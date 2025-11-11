ANSES paga un refuerzo único de $100.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

Trabajadores registrados del sector público y privado.

Beneficiarios de la Prestación por Desempleo .

Trabajadores temporarios o eventuales .

Personas cubiertas por ART.

Este refuerzo busca brindar un acompañamiento económico puntual para quienes hayan celebrado matrimonio y cumplan con los requisitos vigentes.

Requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES

Para recibir el pago, se deben cumplir las siguientes condiciones:

Acreditar el matrimonio en la base de ANSES.

Respetar los límites de ingresos familiares e individuales establecidos.

Antigüedad laboral mínima de seis meses en relación de dependencia, cuando corresponda.

Iniciar el trámite entre 2 meses antes y hasta 2 años después del casamiento.

El monto de $102.329 se abona una vez que la solicitud es validada por ANSES.

Cómo solicitar el refuerzo: trámites y fechas clave

El trámite puede realizarse:

Presencialmente con turno previo en ANSES, presentando acta de matrimonio original y comprobantes de ingresos.

Virtualmente a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, cargando la documentación digital.

Los pagos se efectuarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, según la fecha de aprobación del trámite.

Una vez acreditado, el monto se deposita en la cuenta bancaria declarada por el titular.

Calendario y acreditación bancaria

El dinero se acredita de forma automática tras la aprobación, sin necesidad de presentar documentación adicional. ANSES notificará el estado del trámite por los canales oficiales habilitados.