En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Pensiones
Previsional

ANSES paga más de $350.000 automáticos a esta lista de beneficiarios

No es un bono nuevo ni requiere trámite especial, pero impacta directo en una ayuda clave que se cobra todos los meses. A quiénes les corresponde, cuándo se acredita y por qué puede pasar desapercibido.

ANSES paga más de $350.000 automáticos a esta lista de beneficiarios

ANSES paga más de $350.000 automáticos a esta lista de beneficiarios

El 2026 comenzó con aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones de ANSES. El organismo previsional confirmó un incremento del 2,8% en los haberes, que se suma a la continuidad del bono extraordinario de $70.000, impactando de manera directa en los montos que se depositarán durante febrero.

Leé también ANSES y Milei confirmaron un bono de $ 50.000 para todos estos titulares
ANSES y Milei confirmaron un bono de $ 50.000 para todos estos titulares

La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones no contributivas y asignaciones sociales, y se aplica en línea con la fórmula de movilidad que ajusta mensualmente los ingresos según la inflación.

PUAM de ANSES: cuánto se cobra en febrero 2026

Entre las prestaciones alcanzadas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un ingreso clave para miles de personas que no lograron completar los años de aportes necesarios para jubilarse.

Con el aumento del 2,8% y la suma del bono de $70.000, la PUAM superará los $357.000 en febrero, quedando conformada de la siguiente manera:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,47

    • Haber actualizado: $287.403,47

    • Bono extraordinario: $70.000

Qué es la PUAM y a quiénes está dirigida

La PUAM es una prestación no contributiva que equivale al 80% de la jubilación mínima. Se paga de forma mensual y permite acceder a:

  • Aguinaldo

  • Bonos extraordinarios que disponga ANSES

  • Cobertura médica de PAMI

Está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos para jubilarse dentro del régimen tradicional, y cumple un rol central como ingreso mínimo garantizado.

ANSES_calendario

PUAM de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

ANSES estableció el siguiente cronograma de cobro, según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos por hijo en febrero

El aumento del 2,8% también impacta en las asignaciones sociales y familiares, fundamentales para los hogares con niñas, niños y adolescentes.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71

    • ANSES paga el 80% de forma mensual

    • El 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH

  • Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42

    Destinada a personas gestantes sin empleo formal ni obra social.

  • AUH por Discapacidad: $420.312,22

    Uno de los montos más altos del sistema, con refuerzo diferencial.

Asignaciones Familiares SUAF: cuánto se cobra en febrero

Las familias que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) recibirán en febrero alrededor de $64.547,52 por hijo en el primer tramo de ingresos, correspondiente a los salarios más bajos.

A medida que aumenta el ingreso del grupo familiar, el monto de la asignación se reduce de forma progresiva, según la escala vigente definida por ANSES.

Nuevos valores para trabajadores en relación de dependencia

Para los trabajadores registrados y los titulares del régimen de Riesgos del Trabajo, los montos de la Asignación por Hijo quedaron establecidos de la siguiente manera, según el nivel de ingresos del grupo familiar:

  • $64.554 para ingresos de hasta $999.482

  • $43.544 para ingresos de hasta $1.465.838

  • Descenso progresivo hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores parten de $210.186 para los tramos más bajos de ingresos y descienden hasta $93.844 para ingresos superiores a $1.465.838, sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Por su parte, la Ayuda Escolar Anual quedó fijada en $42.039 como valor general, con montos diferenciales según las zonas 1 a 4 del país.

Asignaciones para quienes cobran la Prestación por Desempleo

Para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, los montos de la Asignación por Hijo replican los valores del régimen general:

  • Hasta $64.554 para los tramos de ingresos más bajos

  • Hasta $13.588 para los tramos de ingresos más altos

En este grupo, la Ayuda Escolar Anual también se fijó en $42.039, mientras que la asignación por Hijo con Discapacidad quedó en $210.186, sin tope de ingresos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Pensiones Jubilados
Notas relacionadas
ANSES definió las fechas de cobro y montos para febrero
Aumentos de ANSES en febrero: cómo quedan la AUH y la Tarjeta Alimentar
Bono de $50.000 de ANSES: quiénes lo cobran junto con la AUH en febrero

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar