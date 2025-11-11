El llamativo motivo por el que España desafectó a Lamine Yamal de las Eliminatorias del Mundial

yamal

Esta ausencia es la segunda consecutiva del joven de 17 años en una fecha FIFA. Lamine tampoco había estado en los encuentros anteriores ante Georgia y Bulgaria a causa de dolores en la misma zona, una serie de molestias que arrastra desde el encuentro entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, disputado el 1° de octubre por Champions League.

Frente a este panorama, Luis de la Fuente decidió convocar como reemplazo a Jorge de Frutos, delantero del Rayo Vallecano. El atacante de 27 años vive un presente ascendente en La Liga: suma 16 partidos jugados, con seis goles y tres asistencias, números que lo ubican como una de las piezas ofensivas más destacadas de su equipo en la temporada.

Un momento clave para España

La baja de Yamal se suma a un listado de ausencias que preocupa. Pedri quedó nuevamente fuera por una lesión muscular, mientras que Dani Carvajal, Nico Williams y Robin Le Normand arrastran distintos problemas físicos. A este escenario se agrega la decisión de De la Fuente de no convocar a Álvaro Morata, su histórico referente ofensivo.

Pese a ello, España depende únicamente de sí misma para sellar el pasaje directo al Mundial. El equipo ganó los cuatro partidos que disputó hasta ahora y se ubica en lo más alto del grupo, con tres puntos de ventaja sobre Turquía, su principal competidor.

Con dos fechas por disputarse, la ecuación es sencilla: si España vence a Georgia como visitante, clasificará automáticamente a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Incluso, en caso de empatar, podría asegurar su participación dependiendo de otros resultados.