

  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)
  • Beneficiarios de Asignaciones Familiares (SUAF)

Aplica para niños y adolescentes desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que asistan a una institución educativa o reciban apoyo escolar.

AYUDA ESCOLAR
C&oacute;mo cobrar la ayuda escolar y cu&aacute;nto se paga.

Cómo cobrar la ayuda escolar y cuánto se paga.

No cobré en marzo: el trámite que te falta

Si no recibiste el pago, lo más probable es que no hayas presentado el Certificado Escolar o que aún esté en proceso de validación. Este documento debía cargarse antes del 31 de diciembre de 2025, pero todavía podés regularizar la situación durante 2026.

Cómo presentar el Certificado Escolar en ANSES

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
  • Ir a la sección “Hijos”
  • Seleccionar “Presentar certificado escolar”
  • Generar el formulario
  • Llevarlo a la escuela para que lo completen y firmen
  • Subirlo firmado a la plataforma

Qué pasa si ya hiciste el trámite y no cobraste

En ese caso, es importante revisar el estado del certificado en Mi ANSES:

  • Si fue rechazado, deberás corregirlo y volver a cargarlo
  • Si está aprobado, el pago se acredita dentro de los 60 días

Esto significa que podrías cobrar en abril o mayo, dependiendo de cuándo se validó el documento.

¿Se pierde el beneficio si no presentaste el certificado?

No. ANSES confirmó que la Ayuda Escolar no se pierde, pero el pago no será automático si no se cumple con el trámite en tiempo y forma. El dinero se acreditará una vez que el certificado sea aprobado, por lo que cuanto antes se regularice, más rápido se cobrará.

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