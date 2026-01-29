ANSES paga más de $350.000 automáticos a esta lista de beneficiarios
No es un bono nuevo ni requiere trámite especial, pero impacta directo en una ayuda clave que se cobra todos los meses. A quiénes les corresponde, cuándo se acredita y por qué puede pasar desapercibido.
El 2026 comenzó con aumentos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones de ANSES. El organismo previsional confirmó un incremento del 2,8% en los haberes, que se suma a la continuidad del bono extraordinario de $70.000, impactando de manera directa en los montos que se depositarán durante febrero.
La actualización alcanza a jubilaciones, pensiones no contributivas y asignaciones sociales, y se aplica en línea con la fórmula de movilidad que ajusta mensualmente los ingresos según la inflación.
PUAM de ANSES: cuánto se cobra en febrero 2026
Entre las prestaciones alcanzadas se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), un ingreso clave para miles de personas que no lograron completar los años de aportes necesarios para jubilarse.
Con el aumento del 2,8% y la suma del bono de $70.000, la PUAM superará los $357.000 en febrero, quedando conformada de la siguiente manera:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.403,47
Haber actualizado: $287.403,47
Bono extraordinario: $70.000
Qué es la PUAM y a quiénes está dirigida
La PUAM es una prestación no contributiva que equivale al 80% de la jubilación mínima. Se paga de forma mensual y permite acceder a:
Aguinaldo
Bonos extraordinarios que disponga ANSES
Cobertura médica de PAMI
Está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos para jubilarse dentro del régimen tradicional, y cumple un rol central como ingreso mínimo garantizado.
PUAM de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026
ANSES estableció el siguiente cronograma de cobro, según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0: 9 de febrero
DNI terminados en 1: 10 de febrero
DNI terminados en 2: 11 de febrero
DNI terminados en 3: 12 de febrero
DNI terminados en 4: 13 de febrero
DNI terminados en 5: 18 de febrero
DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos por hijo en febrero
El aumento del 2,8% también impacta en las asignaciones sociales y familiares, fundamentales para los hogares con niñas, niños y adolescentes.
Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.082,71
ANSES paga el 80% de forma mensual
El 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH
Asignación por Embarazo (AUE): $121.818,42
Destinada a personas gestantes sin empleo formal ni obra social.
AUH por Discapacidad: $420.312,22
Uno de los montos más altos del sistema, con refuerzo diferencial.
Asignaciones Familiares SUAF: cuánto se cobra en febrero
Las familias que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) recibirán en febrero alrededor de $64.547,52 por hijo en el primer tramo de ingresos, correspondiente a los salarios más bajos.
A medida que aumenta el ingreso del grupo familiar, el monto de la asignación se reduce de forma progresiva, según la escala vigente definida por ANSES.
Nuevos valores para trabajadores en relación de dependencia
Para los trabajadores registrados y los titulares del régimen de Riesgos del Trabajo, los montos de la Asignación por Hijo quedaron establecidos de la siguiente manera, según el nivel de ingresos del grupo familiar:
$64.554 para ingresos de hasta $999.482
$43.544 para ingresos de hasta $1.465.838
Descenso progresivo hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758
En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores parten de $210.186 para los tramos más bajos de ingresos y descienden hasta $93.844 para ingresos superiores a $1.465.838, sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF).
Por su parte, la Ayuda Escolar Anual quedó fijada en $42.039 como valor general, con montos diferenciales según las zonas 1 a 4 del país.
Asignaciones para quienes cobran la Prestación por Desempleo
Para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, los montos de la Asignación por Hijo replican los valores del régimen general:
Hasta $64.554 para los tramos de ingresos más bajos
Hasta $13.588 para los tramos de ingresos más altos
En este grupo, la Ayuda Escolar Anual también se fijó en $42.039, mientras que la asignación por Hijo con Discapacidad quedó en $210.186, sin tope de ingresos.