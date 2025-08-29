En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
adopción
Beneficio

ANSES paga un bono de $400.000 para las familias que cumplan este requisito

Este refuerzo se aplicará siempre que las personas cumplan con un trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Las familias que cumplan este requisito podrán cobrar un bono de $400.000 de ANSES (Foto: A24.com).

Las familias que cumplan este requisito podrán cobrar un bono de $400.000 de ANSES (Foto: A24.com).

La Asignación de Pago Único por Adopción será de $401.004,96 a partir de septiembre 2025, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este refuerzo económico alcanzará a quienes concreten un proceso de adopción, luego de aplicarse un aumento del 1,9% mediante la fórmula de movilidad vigente.

Leé también ¿Becas Progresar con aumento? ANSES confirmó el monto para septiembre 2025
ANSES confirmó el monto de las Becas Progresar para septiembre (Foto: A24.com).

Qué es la Asignación de Pago Único por Adopción

La Asignación de Pago Único por Adopción (APU) es un beneficio que otorga ANSES para acompañar a las familias que incorporan a un niño o niña a través de un proceso judicial de adopción. El monto se paga una sola vez y busca cubrir parte de los gastos iniciales que implica la llegada de un hijo al hogar. En septiembre 2025, el valor ascenderá a $401.004,96.

Quiénes pueden acceder al beneficio

ANSES informó que podrán solicitar este refuerzo los siguientes grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Monotributistas.
  • Personas que perciban ingresos a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
  • Trabajadores por temporada o rurales.
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.
  • Jubilados y pensionados del SIPA.
  • Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con o sin discapacidad, y de la Asignación por Embarazo.

Esto significa que el beneficio no se limita únicamente a quienes tienen empleo formal, sino que incluye también a monotributistas, beneficiarios de planes sociales y jubilados.

Por qué ANSES no pagó la AUH en julio: las razones y cómo solucionarlo

Requisitos para cobrar la APU por Adopción

Los solicitantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

  • Plazo del trámite: debe iniciarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia de adopción.
  • Documentación necesaria:
  • DNI vigente de los adoptantes y del niño.
  • Sentencia judicial de adopción.
  • Partida de nacimiento actualizada.
  • Límites de ingresos:
  • Ingreso individual: hasta $2.183.438.
  • Ingreso familiar: hasta $4.556.714.

Cumplidos estos requisitos, ANSES evaluará la solicitud y aprobará el pago si la documentación presentada es válida y está dentro de los plazos establecidos.

Cómo realizar el trámite para cobrar la APU

El trámite para acceder a la Asignación de Pago Único por Adopción puede hacerse de manera presencial o virtual a través de Mi ANSES. Los pasos son los siguientes:

  • Reunir la documentación obligatoria.
  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien solicitar un turno para una oficina del organismo.
  • Completar el formulario correspondiente a la APU por Adopción.
  • Presentar la solicitud dentro del plazo estipulado.
  • Realizar el seguimiento del trámite desde la misma plataforma.

Una vez aprobado, el monto de $401.004,96 se acreditará directamente en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de los 30 días hábiles posteriores.

Cuándo se acreditará el pago de la APU

Aunque la aprobación del trámite puede demorar algunos días, ANSES confirmó que el pago se realiza en un plazo estimado de 30 días hábiles desde la aceptación. Esto significa que quienes presenten la documentación en septiembre podrán contar con el depósito hacia octubre.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES adopción
Notas relacionadas
El bono de $500.000 que ANSES confirmó para septiembre y se depositará por única vez
AUH y Tarjeta Alimentar septiembre 2025: los nuevos montos tras los aumentos
ANSES: cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con aumento y bono

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar