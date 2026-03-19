Milei y ANSES anunciaron un importante cambio para jubilados

Este refuerzo, implementado desde 2023 durante la gestión de Javier Milei, continúa siendo clave para sostener el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

Pero, a pesar de estas mejoras, la atención se desplazó hacia otro punto crítico: el calendario de pagos.

El cambio que afecta a los jubilados con haberes más altos

Según detalló la ANSES, los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo son quienes experimentarán un cambio en las fechas de cobro.

A diferencia de quienes cobran la mínima —que mantuvieron el cronograma habitual—, este segundo grupo tuvo que adaptarse a una reprogramación que altera el orden previsto inicialmente.

La razón no responde a una decisión aislada, sino a la coincidencia del calendario de pagos con feriados nacionales.

Feriados que alteran el sistema de pagos

El ajuste en las fechas está directamente vinculado con el fin de semana largo de marzo, que incluye el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemorado cada 24 de marzo.

A esto se suma un día no laborable con fines turísticos, lo que en conjunto genera un freno en la actividad bancaria y administrativa. Como consecuencia, los depósitos programados para esas fechas no pueden ejecutarse con normalidad.

En términos prácticos, esto impacta especialmente en quienes estaban previstos para cobrar en el inicio de esa semana.

Adelantos y reprogramaciones: cómo queda el nuevo esquema

De acuerdo con lo informado oficialmente, los pagos que debían realizarse el lunes 23 de marzo fueron adelantados al viernes 20, con el objetivo de evitar demoras más prolongadas.

Este cambio genera una particularidad: algunos jubilados que cobran haberes superiores al mínimo percibirán sus ingresos el mismo día que los últimos beneficiarios de la mínima.

A partir de allí, el cronograma continúa con normalidad, aunque desplazado algunos días respecto al esquema original.

Calendario de pagos: quién cobra y cuándo

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: desde el 9 de marzo

DNI terminados en 1: desde el 10 de marzo

DNI terminados en 2: desde el 11 de marzo

DNI terminados en 3: desde el 12 de marzo

DNI terminados en 4: desde el 13 de marzo

DNI terminados en 5: desde el 16 de marzo

DNI terminados en 6: desde el 17 de marzo

DNI terminados en 7: desde el 18 de marzo

DNI terminados en 8: desde el 19 de marzo

DNI terminados en 9: desde el 20 de marzo

Jubilaciones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: desde el 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: desde el 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: desde el 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: desde el 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: desde el 30 de marzo

Impacto en la vida cotidiana de los jubilados

Aunque en algunos casos se trata de adelantos y no estrictamente de retrasos, la modificación genera efectos concretos en la economía diaria.

Muchos jubilados organizan sus gastos mensuales —alquileres, medicamentos, alimentos— en función de fechas fijas. Por eso, cualquier alteración en el calendario obliga a reacomodar pagos y prioridades.

En especial, quienes perciben haberes más altos, y que no acceden al bono extraordinario, pueden sentir con mayor intensidad estos cambios, ya que dependen exclusivamente de su ingreso mensual sin refuerzos adicionales.

El rol de las resoluciones oficiales

El cronograma anual de pagos está definido por normativas específicas, como la Resolución 349/2025 de la ANSES, que establece las fechas tentativas para todo el año.

Sin embargo, estos calendarios pueden sufrir modificaciones ante eventos excepcionales, como feriados, medidas administrativas o situaciones imprevistas.

En este caso, la combinación de un feriado inamovible y un día puente generó un escenario que obligó a ajustar el esquema original.

Cuánto cobran los jubilados en marzo

Con la actualización y el bono incluido, los montos quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $439.600,88 (incluye bono de $70.000)

Jubilación máxima: $2.487.063,96

Estos valores reflejan el impacto combinado de la movilidad mensual y las políticas de refuerzo implementadas por el Gobierno.

Una dinámica que podría repetirse

Los cambios en el calendario de pagos no son un hecho aislado. Cada vez que hay feriados extensos o jornadas no laborables, es habitual que la ANSES deba reconfigurar las fechas de acreditación.

Por eso, especialistas recomiendan a los beneficiarios consultar regularmente el cronograma oficial y mantenerse informados para evitar confusiones o contratiempos.