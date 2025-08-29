ANSES paga un bono de $400.000 para las familias que cumplan este requisito

Esto significa que el beneficio no se limita únicamente a quienes tienen empleo formal, sino que incluye también a monotributistas, beneficiarios de planes sociales y jubilados.

Por qué ANSES no pagó la AUH en julio: las razones y cómo solucionarlo

Requisitos para cobrar la APU por Adopción

Los solicitantes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Plazo del trámite: debe iniciarse entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia de adopción.

Documentación necesaria:

DNI vigente de los adoptantes y del niño.

Sentencia judicial de adopción.

Partida de nacimiento actualizada.

Límites de ingresos:

Ingreso individual: hasta $2.183.438.

Ingreso familiar: hasta $4.556.714.

Cumplidos estos requisitos, ANSES evaluará la solicitud y aprobará el pago si la documentación presentada es válida y está dentro de los plazos establecidos.

Cómo realizar el trámite para cobrar la APU

El trámite para acceder a la Asignación de Pago Único por Adopción puede hacerse de manera presencial o virtual a través de Mi ANSES. Los pasos son los siguientes:

Reunir la documentación obligatoria.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o bien solicitar un turno para una oficina del organismo.

Completar el formulario correspondiente a la APU por Adopción.

Presentar la solicitud dentro del plazo estipulado.

Realizar el seguimiento del trámite desde la misma plataforma.

Una vez aprobado, el monto de $401.004,96 se acreditará directamente en la cuenta bancaria declarada, generalmente dentro de los 30 días hábiles posteriores.

Cuándo se acreditará el pago de la APU

Aunque la aprobación del trámite puede demorar algunos días, ANSES confirmó que el pago se realiza en un plazo estimado de 30 días hábiles desde la aceptación. Esto significa que quienes presenten la documentación en septiembre podrán contar con el depósito hacia octubre.