El llamativo motivo por el que España desafectó a Lamine Yamal de las Eliminatorias del Mundial
La joven figura del Barcelona fue desafectada de la convocatoria tras realizarse un tratamiento médico sin aviso al cuerpo médico de la Selección.
La Selección de España afrontará una doble jornada decisiva en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente se medirá ante Georgia y Turquía el 15 y 18 de noviembre, respectivamente, con la posibilidad concreta de asegurar su clasificación de manera anticipada. Sin embargo, la previa quedó marcada por una baja inesperada y de peso: Lamine Yamal, la gran promesa del fútbol español, quedó fuera de la lista a último momento.
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó que el joven delantero del Barcelona fue desafectado tras someterse a un procedimiento de radiofrecuencia para tratar molestias en el pubis, intervención que se llevó a cabo el pasado lunes.
El detalle que encendió las alarmas fue que el trabajo médico se realizó sin la comunicación previa al cuerpo médico de la Selección, algo que la Federación marcó explícitamente en un comunicado oficial.
“Ante esta situación, y priorizando en todo momento la salud, seguridad y bienestar del jugador, la Real Federación Española de Fútbol ha tomado la decisión de liberar al deportista de la presente convocatoria. Confiamos en que pueda evolucionar favorablemente y le deseamos una pronta y completa recuperación”, señaló la RFEF.
Esta ausencia es la segunda consecutiva del joven de 17 años en una fecha FIFA. Lamine tampoco había estado en los encuentros anteriores ante Georgia y Bulgaria a causa de dolores en la misma zona, una serie de molestias que arrastra desde el encuentro entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain, disputado el 1° de octubre por Champions League.
Frente a este panorama, Luis de la Fuente decidió convocar como reemplazo a Jorge de Frutos, delantero del Rayo Vallecano. El atacante de 27 años vive un presente ascendente en La Liga: suma 16 partidos jugados, con seis goles y tres asistencias, números que lo ubican como una de las piezas ofensivas más destacadas de su equipo en la temporada.
Un momento clave para España
La baja de Yamal se suma a un listado de ausencias que preocupa. Pedri quedó nuevamente fuera por una lesión muscular, mientras que Dani Carvajal, Nico Williams y Robin Le Normand arrastran distintos problemas físicos. A este escenario se agrega la decisión de De la Fuente de no convocar a Álvaro Morata, su histórico referente ofensivo.
Pese a ello, España depende únicamente de sí misma para sellar el pasaje directo al Mundial. El equipo ganó los cuatro partidos que disputó hasta ahora y se ubica en lo más alto del grupo, con tres puntos de ventaja sobre Turquía, su principal competidor.
Con dos fechas por disputarse, la ecuación es sencilla: si España vence a Georgia como visitante, clasificará automáticamente a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Incluso, en caso de empatar, podría asegurar su participación dependiendo de otros resultados.