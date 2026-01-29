ANSES paga más de $350.000 automáticos a esta lista de beneficiarios

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $357.403,47 Haber actualizado: $287.403,47 Bono extraordinario: $70.000



Qué es la PUAM y a quiénes está dirigida

La PUAM es una prestación no contributiva que equivale al 80% de la jubilación mínima. Se paga de forma mensual y permite acceder a:

Aguinaldo

Bonos extraordinarios que disponga ANSES

Cobertura médica de PAMI

Está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes requeridos para jubilarse dentro del régimen tradicional, y cumple un rol central como ingreso mínimo garantizado.

ANSES_calendario

PUAM de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

ANSES estableció el siguiente cronograma de cobro, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

AUH y asignaciones familiares: los nuevos montos por hijo en febrero

El aumento del 2,8% también impacta en las asignaciones sociales y familiares, fundamentales para los hogares con niñas, niños y adolescentes.

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $129.082,71 ANSES paga el 80% de forma mensual El 20% restante se cobra tras presentar la Libreta AUH

Asignación por Embarazo (AUE) : $121.818,42 Destinada a personas gestantes sin empleo formal ni obra social.

AUH por Discapacidad: $420.312,22 Uno de los montos más altos del sistema, con refuerzo diferencial.

Asignaciones Familiares SUAF: cuánto se cobra en febrero

Las familias que perciben la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) recibirán en febrero alrededor de $64.547,52 por hijo en el primer tramo de ingresos, correspondiente a los salarios más bajos.

A medida que aumenta el ingreso del grupo familiar, el monto de la asignación se reduce de forma progresiva, según la escala vigente definida por ANSES.

Nuevos valores para trabajadores en relación de dependencia

Para los trabajadores registrados y los titulares del régimen de Riesgos del Trabajo, los montos de la Asignación por Hijo quedaron establecidos de la siguiente manera, según el nivel de ingresos del grupo familiar:

$64.554 para ingresos de hasta $999.482

$43.544 para ingresos de hasta $1.465.838

Descenso progresivo hasta $13.588 para ingresos de hasta $5.292.758

En el caso de la Asignación por Hijo con Discapacidad, los valores parten de $210.186 para los tramos más bajos de ingresos y descienden hasta $93.844 para ingresos superiores a $1.465.838, sin tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF).

Por su parte, la Ayuda Escolar Anual quedó fijada en $42.039 como valor general, con montos diferenciales según las zonas 1 a 4 del país.

Asignaciones para quienes cobran la Prestación por Desempleo

Para los beneficiarios de la Prestación por Desempleo, los montos de la Asignación por Hijo replican los valores del régimen general:

Hasta $64.554 para los tramos de ingresos más bajos

Hasta $13.588 para los tramos de ingresos más altos

En este grupo, la Ayuda Escolar Anual también se fijó en $42.039, mientras que la asignación por Hijo con Discapacidad quedó en $210.186, sin tope de ingresos.