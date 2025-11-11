En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Refuerzo
ATENCIÓN

ANSES paga un refuerzo único de $100.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

ANSES mantiene activo un refuerzo extraordinario de $100.000 para un sector específico del sistema contributivo. Se trata de un pago único dentro del esquema de asignaciones familiares que puede solicitarse durante un período limitado. Cuáles son los requisitos, quiénes lo cobran y cómo pedirlo.

ANSES paga un refuerzo único de $100.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

ANSES paga un refuerzo único de $100.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

Los beneficiarios de ANSES que integran el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) pueden acceder en noviembre a un refuerzo de $102.329, equivalente a la Asignación por Matrimonio. Este pago extraordinario se otorga por única vez y no forma parte del haber mensual habitual.

Leé también Quiénes cobran $1.500.000 con ANSES en noviembre: el súper combo de AUH, Ayuda Escolar y monto retenido
quienes cobran $1.500.000 con anses en noviembre: el super combo de auh, ayuda escolar y monto retenido

A diferencia de otros beneficios masivos, este refuerzo está dirigido a trabajadores formales, beneficiarios por desempleo y perfiles específicos del sistema contributivo. La acreditación del matrimonio y la validación de ingresos son pasos indispensables para acceder al monto.

El depósito se realiza directamente en la cuenta bancaria registrada en ANSES luego de que la documentación sea aprobada. La solicitud puede gestionarse tanto en oficinas del organismo como en la plataforma Mi ANSES.

¿Quiénes pueden acceder al refuerzo único de $100.000 de ANSES?

ANSES_pensiones
ANSES paga un refuerzo &uacute;nico de $100.000: qui&eacute;nes pueden cobrarlo y c&oacute;mo solicitarlo

ANSES paga un refuerzo único de $100.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

El beneficio está dirigido a personas alcanzadas por el SUAF, entre ellos:

  • Trabajadores registrados del sector público y privado.

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

  • Trabajadores temporarios o eventuales.

  • Personas cubiertas por ART.

Este refuerzo busca brindar un acompañamiento económico puntual para quienes hayan celebrado matrimonio y cumplan con los requisitos vigentes.

Requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES

Para recibir el pago, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Acreditar el matrimonio en la base de ANSES.

  • Respetar los límites de ingresos familiares e individuales establecidos.

  • Antigüedad laboral mínima de seis meses en relación de dependencia, cuando corresponda.

  • Iniciar el trámite entre 2 meses antes y hasta 2 años después del casamiento.

El monto de $102.329 se abona una vez que la solicitud es validada por ANSES.

Cómo solicitar el refuerzo: trámites y fechas clave

El trámite puede realizarse:

  • Presencialmente con turno previo en ANSES, presentando acta de matrimonio original y comprobantes de ingresos.

  • Virtualmente a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, cargando la documentación digital.

Los pagos se efectuarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, según la fecha de aprobación del trámite.

Una vez acreditado, el monto se deposita en la cuenta bancaria declarada por el titular.

Calendario y acreditación bancaria

El dinero se acredita de forma automática tras la aprobación, sin necesidad de presentar documentación adicional. ANSES notificará el estado del trámite por los canales oficiales habilitados.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Refuerzo
Notas relacionadas
AUH y Tarjeta Alimentar: el combo que prepara ANSES para las fiestas
Créditos para jubilados de ANSES: Banco Provincia ofrece hasta $1.900.000 en cuotas fijas
ANSES confirmó nuevas fechas de cobro para AUH, SUAF y asignaciones familiares

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar