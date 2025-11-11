ANSES paga un refuerzo único de $100.000: quiénes pueden cobrarlo y cómo solicitarlo

-
Trabajadores registrados del sector público y privado.
-
Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
-
Trabajadores temporarios o eventuales.
-
Personas cubiertas por ART.
Este refuerzo busca brindar un acompañamiento económico puntual para quienes hayan celebrado matrimonio y cumplan con los requisitos vigentes.
Requisitos para cobrar la Asignación por Matrimonio de ANSES
Para recibir el pago, se deben cumplir las siguientes condiciones:
-
Acreditar el matrimonio en la base de ANSES.
-
Respetar los límites de ingresos familiares e individuales establecidos.
-
Antigüedad laboral mínima de seis meses en relación de dependencia, cuando corresponda.
-
Iniciar el trámite entre 2 meses antes y hasta 2 años después del casamiento.
El monto de $102.329 se abona una vez que la solicitud es validada por ANSES.
Cómo solicitar el refuerzo: trámites y fechas clave
El trámite puede realizarse:
-
Presencialmente con turno previo en ANSES, presentando acta de matrimonio original y comprobantes de ingresos.
-
Virtualmente a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, cargando la documentación digital.
Los pagos se efectuarán entre el 9 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, según la fecha de aprobación del trámite.
Una vez acreditado, el monto se deposita en la cuenta bancaria declarada por el titular.
Calendario y acreditación bancaria
El dinero se acredita de forma automática tras la aprobación, sin necesidad de presentar documentación adicional. ANSES notificará el estado del trámite por los canales oficiales habilitados.